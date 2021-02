Po show Primy je zle. Až v Africe si všimli. Pěkně to bublá

reklama

Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová v pořadu Partie uvedla, že covid-19 je nemoc, která na rok zastavila ekonomiku. „Ani druhá světová válka nezpůsobila to co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol,“ řekla doslova Maláčová. To rozčílilo právě poslance ODS Jana Skopečka, který s ní byl ve studiu. „Tak paní ministryně, za toto se tady rovnou omluvte,“ kroutil hlavou Skopeček nad Maláčovou a připomněl, že během druhé světové války zemřely desítky milionů lidí, což u nemoci covid-19 neplatí. Přímo v pořadu se Maláčová neomluvila, následně však ano. A to na svém twitterovém profilu.

„Můj výrok v Partii mířil k zavřeným školám. Já jsem ta poslední, kdo by chtěl zlehčovat utrpení za druhé světové války a dehonestovat její oběti. Ale zavřené školy jsou katastrofa, celý rok je pro děti nenahraditelný! Musíme najít způsob, jak je vrátit do škol a nezhoršit pandemii,“ uvedla.

Slov ministryně Maláčové si všimla například francouzská tisková agentura AFP, jež je přeložila a poslala do světa. Následně je převzal například The Telegraph ve Velké Británii nebo také zpravodajský server Times of Malta. Zprávu přinesl také server Anews.com – zde či jihoafrický server Ewn.co.za – zde.

A Czech government minister said Sunday the effects of the Covid-19 pandemic were worse than those of World War II as she argued in favour of reopening schoolshttps://t.co/mcSxjEKBjZ

Kdo si však jejích slov také všiml, byli mnozí čeští politici. A starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) nešel daleko pro ostřejší výraz. „Jo on covid napáchal větší zlo než II. sv. válka? Bože, to je debilka...,“ napsal.

Jo on Covid napáchal větší zlo než II sv válka? Bože, to je debilka..

„Ministryně Jana Maláčová: ‚Ani druhá světová válka nezpůsobila takové problémy jako covid.‘ Takovou nehorázností neschopnost vaší vlády řešit i rutinní problémy neomluvíte, paní ministryně,“ napsal také exposlanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ministryně @JMalacova: “Ani druhá světová válka nezpůsobila takové problémy jako Covid”. Takovou nehorázností neschopnost Vaší vlády řešit i rutinní problémy neomluvíte, paní ministryně.

„Maláčová Venezuela má vždy pravdu. Celkové ztráty na životech způsobené druhou světovou válkou představují více než 72 milionů lidí,“ napsal k výroku ministryně majitel košer restaurace v Praze Aaron Günsberger. Zároveň sdílel obrázek holokaustu.

