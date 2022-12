Po vraždění u Kurdů propukly v Paříži nepokoje

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 12% hlasovalo: 25154 lidí



Podezřelý je podle serveru France24.com úřadům známý z rasistických útoků a měl prý cílit na cizince. Ministr vnitra Gerald Darmanin však podotkl, že „není jisté“, že muž chtěl zabíjet „zejména Kurdy“.



Právě během jeho projevu následně v Paříži vypukly ostré střety mezi policií a Kurdy, kteří obviňují francouzské úřady, že je nejsou schopné chránit před zvyšujícím se násilím, jež dle nich rozdmýchává turecký režim. Policie prý kurdskou komunitu akorát varovala před hrozbami.



„Francouzské úřady nás opět nedokázaly ochránit. Policie Kurdy kontroluje, místo aby se postarala o jejich bezpečnost,“ uvedl mluvčí kurdského centra Agit Polat podle serverů Le Monde a France24.

Fotogalerie: - Bitka s policií v Paříži

Protestující měli policisté k večeru zahnat slzným plynem, rozvášnění lidé však kousek od místa střelby po nich házeli předměty. Podle agentury Reuters také převraceli odpadkové koše a stoly v restauracích a poškozovali auta.

Dav také skandoval hesla namířená naproti tureckému prezidentovi. „Erdogan, terorista,“ křičeli lidé dle serveru France24 a označovali za „vraha“ též Turecko.



„Francouzští Kurdové se stali terčem ohavného útoku v centru Paříže. Myslíme na oběti, na lidi, kteří bojují o život, na jejich rodiny a blízké. Děkujeme naší policii za její odvahu a klid,“ uvedl během napětí v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron.

Úřady dle agentury Reuters uvedly, že 69letého muž, který ráno zavraždil trojici lidí, byl podle pařížské prokurátorky Laure Beccuauové nedávno propuštěn z vazby, kde čekal na soud za útok šavlí v táboru migrantů v Paříži před rokem. V červnu byl odsouzen za násilné činy se zbraní v roce 2016 a podal odvolání. Agentura s odkazem na francouzské televize poznamenala, že mělo jít o bělocha francouzského původu. Le Monde o útočníkovi informuje coby o Williamu M.

The French police is beating up Kurdish people just hours after the terrorist attack against the Kurdish Cultural Centre in Paris, killing three people. Where was the energy before?pic.twitter.com/lZZgeJCdwQ