Po Praze pochod LGBT i v Plzni. Málem došlo na konflikt. A chystají se i další města, třeba Brno...

Už hodinu před akcí postávali příznivci České Plzně v Dřevěné ulici a plánovali zatarasení pochodu. „Hamáček podává trestní oznámení na poslankyni Karlu Maříkovou. Zločinci léta chtějí dostat do kriminálu bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Česká Plzeň stojí za ní! Co to je za lidi, že ruší koncerty Ortelu po České republice, kdo za tím stoj?. Jsou to padesátá léta. Probuďme se,“ burcoval do megafonu za potlesku několika osob Jan Dlouhý. Vyčkávali na pochod a k tomu jim sekundovali policisté v několikanásobně vyšším početním poměru.

Duhoví Piráti

Zatím se v Mlýnské strouze, vzdušnou čarou pár set metrů od dychtivých „čekatelů“, scházely davy mladých lidí s duhovými, ale také s pirátskými vlajkami. Teenageři to brali jako happening, posedávali na trávě, sem tam si někdo ubalil jointa.

Pro ParlamentníListy.cz situaci zhodnotil nestor protestů, bývalý Plzeňák Jakub Jahl alias Sobek. Ten se samozřejmě pustil do vedení města: „ Nejsou tu opět plzeňští politici. Jedině kromě Pirátů, kteří si tím obhajují svůj program, a ti jsou tady opravdu ve značném počtu.“ „Je to ostuda a jejich vlastní zbabělost. Nesouvisí to s katolickou Plzní, ale myslí si, že LGBT menšina je tak nepatrná, že je nemusí zajímat. Já ale doufám, že se to do budoucnosti zlepší a že si lidé v Plzni uvědomí, jak se tyto strany k LGBT menšině chovají.“

„V loňském roce tady byly také přednášky, ale letos je toho více,“ pokračoval aktivista. „Specifikou plzeňského pochodu je, že tu je hodně vysokoškoláků, studentů, takže je to jiné oproti komerčnímu Pridu, který je v Praze a který sponzorují firmy. Je úžasné, co tady studenti sami zvládli,“ rozplýval se. „Jsou tu hlavně mladí lidé, nenajdeme tady žádné divné lidi v kožených oblecích, žádné vyzývavé travesti show, které by mohly provokovat. Je to uskupení normálních lidí, kteří chtějí svá práva, a proti nim extrémní nacionalisté. A je dobře, že je jich jen skupinka. Určitě nahlašovali velkou účast a tvrdili, že ubrání Plzeň,“ dodal sarkasticky. „Doufám, že to nedopadne jako v Polsku, kde policie nezakročila a nechala fašouny házet lahve a další věci na pochodující LGBT.“

Chystá se i čtvrté město – Brno!

„Je dobře, že třetím městem je Ostrava, která byla již minulý týden a kde byla zastoupena i satanova komunita. Byl tam svolán pochod za tradiční rodinu, proti této akci, ale protestujících bylo jen pár a bylo to dost směšné. Na Pride byly dvě nebo tři stovky lidí a vládla tam veliká nadšenost. A příště opět, a určitě větší. A přibude také Brno!“ zářil Jahl-Sobek. Věkový průměr byl podle něj pod třicet let „a spíše tady najdete lidi, kteří sice nejsou LGBT, ale LGBT podporují“.

Zaznamenali jsme mnohem více mladých cizinců. Možná, že se Plzeň bude orientovat i na LGBT turistiku, tak, jako třeba slovinská Lublaň. Blízkost Bavorska i četní zahraniční studenti a stážisté tomu nasvědčují. Městu by to zas zvedlo návštěvnost, která je dle rozesílaných zpráv z magistrátu města na neustálém vzestupu již od doby získání titulu Evropské město kultury.

Možná, že protestujících bylo některým lidem i líto, jak jich bylo poskrovnu. Roman Bakala za Českou Plzeň, neformální lídr viktoriánských fanoušků, se naší redakci pochlubil: „Jsme svolavatelé a přijela nás podpořit řada lidí z Prahy nebo ze severních Čech. A my jsme byli v Praze podpořit na oplátku zas je.“

(Ne)normálnosti třikrát nazdar!

„Tady je vidět, jak je to plíživé, jak tento systém nahrává nenormálnosti. Kde na to berou peníze, kolik jim stojí propagace?“ rozčiloval se Bakala, který se svým o mnoho známějším jmenovcem ze Švýcarska nemá nic společného. A hned si postěžoval: „My jsme na facebooku napsali, že chceme demonstrovat za tradiční rodinu, a vydrželo to tam osm hodin. Piráti, skrytí neomarxisté, si tím dělají popularitu a reklamu, ale až to lidé prokouknou, tak doufám, že jim to ve volbách spočítají,“ prorokoval.

A dodal smířlivě: „My nejsme proti gayům ani proti lesbičkám, ale proti zvrácenostem. Třeba proti oficiální účasti československého pedofilního spolku na Prague Pridu. My pedofily zavíráme, protože je to trestné, a oni pochodujou Prahou. A primátor města to ještě zaštiťuje,“ nechal se slyšet viktoriánský fanoušek, jehož cesty vedly od Víta Bárty přes Tomia Okamuru, „konvičkovců“ a Černocha až k samostatnému regionálnímu hnutí Česká Plzeň, které by rádo vstoupilo do komunální politiky.

Fašouni versus devianti

„Ať si ti zasraní náckové udělají taky svůj průvod, fašouni, ty vole,“ zhodnotil protestující mladý muž od „duháků“, když se už průvod dal na pochod.

„Devianti nepatří do ČR,“ vykřikla jedna z nemnohých žen v partičce demonstrujících a podsaditý chlápek zařval „Prosíme českou policii o pomoc !“ A celá skupina donekonečna opakovala „Stop úchylům!“ „Devianti pryč, kazí naše děti!“ bylo rovněž slyšet.

„Ještě jim chybí hákenkrajc,“ odplivl si kluk s barevným praporem a zapojil se do ječení omladiny, určené k táboru demonstrantů, které již policie svírala na chodnících. „Vaše děti budou jako my!“

„Bráníme i vaše děti,“ snažili se je ne příliš úspěšně překřičet protestující, aby vyslali nějaký vzkaz okolostojícím čumilům nebo několika lidem, kteří se dívali z oken činžovních domů a bralí toto divadlo jako pěkné zpříjemnění jinak líného a dusného odpoledne.

Děti: Mají si na co a kde hrát

Na varování policie, aby se protestující rozešli, pískající demonstranti naopak tleskají. „Islám na vás! Úchylové pryč!“ bylo slyšet z chodníku. „Já chodím do práce!“ vykřikovala žena, pravděpodobně mířící na rozveselené hnědé tváře některých příslušníků LGBT komunity.

„Kde se dá k takovejm přijít,“ říkají kluci na chodníku, evidentně sympatizující s demonstrujícími. V partičce bylo i několik hochů vietnamské národnosti.

„To jsou děti, jenom děti! Tak s tím něco dělejte, kazí naše děti!!“ křičela žena z demonstrantů na policisty. Po svém jí odpověděl příznivec LGBT. „To jsou pěkný kurvy,“ na to sympaticky vypadající holčina směrem k protestujícím. Procházející se to jen tak nenechali: „My nejsme děti!“ Faktem zůstává, že někteří účastníci zjevně ještě neměli ani občanku. „Jestli mě máma pozná, tak bude malér,“ svěřila se v pochodu jedna holčina druhé.

„Máš něco proti mně, buzíku?“ zahřměl hřmotný muž na dlouhé vyžle neurčitého pohlaví. „Ty nezletilá holčičko!“ Jako odpověď mu byl kmitající jazýček, ne nepodobný jedovatému hadovi…

Závěr dle vkusu, nálady či možností

Na závěr protestu si někteří členové České Plzně zkusili selfíčko se zásahovkou: „Děláme foto z dovolené,“ komentovali společný snímek partičky, sedící na bobku před zakuklenci. A to byla poslední „akční akce“ protestu, který mimo jiné pečlivě sledovali členové KSČM.

Zatím se dlouhý duhový průvod vinul centrem města a směřoval ke kulturnímu centru Papírna, kde Pilsen Pride skončila. Mezi stánky Amnesty International či Pirátů bylo také vidět několik lidí s vlajkami Zelených a údajně tady také proběhla jedna z pražských zastupitelek za STAN.

Akce v Plzni ale jen tak neskončila. Vyvrcholila bujarou after-párty v gay a lesbickém klubu Míša. Tam, kde při prvním ročníku někdo o hluboké noci pomazal dveře a kliku exkrementy. To se nyní nestalo, protože mladí „duháčci“ byli jak v Papírně, tak i při svých dalších přesunech monitorováni městskou i státní policií. Ta nakonec vodní děla, koně ani obrněný transportér nepoužila, byť bylo vše připravené. V ostrém provozu ale byl například vůz na záznam demonstrací nebo speciální automobil na řízení dronů, které vlastní statutární město Plzeň.

autor: Václav Fiala