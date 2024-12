Po volbách přiznání: Tradiční média byla k ničemu. Harrisovou odmítli tam, kde to potřebovala

Méně než měsíc zbývá do doby, než Donald Trump znovu usedne v Bílém domě po drtivém vítězství v prezidentských volbách, ve kterých získal nejen vyšší počet volitelů, ale i větší počet voličů celkově. Proč? I podle některých demokratů ztratili vládu nad americkou kulturou.

Jedním z těch, kdo pocítili ztrátu vlivů demokratů na vlastní kůži, byl Rob Flaherty, zástupce vedoucího kampaně u Kamaly Harrisové, dříve ředitel digitální strategie u Bidena. Ten promluvil pro server Semafor. Velice brzo poté, co se Harrisová stala kandidátkou na prezidenta, se Flaherty zaměřil na sportovní prostředí, protože potřeboval představit Harrisovou lidem, kteří „nejsou posedlí politikou“. Sport je dle Semaforu poslední americká monokultura, takže se snažil ji dostat do populárních sportovních pořadů a podcastů.

Odmítnutí od sportovní sféry bylo prý zlé znamení. I někteří další influenceři, kteří neměli problém s Bidenem, zdvořile odmítali, aby je Harrisová použila k tomu, aby se představila. Flaherty k tomu dodal, že když se nesluší mluvit o politice, tak to znamená, že se dotyční bojí, co by na to řeklo obecenstvo. A konstatoval, že kampaně se dělají v prostředí vytvářeném kulturou. „Instituce, které demokratům v minulosti umožňovaly ovlivňovat kulturu, ztrácejí na významu,“ přiznal a doplnil: „Bez ztráty vlivu na kulturu se osmibodový posun doprava na státní úrovni nestane.“

Flaherty se alternativním médiím věnoval již v roce 2023 a také bedlivě sledoval, co v této oblasti dělají republikáni. Již tehdy uznal, že svůj alternativní ekosystém sestávající se z podcasterů, youtuberů a komentátorů mají vyvinut lépe. „Tvrdil však, že tehdejší Bidenova kampaň by tyto překážky překonala lepším ovládáním ‚personalizovaného internetu‘, díky němuž sofistikované algoritmy podávají Američanům vysoce specifické informace přizpůsobené jejich vkusu a chování na internetu,“ píše Semafor. A na to prý spoléhali i v kampani pro Harrisovou.

Vliv tradičních médií ale Flaherty nepodceňuje. Interview s Bretem Baierem na Fox prý bylo významné, zejména co se výběru peněz týče. A ocenil Trumpův nápad s McDonaldem, protože tato akce měla zásah jak v tradičních médiích, tak na internetu.

Nicméně, kampaň Harrisové šla proti trendu jak v politice, tak v médiích. „Důvodem, proč lidé hledají alternativní zdroje médií a odvracejí se od politického zpravodajství, je nedůvěra v naše instituce. Nevěří elitám, nevěří médiím, nevěří všem těmto věcem. Takže strana elit a institucí to bude mít v těchto místech těžké prodat lidem,“ sdělil Flaherty. A pokračoval, že nestačí na podcastu Joe Rogana chválit demokracii a vysvětlovat důležitost nezávislosti justice. „Musíte mluvit jejich jazykem,“ shledal. Zmínil, že řada podcasterů, včetně např. Rogana, byla pro některé demokratické snahy, např. dostupné zdravotnictví. „Ale dokud budeme vypadat jako strana systému, tak s lidmi, kteří jsou proti systému a hledají antisystémová média, budeme mít problém se spojit,“ zhodnotil.

Opět uznával, co se Trumpovi povedlo, totiž že použil nová média ke změně kultury. A také že bez toho, že Elon Musk koupil Twitter, by to nebylo možné. „Jeho význam byl dvojí. Zaprvé, bylo to místo, kde jste se dostali k elitám a dobře informovaným lidem. Ale za druhé, bylo to také místo, kde se politika mohla tak trochu promítnout do kultury. A tak to byl opravdu důležitý centrální uzel, i když to nebyla ta nejvlivnější platforma,“ řekl. „To, že tento uzel v podstatě ovládala odnož Trumpovy kampaně, nebylo dobré. Opravdu to byl problém. A tak tam Elon zřejmě tak nějak dosáhl svých cílů. Bylo zřejmé, že středolevý a levicový obsah byl ve srovnání s pravicovým obsahem přiškrcen,“ tvrdí Flaherty.

