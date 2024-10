Po projevu Ivana Trojana padlo ošklivé slovo ze 70. let

Na sobotním udílení Stříbrných medailí předsedy Senátu se dostalo jedné medaile i herci Ivanu Trojanovi. Obdržel ji za „přístup k talentu jako k daru, o který je třeba se dělit“. Kromě promluvy v krátkém medailonku ČT držel Ivan Trojan ještě projev i na udílení cen, hned poté, co byl oceněn medailí Michael Žantovský, za všechny oceněné.

Trojan označil za čest možnost promluvit za oceněné. „Všichni, kteří jsme se dnes sešli, závisíme na společnosti. Někdo pracuje pro pacienty, jiný pro posluchače, studenty, další třeba pro odbornou veřejnost, já a další pro diváky. Zároveň každý z nás by bez pomoci kolegů, spolupracovníků nedokázal nic. Jsme součástí živého organismu, kterému se říká společnost,“ začal herec.

A zabrousil do dějepisu. „Historie 20. století ukázala, kam to vede, když diktátoři využijí strachu a pocitu osamění. Mohli bychom tu společně vyjmenovávat celou řadu problémů, kterým máme věnovat pozornost, ale nemáme na to prostor. Tak mi dovolte, abych zmínil jen pár příkladů, které mě momentálně trápí,“ vyzval.

Jako první jmenoval povodně a uvedl, že prožívá osudy lidí, které zasáhla velká voda. Dodal, že má velice blízko k zasažené Opavě. „Myslím na všechny nejen tam a přeji jim brzký návrat k normálnímu životu,“ řekl a dodal, že se opět ukázalo, jak jeden druhého potřebujeme a že si umíme pomáhat.

Následovala kultura. „Moji kolegové na Slovensku nedávno vstoupili do stávkové pohotovosti. Tamní vláda totiž nevybíravě zaútočila na jejich uměleckou svobodu. Ministryně mluví o tom, že je třeba skoncovat s dekadentním uměním, což je slovník, který používaly totalitní režimy. Ze zaměstnání jsou propouštěni ředitelé galerií, divadel a dalších kulturních institucí. Z veřejnoprávních médií jsou nuceni odcházet novináři, kteří chtějí dělat kritickou žurnalistiku, o níž už vyměnění šéfové nestojí. O práci ale přicházejí i prokurátoři, policisté či vědci. Lidé jsou tak znovu nuceni vybírat, kde stojí. Čemu budou mlčky přihlížet a čemu se naopak postaví. A já cítím ke svým kolegům úctu, že nezaváhali a ozvali se proti těmto normalizačním praktikám. Přeji jim, aby se situace brzy zlepšila, mají naši podporu,“ vyjadřoval se Trojan ke Slovensku.

Dotkl se také žurnalistiky. „Dlouhodobě si uvědomuji, že pro udržení svobody je důležitá novinářská svoboda. Bohužel často slýcháme různé verbální útoky na redaktory či celá média. Velmi mě proto znepokojilo, že byl v České televizi zrušen kritický pořad 168 hodin a následně byla k odchodu z veřejnoprávní instituce dotlačena zkušená reportérka Nora Fridrichová. Občas zapomínáme, že podstatou novinařiny je kontrolovat mocné, ne se na ně usmívat, i když je to někomu možná nepříjemné,“ zastával se vyhozené Fridrichové. „Těch, kteří poctivě dělají svou práci, bychom si měli vážit a ne se jich zbavovat,“ doplnil ještě.

Třetí bod, tedy Ukrajinu, prý velmi prožívá. „Kyjev statečně čelí ruské válce a já velmi oceňuji, že naše vláda tentokrát nezaváhala a pomáhá Ukrajině se bránit. Stejně jako pomáhá spousta Čechů s životem ukrajinských uprchlíků. Není ani trochu řečeno s nadsázkou, že Ukrajina bojuje i za nás. Protože Moskva nás jasně označila za nepřítele,“ komentoval mezinárodní situaci.

Ale přišla i chvála na Senát a občanskou společnost. „Cenu nám předává předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zastupuje instituci, která hraje důležitou roli v naší společnosti, protože je to pojistka proti účelovým změnám zákonů a ústavy. Slovensko a Maďarsko senát nemají a vidíme, kam to vedlo. Naše společnost je silnější, když má fungující senát, nezávislá média, aktivní občanskou společnost. Když jednomu dojde dech, další ho zastoupí. Jeden potřebujeme druhého. Měli bychom si vzájemnou propojenost připomínat a pečovat o ni. Nejsme a nebudeme dokonalá společnost, ale můžeme udělat maximum pro to, aby byla otevřená a demokratická. A svou roli v tom hraje každý jeden z nás.“

Kromě obav ale Trojan zmínil i příležitosti. „V řadě zemí kolem nás sílí populistické či rovnou nedemokratické síly. Možná by se Česko mohlo stát pro jednou příkladem, že to umíme líp. Že dokážeme odolat populismu a jsme schopní fungovat jako otevřená a demokratická společnost,“ pravil Ivan Trojan závěrem a poděkoval za pozornost.

Hercův projev už ocenila senátorka Miroslava Němcová. „Děkuji Ivanovi Trojanovi za skvělý projev,“ ocenila ho.

Gratuluji všem vynikajícím osobnostem k vyznamenání – Stříbrné medaili předsedy Senátu.

Vážím si tohoto úžasného setkání. Děkuji Ivanovi Trojanovi za skvělý projev, za povídání s @beneslenka a jejím manželem a se všemi ostatními oceněnými. pic.twitter.com/r0Wcanqunr — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) September 29, 2024

Ozval se také Tomáš Nahodil, advokát a dříve i pracovník v médiích, který Trojanův projev označil za mimořádně dobrý, při kterém „tleskaly všechny ruce“.

?? Tohle si dejte. Ivan Trojan dnes v Senátu pronesl za všechny oceněné ?? Stříbrnou medailí jeho předsedy ?? mimořádně dobrý projev: "Pro udržení svobody je důležitá novinářská svoboda. Podstatou novinařiny je kontrolovat mocné, ne se na ně usmívat." ???? Tleskaly všechny ruce. pic.twitter.com/LJLuziYd8h — Tomáš Nahodil (@T0MASNAH0DIL) September 29, 2024

„Ivan Trojan, který byl dnes oceněný Stříbrnou medailí předsedou Senátu, přednesl na závěr ceremoniálu krásnou, motivační řeč, za všechny oceněné,“ chválila herce „bojovnice proti dezinformacím“ Barbora Mercury.

„Ivan Trojan, který byl dnes oceněný Stříbrnou medailí předsedou Senátu, přednesl na závěr ceremoniálu krásnou řeč, se kterou naprosto souhlasím,“ přidal se bloger a „sluníčkář“ Jiří Hrebenar.

“Když jednomu dojde dech, další ho zastoupí … jeden potřebujeme druhého.”



Ivan Trojan, který byl dnes oceněný Stříbrnou medailí předsedou Senátu, přednesl na závěr ceremoniálu krásnou, motivační řeč, za všechny oceněné.♥?

Poslechněte si krátký úryvek. pic.twitter.com/4Bs42FykYT — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) September 29, 2024

Ivan Trojan, který byl dnes oceněný Stříbrnou medailí předsedou Senátu, přednesl na závěr ceremoniálu krásnou řeč, se kterou naprosto souhlasím pic.twitter.com/qh9TV0bK5n — Jiří Hrebenar (@gisat) September 30, 2024

Chvála přišla i ze Slovenska, od moderátora tamní odnože DVTV Miro Frindta. „Za slovenskou kulturu a veřejnoprávní média se postavil vynikající český herec Ivan Trojan během proslovu, když si převzal stříbrnou medaili od předsedy českého Senátu. V době, kdy resort kultury řídí konspirátoři, je to mimořádně důležité,“ děkoval.

Za slovenskú kultúru a verejnoprávne médiá sa postavil vynikajúci český herec Ivan Trojan počas príhovoru, keď si prevzal striebornú medailu predsedu českého Senátu. V čase, keď konšpirátori riadia rezort kultúry je to mimoriadne dôležité. pic.twitter.com/nAA9VOBcQ0 — Miro Frindt (@MiroFrindt) September 30, 2024

Pro ParlamentníListy.cz Trojanův projev velice krátce komentoval člen RRTV Vadim Petrov. „Já bych to nechal vyznít bez dalších komentářů. Ať si to každý přebere po svým. Už to není moc daleko od projevů k Antichartě,“ shledal.

A taktéž se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec, který Trojana poopravil. „Poděkujme Ivanu Trojanovi za krásný projev angažované neznalosti. Nora Fridrichová odešla z ČT, protože profesně pochybila. Je to stejné, jako by si Trojan v divadle spletl roli a pak křičel, že kvůli tomu měli změnit představení. ČT je navíc ukázkou stejné politické angažovanosti a propagandy vlády a prezidenta, což stále hůř ukazují každé volby. Největší službou demokracii by proto bylo její okamžité vypnutí a předělání Kavčích hor na muzeum propagandy moci za peníze lidí,“ řekl.

A dodal: „A ještě k Senátu a nejen pro Trojana, který očividně nezná parlamentní dělbu moci. Je pojistkou jen toho, že převážně zbytečným senátorům každý měsíc přijde královský plat, zatímco jejich vznešenou práci většinou přehlasuje sněmovna.“

