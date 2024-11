Po válce nebude mít Zelenskyj dobrý život, obává se ukrajinistka

I když není jasné, kdy válka na Ukrajině skončí, podle Víchové bude Zelenského poválečný politický život spojen s omlouváním a obhajováním. „Nepřála bych mu další politický život po válce, kvůli němu. Bude muset obhajovat všechny kroky, které udělal, všechna prohlášení, která řekl. Co prezidentovi Zelenskému zatím vyčítají jenom na facebooku, a tak dále, to bude pak mít denně na stole a jeho celá kampaň tomu bude podřízena,“ uvedla ukrajinistka v rozhovoru pro Český rozhlas plus, že válka je katalogem chyb.

Poukázala, že podpora Zelenského na Ukrajině postupně klesá. „Roste naopak nespokojenost s ním. Z úřadu prezidenta další mocenské centrum, které nemá v ukrajinské ústavě oporu,“ uvedla.

Je přesvědčena o tom, že Ukrajinci budou na události posledních let nahlížet velmi kritickým pohledem a budou nenávidět vše, co bude spojené s válkou.

Ukrajinci podle ní nerozumí tomu, že nyní už mohou raketami dlouhého doletu udeřit na ruského území, dosud prezident Spojených států Joe Biden v použití těchto zbraní Ukrajincům svazoval ruce. „Biden udělal mnohé pro Ukrajinu, podporoval ji. Ale stanovoval pro Ukrajinu i určitá omezení, pouštěl vlastně žilou Ukrajincům. Nevím, proč člověk musí nejdříve prohrát volby, aby se k něčemu osmělil. Ukrajinci jsou za to samozřejmě rádi, ale vědí, že tohle problém nevyřeší, že teď je potřeba zabrat,“ uvedla Víchová.

„Rusáci vědí, že teď zastavit už nic nejde, takže naše představy a iluze, že by šlo něco zastavit a vrátit se o tři roky, to se prostě nestane,“ dodala ukrajinistka Víchová. Poukázala také na to, že technologie jdou dopředu a jestli nás Rusko předběhne, tak máme smůlu.

