Po hádce v Bílém domě: „Zelenského někdo odstraní. A Trump řekne Evropě, že ho nemá sr*t, nebo ji nechá Putinovi“

Viděli jsme přízračné scény v Bílém domě…

Ne, poprvé viděl celý svět, jak vypadá vyjednávání, jindy skryté za oponou. Pro občany USA i Evropy to byla obrovská škola. Tohle byl výprask. Světový výprask. A poselství všem ostatním zemím, včetně EU, jak bude Trump jednat i s nimi. Co si myslí Zelenský, je jedno. Mír bude. A bude to kapitulace Ukrajiny. Bezpodmínečná."

Nepouštějte šaška na jeviště. Jinak to je sranda, kdyby to nebylo tragédií pro Ukrajince. Trump ukázal naprosto spektakulárně, jaký je rozdíl mezi šaškem s přerostlým egem a státníkem, který ví, že má odpovědnost za minimálně půl světa. Trumpovo ego a Zelenského ego se střetly. Vítěz byl předem jasný už od chvíle, kdy na Trumpovu poznámku, že bez amerických zbraní vydrží Ukrajina pár týdnů, Zelenský mávl rukou a opáčil, že od Putina slyšel, že vydrží jen pár dní.

Trump Zelenskému následně řekl, že Ukrajina prohrává válku, nemá v ruce žádné karty a on se chová velmi neuctivě. Celé to zakončil slovy, že takhle ta dohoda půjde uzavřít velice těžko a pokud se Zelenskyj bude takto chovat, tak Spojené státy jsou „out“, čemuž jsem rozuměl tak, že už na Ukrajinou kašlou. Zelenskyj si asi touto scénou moc nepomohl?

Víte, on si nepomohl už tím, že nepochopil, že nemá před sebou nějakého evropského šaška, který mu bude jeho fňuky o mučených Ukrajincích žrát a bude nábožně poslouchat, jak Ukrajinci krvácejí a přitom pevně a nerozborně stojí na stráži demokracie Evropy. Pro Trumpa je Ukrajina „deal“, nikoliv svatá válka. Jsou to náklady. Není v tom zisk.

Co mě také zaujalo byla poznámka Vance a následně i Trumpa, že Ukrajina má být „vděčná“ za to, co pro ni Amerika udělala.

Má být. Musí být.

Oni totiž Ukrajinci se chovají i v České republice z pohledu jakýchsi morálních autorit, které nám říkají „musíte pro nás udělat tohle, musíte pro nás udělat támhleto“. Že by se touto částí výměny názorů v Bílém domě otevřelo něco ošklivého, o čem jsme se my v ČR zatím zdráhali mluvit?

Promiňte, ale oněmi „morálními autoritami“ je pár ukrofašistických aktivistů, mávajících žlutomodrými fanglemi. Většinou jsou to nějaká soroščata či lidé, napojení na naši armádu. Znám spoustu Ukrajinců, kteří se nechovají povýšeně. Naopak. Jsou slušní, až úzkostlivě. Pracovití. Poctiví. Někdy poctivější, než Češi ve srovnatelném postavení. Nemají žádný cikánský návyky ochcávat gádže.

Ještě detail: Když Zelenskyj začal vykládat o tom, že Putin dle jeho názoru porušoval příměří na Donbase i během prvního Trumpova mandátu a Trump s tím nic neudělal, prezident připomněl atmosféru, ve které musel pracovat pod tlakem amerického establishmentu, včetně médií. Zejména „ruský hoax“, čili obvinění, že Trump vyhrál volby 2016 s ruskou podporou, což se ukázalo jako nesmysl. Je to relevantní argument? Jak Kongres, tak média a různí „opinion leadři“ neustále útočili na Rusko, podkopávali Trumpovu pozici a Putin to vše viděl.

Nechci se vracet k válečné propagandě. Je to kýbl hoven, včetně ruského notebooku Huntera Bidena. Zelenský není diplomat, vážící každou větu. Je to rozmazlený fracek. Ale rozmazlili jsme si ho za ta dlouhá léta my sami. Nikdo z politiků mu ještě nikdy neřekl, že na jeho mrtvé vojáky sere pes a Ukrajina má cenu jen těch levných nerostných surovin, plynu, ropy, obilí a oceli. Případně levné práce gastarbeiterů. To jediné je hodnota, na které stojí a se kterou padá bohatství západní Evropy.

Když to vezmeme z širší perspektivy, tak Zelenskyj tvrdí, že Putin stejně dohodu poruší a chce bezpečnostní garance včetně vstupu Ukrajiny do NATO. Na to ale Putin nikdy nekývne.

K těm evropským komentářům k současné situaci: Vypadá to, jako když plyšové hračky, které hýbají ručičkama a nožičkama, někdo vypojí z elektřiny, ale ony pořád hýbají ručičkama a nožičkama stejně z jakési zbytkové elektřiny, která jim zbyla.

Jo, králíček Azurit s hlasem Aťky Janouškové?

Trump jasně řekl, že dosavadní politika vůči Rusku je chybná, ale od Rutteho, Kallasové nebo našich vládních představitelů slyšíme pořád to samé. Plus výkřiky, že to „zvládneme“ i bez Ameriky a budeme víc zbrojit. Kam toto povede?

K pádu těchto politiků poté, až se velcí kluci s červenými tlačítky od jadrných zbraní dohodnou a všem ostatním to oznámí. Může to vést jinam?

Mimochodem, tato „atlantická“ linie evropské politiky vedla k neustálým intervencím do zemí bývalého SSSR.

Ano, bohužel. Od plyšáku. Lákání do EU a do NATO pokračuje ještě teď. Naposledy vyjela lhát o možnosti přijetí Arménie do EU pirátka Gregorová. Minulý týden. „Pod vlivem“ je i Moldavsko.

Rozhovory o přijetí do EU a NATO, podpora „nezávislých médií“ a opozičních aktivit, masivní financování nevládních organizací.

V Gruzii už dostali stopku. Definitivně.

A v Praze byl významný „hub“ těchto aktivit, ukazuje se. Jak se to propsalo do naší vnitřní politiky?

Neziskovky placené z peněz deep state neoconů i demokratů školily řadu českých politiků. Někteří byli „alumni“ různých civilně špionážních přípravek na Univerzitě Georgie Washingtona, jiní studovali u Sorose v Budapešti na Open University. Dobrovolníci cizích válek. Víte, kolik státních úředníků, „elitních“ policistů, státních zástupců a soudců prošlo přípravkou v Praze? Stovky. Některým špionážním přípravkám otevřela dveře i Karlova univerzita a maskovaly se jako „mezinárodní bezpečnostní studia“.

Kdybyste byl v pozici Donalda Trumpa a jel na jednání s Putinem. Co byste se snažil uhrát a co byste obětoval jako kompromis?

Základem mezinárodního obchodu je surovinová a energetická základna a logistika. Doprava. Co nejlevnější výroba a co nejlevnější doprava. Cokoliv dnes prodá či vyrobí kdekoliv kde kdo. Cokoliv i vymyslí kde kdo.

Žijeme v době neuvěřitelné produktivity práce, exploze vědy a vývoje, masové nadvýroby. Vědec či projektant se dá u většiny vývoje koupit. Ložisko tantalu ne. Rus má a umí, Američan potřebuje. Válka oslabuje obě strany. Ty „demokratické“ s hromadou „sociálních standardů“ víc, než ty „nedemokratické“ či rozvojové. To je šance pro Afriku. Těžba a práce. Odbyt. Ne hladové dávky USAID.

Nechtěl bych být pojištěncem Agelu, který přijde o práci v zemi, kde není sociální a zdravotní systém solidární. Ale neuráží mne levné tričko z Bangladéše. Ano, jsme predátoři, prozatím na vrcholu potravního řetězce, bez ohledu na pravicovou či levicovou politickou orientaci. Čili nechtěl bych těžit ropu na Uralu, rudu na Kamčatce nebo uhlí v Číně. Ale nechtěl bych být ani bezdomovec v Los Angeles nebo kovodělník v Detroitu.

Trump má na úklid po Bidenovi dva roky. Pokud neucpe rychle díry ve stání pokladně tak spektakulárně, aby to Američané poznali, USA zbankrotují. Dolar ztratí cenu a to pak bude fičák. Proti tomu byla hospodářská krize před sto lety dětská hra.

Dohodne se na vstupu amerických firem do Ruska za podmínek, že nebudou provádět podvratnou činnost a nebudou vyvážet zisky ze země jako Chodokovskij a tyhle Jelcinovy bandy.

Bude managementem západních firem na Východ. Ukončí veškerá embarga a blokace státních peněz Ruska. Moskva odblokuje americké firmy v Rusku. Peníze ruských „zapadniků“ si bude moci Trump nechat. Když je měli, škodili víc. Dohodne se na společném provozu v Arktidě. USA nebudou muset vymýšlet a stavět vlastní ledoborce, což jsou výdaje, které se jim nikdy nezaplatí. Dohodne se na omezení zbrojení. Ne snad že by ničili to, co už mají, ale budou se navzájem kontrolovat. Američané nebudou ozbrojovat bezpilotní raketoplán antisatelitními energetickými a částicovými zbraněmi, Rusové nebudou dělat totéž na zemi. Raketoplán se použije na dovážku paliva ruským i americkým satelitům na orbitu. Úspora na obou stranách. Musk vytvoří novou ISS společně s Rusy, společně udělají základnu na Měsíci. Rusko má vesmírné jaderné reaktory a jaderné termočlánky, Američané mají ovladatelné ocelové trupy, ze kterých se dá postavit celé město. To je obdoba projektu Sojuz Apollo. Vzájemná výměna know-how, společná konstrukce a společné expedice.

Vojáci se přestanou překvapovat různými smrtonosnými oříšky a bludnými jadernými torpédy. Obnoví se smlouvy o řadě kategorií zbraní a společných satelitech. Jinak si ucpeme LEO šrotem s životností několika let. Propojí se GPS a GLONASS tak, aby nešly rušit, a když, tak po dohodě. Kontrolní mechanismy jsou prověřené studenou válkou. Pro Trumpa pak nebude problém kašlat na NORAD a jeho obstarožní radary North Warning System, když lze zaparkovat jednu nebo dvě lodě s anténami na Severní mořské cestě stejně, jako si SSSR parkoval radarové lodě „Kosmonaut Vladimír Komarov", „Kosmonaut Vladimír Komarov", „Kosmonaut J. Gagarin" či jadernou SSV-33 Ural. Dnešní „Akademik Lomonosov“ je stejně unikátní – je to ruská jaderná elektrárna umístěná na lodi, která už je v rutinním provozu a dokázala dodat do sítě první TWh elektřiny. Ideální do Arktidy. Tím odpadne potřeba okupace Kanady a vyjednávání s Eskymáky. Já je Trudeauovi přeju. Grónsko si Trump koupí za podíl ze zisku a udělá z něj hluboký arktický přístav, překládací a skladovací terminál místo Hamburku či Rotterdamu a zónu volného arktického obchodu.

Má to trumpovskou logiku nebo ne? Chcete další nápady?