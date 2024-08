Plynovod je legitimní cíl, zamyslel se Pavel. Z Moskvy přišlo přirovnání k teroristům

„Když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. A produktovody jsou strategickým cílem. Pokud byl útok zaměřen na to, jak přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy a zpětně peněz Rusku, pak by – a kondicionál říkám schválně – to byl legitimní cíl,“ řekl prezident v nedávném rozhovoru pro Novinky.

Marija Zacharovová na jeho slova reagovala na síti Telegram: „Když čtu takové spekulace, tak jsem si pomyslela, že jsou příliš i na takto šokujícího vyvrhele. Dříve s takovými ‚myšlenkami‘ vystupovali pouze představitelé zakázaných mezinárodních teroristických buněk,“ napsala mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Za příklad dala i výroky představitelů teroristického hnutí Al-Káida nebo Islámského státu související však s útoky na americké občany.

Za sabotáží plynovodů Nord Stream 1 i 2 měli stát právě ukrajinští potápěči, kteří na nápad údajně přišli při pijatyce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj akci předem schválil, a když si to později rozmyslel, už nestihl akci sabotérů zastavit, tvrdí WSJ. Pavel doplnil, že nemá usvědčující informace o tom, že by za sabotáží stála Ukrajina, uvedl deník The Wall Street Journal.

Prezident Petr Pavel v rozhovoru také uvedl, že nemá „usvědčující jasné informace“ ukazující na Ukrajinu a vyslovil se znovu pro přijetí Ukrajiny do NATO, i když nebude mít úplnou kontrolu nad svým územím.

Psali jsme: První akce Foltýnova odboru. K výročí 21. srpna 1968 „Copak to nevidíte?“ Vidlák a Nekrm hydru. Odpověď těm, kteří do něho kopou Putin se rozhodl, kde válčit. Zelenskyj naléhá, ať pošleme pomoc Další opěrný bod v háji. Ukrajinec pochmurně