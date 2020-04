Po krizi? To bude jako zavádět kapitalismus. Nám se to povedlo, zato Rusku... Šéf Hamáčkova týmu promluvil

I přesto, že českou ekonomiku čeká kvůli koronaviru silný pokles, její následné oživení může být daleko rychlejší než při krizi před jedenácti lety, odhaduje v rozhovoru pro server iDNES.cz ekonom Jan Švejnar, jenž vede tým ekonomů při Ústředním krizovém štábu. Prý to bude podobné, jako když se přecházelo od centrálního plánování k tržnímu hospodářství.

Česká ekonomika v letošním roce bezesporu zaznamená pokles o 10 až 20 procent, mělo by to být ale krátkodobé, odhaduje Švejnar. Pak bude důležité, jak brzy bude schopna se odrazit ode dna. „Jestli se koncem roku či v průběhu příštího roku vrátíme do fáze růstu, jak jsme byli zvyklí, bude záležet na tom, jak si povede celovevropská a globální ekonomika," připomněl.

Snahou všech činitelů v oblasti hospodářské politiky je, aby se celosvětová ekonomika dostala zpátky ještě v tomto roce, což by byla dobrá perspektiva pro Česko. Sami o sobě bez okolních států můžeme růst, ale zdaleka ne tak rychle. „Kdybychom se uzavřeli, nebude to stále dostatečné na to, abychom poměrně rychle rostli. Jsme otevřená ekonomika,“ podotýká Švejnar.

„Nemusíme se ale bát, nebudeme osamoceným ostrovem. Rakousko již pomalu uvolňuje svá opatření, další země budou následovat. Dojde postupně k oživení velké části Evropy, ne-li celé,“ myslí si ekonom.

„K oživení a vzestupu české i evropské ekonomky může dojít rychleji, než tomu bylo při krizi před jedenácti lety,“ věří Švejnar.

Vysvětluje si to tím, že minulá krize vzešla z finančního sektoru a ovlivnila ekonomiku tím, že nebyla poptávka. Dnes někde chybí poptávka, někdo nemá zdroje na výrobu, někdo má zavřeno kvůli nařízení vlády. „Jakmile se ale obnoví dodavatelské řetězce, zvýší se poptávka, jsou tu odložené nákupy a investice. V tom to bude zvrat k lepšímu, který bude rychlejší,“ říká ekonom.

Restart může urychlit dobrá hospodářská politika. Některé země však mohou do delší fáze poklesu „zabřednout“. Švejnar to vidí podobně, jako byl přechod od centrálního plánování k trhu. „Některé ekonomiky se odrazily rychle, třeba střední Evropa. Zato Rusku nebo Ukrajině to trvalo strašně dlouho,“ dodává.

Kritické následky pro ekonomiku by podle ekonoma nastaly tehdy, kdyby podniky krachovaly a nebyly schopné se vzchopit. „Kdyby se například zpřetrhaly vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a podniky nemohly, až se začnou zvedat, nabírat zpět zaměstnance,“ upozorňuje ekonom.

Je proto potřeba v první fázi podniky udržet co nejvíce při životě. A to bez ohledu na to, zda jde o OSVČ, malé firmy či firmy velké. „Také zajistit, že zaměstnanci mají opravdu dostatečné příjmy, a mít i sociální politiku vůči těm nejslabším. Po té první fázi pak mít ten restart, kde je potřeba, aby bylo dost zdrojů, aby se podniky mohly rozjet, aby měly přístup k vnějším trhům,“ zmiňuje, jak nejlépe se vyhnout vážným problémům.

Očekává, že v ekonomickém světě nastane změna, přechod na nové technologie a práci online, na digitalizaci. Ty firmy, které dokážou po krizi rychle zareagovat a investovat do nových technologií, ty budou podle Švejnara ve velké výhodě. „Přecházet se bude ve všem a bude velký rozdíl mezi těmi rychlejšími a pomalejšími,“ dodává ekonom.

