Po pádu Udženije je tu další bomba do ODS. „Langer si frajera vybral na hotelu v zamčeným apartmánu a on teď bačuje!“ Fialovi se to drolí jako ještě nikdy

Kdo by se nadál toho, že se mocná pražská ODS bude bát o své posty, řekl ParlamentnímListům.cz moravský účastník víkendového kongresu. Ten se naší redakci ozval sám poté, co jsme uveřejnili detailní pohnutky, jež vedly k nezvolení Alexandry Udženije první místopředsedkyní občanských demokratů.

„Pakliže si pražská ODS myslela, že může vše, tak nemůže,“ uvedl naší redakci jeden z takzvaných kmotrů, s nímž jsme měli možnost v pondělí večer hovořit. „V Praze se vždy řešily největší obchody a vždy se tam dělila moc. Například Ivan Langer to rychle pochopil, a proto byl tak dlouho nahoře. To nebylo za pomoci Moravy, kde možná sem tam řešil parcelu a podobné věci, ale bylo to za pomoci hlasů v Praze. Však si vzpomeňte, kdo dostal do kočáru Davida Vodrážku,“ pronesl víceméně řečnicky.

ParlamentníListy.cz na toto odpověď neznaly.

„Tak to vám můžu říct úplně přesně. Tehdy to bylo, myslím, v roce 2008, kdy se zcela neznámý politik, který nakonec vyhovoval všem, protože se v ničem nešťoural a poslouchal, stal nejsilnějším mužem v ODS. A co se traduje, Langer si nechal Vodrážku zavolat na hotel, kde se zamkli a takhle se to domluvilo. To jen na okraj, jak se kdysi v ODS řešily věci. A když jsem teďka zrovna na ParlamentníchListech.cz četl, že tam je Vodrážka furt a že to frajer bačuje, hrozně jsem se tomu smál,“ dodal také.

V tuto chvíli se zastavme. Podle několika svědectví totiž po nezvolení Alexandry Udženije nastal poměrně silný zmatek mezi delegáty. S její volbou se totiž počítalo na sto procent. Dejme proto slovo našemu redaktorovi, který dění sledoval přímo v předsálí.

Zatímco předseda Fiala se svými lidmi zůstali v prostorách vyhrazených výhradně delegátům, špičky pražské organizace, která právě přišla o svou kandidátku, se odebraly k „válečné poradě“ do prostor přístupných i novinářům. Štáb si rozbalili kousek od vchodu, v rozlehlém vestibulu. V hroznu diskutujících si nejčastěji brali slovo kromě samotné Udženije dva veteráni zlatých časů pražské ODS Zdeněk Zajíček a David Vodrážka. „Tak prostě řekneme Fialovi, ať si to vyřeší on, když je předseda,“ bylo slyšet právě Vodrážku.

Hlavní slovo nejen podle našeho redaktora měl ve zmíněném hloučku právě David Vodrážka. Ten je kromě pozice člena regionální a oblastní rady ODS rovněž starostou Prahy 13, kde jej srdnatě podporuje Babišovo ANO. Místostarostkou na Praze 13 je totiž Marcela Plesníková. V radě této městské části za hnutí ANO najdeme i Michala Drábka nebo Josefa Zobala. Aby byla situace kompletní, tak koalici ANO a ODS plně podporuje také Aneta Maršálová Ečeková (KDU-ČSL a STAN). Ale zpátky do vysoké pražské politiky.

„No tak pan Vodrážka je výsledek práce Ivana Langera, Zdeněk Zajíček s Ivanem dělal roky, tam není asi žádných pochyb. Takže by mě zajímalo, kde je ta nová ODS, kde byl v tu chvíli šéf naší strany Fiala, čeho se bál, že mezi tyhle bardy nešel, a taky by mě zajímalo, co bude dělat, když je drtivá většina členů naštvaná na Fialova oblíbence Pavla Novotného. Že je vidět, to určitě může pomoct, ale to by ten Novotný nesměl být slyšet, protože tím ty voliče odradí. Jestli se na sjezdu něco stalo, tak se jednoduše Praha oddělila od Moravy, do čela se dostal Stanjura, který je v politice roky a je od nás, takže ze severu Moravy.“

ParlamentníListy.cz oslovily po shora uvedené kritice Davida Vodrážku. Ten byl sice na kongresu velmi výřečný, oficiálně nám ale vzkázal, že vlastně nic neřídil a nikoho ani neúkoloval. „Je to nesmysl,“ uvedl v SMS zprávě.

Redakce se rovněž podívala na názory „fanoušků“ ODS na sociální síti Facebook. Některé z názorů nabízíme.

„Rozhodně nejsem váš příznivce, ale v tomto případě je vaše nezvolení vaše výhra. Jakákoliv práce mezi chlapy, co jsou bezpáteřní a neumí na rovinu říct, jaký mají plán, je jen ztráta času. ODS je pouze pánská strana, dámy zde mají role pouze milenek, sekretářek a maximálně manželek. Postavit vás bez protikandidáta do volby, kde byl prokazatelně domluven zcela jiný scénář, může jen pěkný hajzlík,“ uvedl jeden z pisatelů.

„Bez sebereflexe nelze směřovat někam, kde by zaujali. ODS toho tolik zhuntovala, že jí přeji futra od Sněmovny. Kdyby voliči používali selskej rozum, už dávno tam jsou. A dobře by jim tam bylo. Za takové machinace si nic jiného nezaslouží,“ dodal další. „Jsem pravicový volič, ale to, že se pan Fiala snaží hovořit jako Babiš, je smutné. To ukazuje, jaký komplex z chování Babiše pan Fiala má a jak mu závidí. ODS musí vyměnit celé vedení a něco lidem nabídnout. Zatím nenabízí nic dobrého, pouze sobce a zkrumpované politiky,“ doplnil jiný.

