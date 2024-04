Po „prde*ích“ v ČT rána sochaři Černému. Kotrba cosi připsal k jeho dílu

reklama

Dvě několikametrové skulptury složené z trupů stíhaček Spitfire a motýlích křídel od sochaře Davida Černého mají už za necelý měsíc ,zdobit' fasádu obchodního domu Máj na Národní třídě. Národní památkový ústav (NPÚ) s návrhem nesouhlasil. Konečné rozhodnutí ale bylo na odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, který návrh investora schválil.

„Stejně jako je kritizovaný greenwashing, měl by být kritizovaný artwashing. Kýč proměněný za umělecko-politické gesto. Umění ve veřejném prostoru má respektovat kontext, ve kterém se ocitá, ne být kontrakulturním výkřikem... Byl jsem vášnivými obhájci Černého požádán o definici," poznamenal k včerejší kauze analytik Štěpán Kotrba a dodal.

„Tak tedy - Kýč je neumění, vulgárně parazitující na umění. Většinou tím, že napodobuje vnější stránku umění, ale postrádá myšlenku i krásu. Je to klišé s útokem na emoce, touhou po šokování, politizujícím kontextem, prvoplánově předstíraným sentimentem či přehnanou sexualitou, absencí řemeslné originality, nízkou uměleckou hodnotou, absencí vkusu.... Kýč nelze definovat ani ve vztahu k žádné nadčasové estetické normě, ani ve vztahu ke vkusu elity, ale je falešnou estetickou kategorií společnosti, která ztratila důvěru ve svůj styl. Pokud se zeptáte ,Co je špatný vkus?', lze odpovědět i tak, že ,Kýč je ztělesněním veškeré lži, která v moderním životě existuje' (1939, Clement Greenberg: ,Avantgarda a kýč' ). Nebo ,sbírka harampádí, která se rychle šíří všude' (Jean Baudrillard ,Consumer Society' 1970)."

„Chcete-li to jinak, tak estetická banalita," uzavřel Kotrba.

„Já myslím, že dělám sochy, které jiní nazývají kontroverzní, ale já netvrdím, že jsou kontroverzní. Jsou to dost často díla, která o něčem hovoří. Stejně jako tato instalace o něčem zcela konkrétním hovoří. A já bych rád, abychom si o té instalaci, která opravdu o něčem hovoří, promluvili, až to bude instalováno. Je to instalováno a povoleno od památkářů dočasně, na jeden rok. Je to úplně v klidu,“ hájil instalaci sochař David Černý.

Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy, má vůči instalaci pochyby. „Z modelů Spitfirů zůstává jen část trupu a jejich křídla jsou nahrazena motýlími křídly z blíže neurčených důvodů. Jsou v duhové barvě z blíže nevysvětlených důvodů. Je uvedeno, že je to hlavně připomínka 75. výročí založení NATO a 25. výročí vstoupení Česka do NATO, ale tam já nevidím žádnou souvislost s Národní třídou, dokonce ani s obchodním domem Máj,“ řekla Foltýnová.

„Kde jste to slyšela? Kde jste tuto informací získala?“ vypálil sochař Černý na Foltýnovou, a že ona si jen „něco vycucává z prstu“, protože k této instalaci ještě nevydal žádné „resumé“. – „Je to odůvodnění odborné organizace Institutu plánování a rozvoje, který se k tomu také vyjadřoval,“ argumentovala Foltýnová.

Černý pravil, že právě odůvodnění přijde zanedlouho. „Já bych rád nejdříve ukázal hotové dílo, tak bych s dovolením počkal. Vy také chodíte do studia v kvádru, a ne ve spodním prádle, protože se doobléknete,“ řekl umělec Černý na dotaz moderátora Daniela Takáče, zda by nemohl k instalaci prozradit více předem.

„Je trošku problém, že nemůžete svou práci předem ukázat, pokud žádáte o povolení určitého objektu do veřejného prostoru, v podstatě v každé fázi toho schvalování musíte představovat ten projekt tak, jak má vypadat,“ poznamenala k tomu Foltýnová. Černý řekl, že nerozumí tomu, proč by něco takového možné nebylo.

„Nebýt toho, že se zapšklíky podařilo Václavovi Havlovi v roce 1993 nebo 1994 umlčet, tak by místo ‚tančícího domu‘ byla stále hnusná proluka a my bychom neměli jediný kus současné moderní architektury. Naštěstí zapšklíci většinou akorát křičí, ale nic nedokážou,“ vyjevil umělec Černý.

„Galerie hlavního města Prahy se zabývá především výstavní činností. Nemůžeme sami o sobě instalovat nějakou sochu,“ uvedla Marie Foltýnová. Černý řekl, že on žádné moderní sochy neinstaluje, a „co tam teda děláte, prosím vás?“, a že „díkes“, nechal se slyšet Černý.

Foltýnová byla během rozhovoru značně znechucena. Oba dva hosté se odebrali mimo kamery, zatímco se Daniel Takáč ještě loučil s televizními diváky. Mikrofony však ještě zachytily, jak se Černý snaží věc s Foltýnovou mimo kamery vykomunikovat. „Jděte do prdele,“ byla zpoza kamer slyšet naštvaná Foltýnová. „Vy jděte do prdele,“ zareagoval David Černý. Moderátorovi před kamerami následně ztuhl na tváři výraz, pak už se kamery vypnuly.

