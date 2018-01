Pobleju se, kopnu se do zadku a přerazím si ruku, ale hodím to Miloši Zemanovi, napsal pravicový politik

„Volby mají být pro něco, nikoli proti něčemu. Takto sešikovaní protikandidáti stávajícího prezidenta, to je zřejmě celosvětový unikát. Od konce prvního kola bojuji sám se sebou a přemýšlím, jak dál. Všechny tři možnosti jsou hrozné. Při této prezidentské volbě je pro mne ale prioritou, jak se budoucí prezident postaví k problému Babiš,“ sdělil Petruška úvodem svého příspěvku.

On sám podle svých slov dospěl k závěru, že pravděpodobnost pokračující podpory Andreje Babiše ze strany prezidenta Miloše Zemana je 50 procent. „Jsem přesvědčen, že si Babiš Zemanovu podporu vynutil a Zeman mu ji poskytl zejména proto, aby získal voliče ANO. Hned po prvním kole však bylo jasné, že věrné přátelství Čuka a Geka končí. Jinak by Babiš nedával Zemanovi rady, koho se ve svém týmu má zbavit,“ dodal Petruška.

U profesora Drahoše je podle jeho slov stoprocentní jistota, že s ním Babiš zamete a mocensky ovládne celý stát. „Jako homo politicus chci ve vrcholné politické funkci vidět politika. Proto jsem se rozhodl, že si nejdřív nafackuji, pak si přerazím ruku a kopnu se do zadku, ale hodím to nechutnému zlovolnému starému Zemanovi v naději, že se Babišovi začne mstít. Asi se z toho i pobleju. Ale raději padesátiprocentní naděje s nechutným politikem, než stoprocentní jistota s pánem s falešnými dioptriemi,“ řekl Petruška, jemuž se zdá divná až servilní podpora některých kandidátů, které Jiří Drahoš porazil.

„Podpoří-li někoho Olga Sommerová, je jasné, že je nevolitelný. Přidá-li se ještě Svěrák s Uhlířem a pár dalších umělců, je rozhodnuto!“ zakončil.

Petruška, jenž byl lídrem pardubické ODS, po neúspěšných volbách v roce 2010 žádal své kolegy, kteří jej přeskočili z nižších pozic na kandidátce, aby dodatečně přispěli na kampaň. Ve Sněmovně usedl v letech 2006-2010. Znovu se o něm začalo mluvit v březnu 2017, kdy se přihlásil na funkci generálního ředitele České televize. Neuspěl.

Celý příspěvek Daniela Petrušky:

autor: vef