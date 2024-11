Po dopadu ruské mezikontinentální balistické střely hrozivý odhad: Jen test. Brzy test atomovky

Ve čtvrtek byl po celé Ukrajině vyhlášen letecký poplach kvůli hrozbě raketových útoků. Podle ukrajinského letectva byl útok zaměřen na město Dnipro s použitím několika různých typů raket. „Konkrétně byla z Astrachaňské oblasti Ruské federace odpálena mezikontinentální balistická raketa, z Tambovské oblasti byla odpálena aerobalistická raketa Kinžal a ze strategických bombardérů Tu-95MS bylo odpáleno sedm řízených střel Kh-101,“ uvádí zpráva.

Klíčová je zejména zpráva o použití mezikontinentální balistické rakety, vypálené na Dnipro ze 700 km vzdálené Astrachaňské oblasti. Rusko při leteckých útocích na Ukrajinu pravidelně používá balistické rakety krátkého a blízkého doletu, ale mezikontinentální balistické rakety jsou mnohem větší, mohou být vybaveny jaderným nákladem a jsou určeny k zasahování cílů na mnohem větší vzdálenosti.

Vypálena byla pravděpodobně raketa středního doletu RS-26 Rubež, která má údajně dolet až 6 000 kilometrů a může nést čtyři bojové hlavice, každou s odhadovanou nosností 0,3 megatuny. Raketa podle informací Kyiv Independent nenadělala ve městě žádné závažné škody. Byl poškozen průmyslový podnik a vypukly dva požáry, uvedl gubernátor Serhij Lysak. Nejméně dva lidé byli údajně zraněni.

Podle odborníka na obranu z univerzity v Oslu Fabiana Hoffmanna je pravděpodobné, že raketa nesla „simulátor hmotnosti namísto bojové hlavice“. Poukazuje na to, že není známo, že by Rusko disponovalo nejadernou hlavicí pro Rubež. Údajné záběry útoku ukazují několik projektilů dopadajících na zem, ale bez velkých explozí, které jsou obvykle spojovány s konvenčními raketami.

„Takže tento úder nemá vojenskou hodnotu, je to čistě, čistě pro politické účely,“ uvedl s tím, že jde od Moskvy nejspíše o varování.

„Pravděpodobně zvažovali testování jaderné hlavice, k němuž prý také brzy dojde, ale rozhodli se, že je to příliš intenzivní a že by to mohlo vyvolat příliš velkou odezvu, zejména ze strany partnerů, jako jsou Čína a Indie,“ řekl Hoffman.

„A pak si pravděpodobně řekli, že toto je další nejlepší možnost, protože vysílá jasný signál Západu a zároveň si potenciálně neznepřátelí kritické mezinárodní partnery.“ Hoffman dodal, že očekává, že se jedná spíše o jednorázovou akci než o novou strategii Kremlu, vzhledem k tomu, že náklady na jeden Rubež odhaduje na více než deset milionů dolarů, takže pokračování podobných útoků je velmi neefektivní.

Rusko se k útoku zatím nevyjádřilo. Na otázku, zda Moskva odpálila mezikontinentální balistickou raketu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům odpověděl, že „k tomuto tématu nemá co říci“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X potvrdil, že si Rusko dnes očividně zkoušelo novou raketu. „Dnes byla použita nová ruská raketa. Všechny její charakteristiky – rychlost, výška – odpovídají charakteristikám mezikontinentální balistické rakety. V současné době probíhá vyšetřování. Je zřejmé, že Putin využívá Ukrajinu jako testovací prostor,“ informoval Zelenskyj.

