Počet očkovaných neodpovídá počtu vakcín. Vláda možná cíleně lidi promořuje, uvedl Válek na ČT

Nemocnice mají před sebou to nejhorší, počet těžkých případů covidu je rekordní, epidemie ale podle ministra zdravotnictví postupně zvolňuje. Reprodukční číslo kleslo dokonce pod hodnotu 1. O tom, kdy by se mohlo začít rozvolňovat a co bude následovat po třítýdenním uzavření země, hovořil v pořadu Interview ČT24 poslanec a lékař Vlastimil Válek (TOP 09). Anticovid chystá plán, pro který kabinet nemá prý ambice. Vládu podezírá z toho, že cíleně promořuje občany. Evropa podle něj prý dodává přesně tolik vakcín, kolik si Česko přálo.

Vzhledem k čerstvé zprávě o skonání poslance ODS Jiřího Ventruby sdílel Válek úvodem rozhovoru krátkou vzpomínku. „Byl to víc než můj kolega, byl to kamarád. Byl to špičkový dětský neurochirurg, tento obor táhl dopředu. Byl to také vynikající atlet,“ vzpomínal.

„Ještě před pár dny jsme spolu mluvili,“ doslova rozdýchával Válek tuto smutnou zprávu a dodal: „To je špatně, je to prostě špatně. Bohužel se tyto věcí dnes dějí, je to tragédie. Měl sice vyšší věk, ale byl to úplně fit, zdravý borec – sportovec,“ dodal poslanec.

„To nejhorší nejpravděpodobněji čeká nemocnice tento týden, průměrná doba hospitalizace se na jipkách prodlužuje, pacienti rychleji přibývají, než ubývají,“ popsal aktuální situaci v českých nemocnicích.

V horizontu čtrnácti dnů podle poslance začne postupně klesat počet nově potvrzených případů koronaviru. Na JIP Válek zlepšení situace očekává tak za tři týdny. „To budeme moct říct, že se situace na jipkách dostala do fáze, kdy se nemusíme bát zaplnění jednotek intenzivní péče,“ odhaduje Válek.

Velmi kladně hodnotí opatření ve formě plošného testování. „Je to jednoznačné plus, pomůže to ke včasnému odhalení případů. Od začátku říkáme, že je potřeba hodně testovat,“ podotkl.

Za jakých podmínek by se současná opatření proti šíření epidemie mohla začít rozvolňovat? „To řeknu přesně příští týden v úterý, teprve budeme vše finalizovat. V rámci anticovid týmu koalice SPOLU jsme s pány Maďarem, Svačinou a Hajduchem nachystali kompilát postupu jako v Anglii, Izraeli, Rakousku a Německu. Je to plán, jak se vrátit na slunce, nehledáme světlo na konci tunelu, chceme plán, kdy z tunelu vyjedeme, a toho, co přijde, až z něj vyjedeme,“ popsal lékař.

„Aby došlo k rozvolňování, musí situace vypadat tak, že klesne pod určité číslo, a to nevíme, musíme diskutovat o tom, jaké číslo je bezpečné,“ dodal poslanec zdravotního výboru.

Moderátora Daniela Takáče tím velmi překvapil: „Ani po roce, jako člen zdravotního výboru, nevíte, jaké číslo je bezpečné pro šíření epidemie, aby se mohlo začít rozvolňovat,“ smál se pod rouškou.

„Nevím, protože bohužel Ministerstvo zdravotnictví a vláda takto neuvažují a ani to takto nechystají. PSA vláda pohřbila a začala se řídit, těžko říct čím...,“ namítl Válek, že nikdo neměl ambici dát dohromady odbornou společnost a říct jim, aby se domluvili.

„Anticovid tým tyto odborníky oslovuje a doufám, že se nám během týdne podaří dát dohromady nějaké stanovisko. Není to tak jednoduché,“ upozornil.

Uhodil na vládu, že tak činí možná účelově. „V České republice probíhá promořování daleko rychleji než očkování. Člověk by si dokonce myslel, že vláda cíleně promořuje občany,“ sdělil s tím, že pro potvrzení svého výroku nemá data. „Počet očkovaných neodpovídá počtu dodaných vakcín. To potvrzují data z Ministerstva zdravotnictví. Přitom vše, co přijde, se má druhý den vyočkovat,“ dodal.

Sám půl roku hledal smlouvy, ve kterých je jasně dáno, kolik má Česko nakoupených vakcín. „Po půlroce jsem smlouvy získal, a stejně ne úplně oficiálně, protože to, co jsem dostal z ministerstva, byly jen začerněné stránky. Nevím, zda jsou ta čísla tajná,“ pozastavoval se Válek.

Zjistil, že Evropa prý dodává tolik vakcín, kolik Česko chtělo. „V podstatě plus minus dodávky vakcín odpovídají tomu, co jsme si objednali, co se týče objemu, i co se týče struktury a měsíců dodání, rozdíly jsou minimální,“ zdůraznil Válek.

