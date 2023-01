Po debatě Babiše s Pavlem přišla jiná. Generál si ji asi nepustí

reklama

Advokátka a někdejší poslankyně Federálního shromáždění Samková podotkla, že na pořad mohli mít pohled příznivci každého z kandidátů odlišný a ona sama nevnímá, že by měl jeden z kandidátů v debatě na CNN Prima News navrch. „Zachovám neutralitu,“ usnesla se.



Exdiplomat a místopředseda Zemanovy vlády Kavan vzpomenul na koaliční provázanost Babišova ANO a sociálních demokratů a zhodnotil, že koalice s Babišovým hnutím pro jeho stranu neměla příliš dobré vyústění. „Ty vztahy nebyly dobré a myslím si, že jedním z dopadů je, že je ČSSD dnes mimo Parlament,“ řekl. I přesto však byl prý Andrej Babiš „jasným vítězem“ středeční debaty a on sám je rozhodnut Babiše i přes všechny své výhrady volit „jako menší zlo“.

Bobošíková následně zdůraznila zejména okamžik debaty, během něhož Pavel přinesl Babišovi zarámovaný článek 5 Severoatlantické smlouvy. „Nerad bych, aby se dostal do úzkých jako u zákeřného redaktora konkurenční televize. Proto jsem mu připravil přesné znění článku 5,“ řekl Pavel, načež jej Babišovi předal k nohám.

Dárek od @general_pavel pro @AndrejBabis: „Za pět minut jsme od poslance Babiše slyšeli slovo válka asi 20x. Nechci, aby se dostal do úzkých jako v případě moderátora konkurenční televize. Tak jsem mu tady připravil článek 5,“ dodal. pic.twitter.com/UzSCzkFURT — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 25, 2023

„Podle mého názoru se Andrej Babiš zachoval naprosto správně, kdy si ho nevzal a nechal si ho položit pouze k nohám. V tom bylo podle mého názoru řečeno mnohé,“ hodnotila.



Následovalo téma „války a míru“. Samková podotkla, že válka mezi Ukrajinou a Ruskem trvá již od roku 2014, kdy došlo k ruské anexi ukrajinského Krymu a rozhoření konfliktu na Donbasu. Dle advokátky „jsme ve válce“ i my, jelikož Ukrajinu podporujeme. Pavel dle ní má toto dění zlehčovat.



„Jsme ve válce a současná vláda se to snaží zakrýt různými líbivými slovíčky a takovými kamuflážemi a s tím já nesouhlasím,“ vyřkla a Česko označila za „týl válečného státu“.



Kavan naopak mínil, že Pavel v debatě explicitně řekl, „že jsme ve válce“. Babiše ocenil za to, že dle jeho mínění „zvláště v posledních týdnech zdůrazňuje, že je pro mírové řešení a dokonce nabídl, že v případě, že by byl zvolen, na Pražském hradě zorganizuje mírovou konferenci, která se bude touto problematikou zabývat“, uvedl.

Samková pak okomentovala Babišův plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, který dříve prezentoval se slovy: „Samozřejmě bych jel za Zelenským a zjistil jeho pozici. Potom bych svolal V4, abychom se domluvili, a potom bych mluvil s Macronem, Scholzem, prezidentem Erdoganem. Já už jsem s Macronem mluvil o tom, že tu válku musíme zastavit. Je jasné, že je Putin agresor, a to, co se děje, je hrozné. Musíme se snažit a zjistit, co by na to řekli v rámci EU a NATO a potom. Macron už byl za Bidenem, on mi říkal, jaký je na to názor. Byl bych aktivní. Ty kontakty mám a využil bych je k tomu, protože nechceme válku.“



„No a jak jinak chcete tu diplomacii dělat?“ reagovala na dotaz Bobošíkové, zdali takovéto plány považuje za realistické. Upozornila na Babišovy kontakty na některé státníky a označila jej za „esemeskového muže“. „Už ho vidím, jak to tam mačká,“ pravila. Právě Babišovy kontakty považuje za nejdůležitější i Kavan. Poznačil, že by tak Babiš mohl k jednáním o míru „otevřít prostor“.



Následovala i minulost kandidátů a Samková se kvůli ní opět pustila do Petra Pavla. „Pan Pavel nám tady vkládá, že žil v bublině vojenského školství a vůbec netušil o čem ten život je. To já považuji za naprostou pohanu všech svých vrstevníků, protože všichni věděli, kde jsme a kde žijeme a všichni jsme si mohli svou bublinu vybrat. A on si prostě vybral vojenské zpravodajství toho největšího ranku. Tak ať ze sebe okamžitě přestane dělat oběť komunistického režimu a jakési bláhové nevědomosti. Jestli to myslí vážně, tak ať přizná, že má IQ 50 a jsme v pohodě,“ rozpálila se nad Pavlovou minulostí.



Kavan poté podotkl, že Pavel skutečně neměl pracovat jako „komunistický špión“ a to jelikož „na to neměl čas“, protože vše měl přerušit listopad 1989. „Evidentně se připravoval na to, aby jako komunistický špión pracoval. A to do poslední chvíle,“ řekl.

Exdiplomat upozornil také na Babišova slova týkající se vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy. „Od toho jsme se v listopadu 1989 distancovali. To jsme chtěli zrušit. Svoboda slova neznamená svobodu jen pro lidi podporující vládu, ale i pro ty, co mají například informace o minulosti generála Pavla a podobně,“ vyřkl.



Samková se také podivila nad údajným „dvojím metrem“ médií v přístupu k oběma kandidátům a vzpomenula například na kauzu Andreje Babiše juniora a reportéry v čele se Sabinou Slonkovou. „Já se už od roku 2018 divím, že rodina Andreje Babiše neusoudila Slonkovou a spol. k smrti žalobami na ochranu osobnosti a neudělali z toho naprosto jednoznačnou právní záležitost,“ podotkla. Toto novinářské jednání dle ní „nebylo právně akceptovatelné“ a dle jejího názoru je syn expremiéra Babiše „těžce nemocný“ a „na hranici svéprávnosti“. „Měli konat za účelem ochrany svého syna… Toto někdo udělat mému dítěti, tak už je mrtvej,“ řekla advokátka.



Diskuse se ubrala i k otázce, zdali v kandidatuře Pavla údajně svou roli nesehrál i „americký vliv“. „To, že řada českých politiků navštěvuje různé ambasády, považuji za něco, co se musí tolerovat,“ podotkl Kavan s tím, že výměna názorů je v této oblasti prospěšná a „jde jenom o to, jak čeští politici s informacemi, které získají, zacházejí“. „Pokud ve své politické praxi i nadále prosazují zájmy České republiky a naopak jsou na tom lépe, protože jsou dobře informováni o mezinárodním kontextu a o názorech tak významné mocnosti, kterou Spojené státy jsou, tak je to jenom ku prospěchu… Musíme vyhodnotit, jak v tomto českém prostoru se svými kontakty a informacemi zacházejí,“ podotkl.



Závěrem se vše vrátilo opět k ruské agresi na Ukrajině a Kavan mínil, že ani Rusko, ani Ukrajina nemohou v probíhajícím konfliktu vyhrát. Je to dle něj „nadmíru jasné“ a posílání zbraní napadené zemi je dle něj tak „kontraproduktivní“. Míní, že je třeba zajistit, aby byl konflikt zastaven a uzavřely se podmínky příměří, které „nebudou výhodné pro jednu či druhou stranu“.

„Víte, mě úplně fascinuje, kdo tady tu válku v podstatě prosazuje. Kdo říká, že válka má být. Že se v ní má pokračovat a že to jsou lidé, kteří sami sebe prohlašují za dědice Václava Havla. To mě popuzuje na maximální možnou míru! To je úplné popření všeho, co Václav Havel po svém nástupu do prezidentského postu po listopadu 1989 prosazoval,“ rozpálilo Samkovou. Kavan však následně podotkl, že prezident Václav Havel „podpořil invazi do Iráku“ a upozornil, že jej Havel měl zklamat i přístupem k dění po krvavém rozpadu Jugoslávie. „Václav Havel tehdy použil, pro mě nepřijatelný, termín: ‚humanitární bombardování‘. To je hrozný,“ zakončil, načež Samková doplnila, že se obává, že v případě vítězství Petra Pavla „jsme na nejlepší cestě tyto chyby zopakovat“.



Záznam celé debaty můžete zhlédnout zde:

