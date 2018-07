Poche se hájil v ČT: Zeman by stejně hlasitě kritizoval i jiného nominanta ČSSD na zahraničí. Třeba Prouzu...

Bude, nebo nebude europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) ministrem zahraničních věcí? Nejen na tuto otázku v úterních Událostech, komentářích České televize odpovídal sám Miroslav Poche. Slovo dostali také předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik. A takhle to dopadlo...

V úterý večer před kamery veřejnoprávní televize usedl Miroslav Poche jako jediný kandidát ČSSD na post ministra zahraničních věcí, kterého však prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat. Společnost Pochemu dělali předseda Pirátů Ivan Bartoš a šéf poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik.

Kováčik hned v úvodu prohlásil, že spor o Pocheho musí vyřešit ČSSD, prezident Zeman a premiér Andrej Babiš. „Má-li tato vláda nějak fungovat, tak v ní musí být soulad. Na panu Pochem soulad není,“ zdůraznil Kováčik s tím, že by to měla vyřešit sociální demokracie. Než se to vyřeší, vede resort české diplomacie Jan Hamáček.

Bartoš doplnil, že spor o Miroslava Pocheho má dvě roviny. Jednou rovinou je, že jde o nominanta ČSSD a premiér Babiš by měl na jeho jmenování trvat. Prezidentovi Ústava nedovoluje odmítat ministry. Druhou věcí však je, že Miroslav Poche má problematickou minulost. Alespoň podle Bartoše, který připomínal, že Poche byl kritizován jako člen pražské ČSSD, který údajně v minulosti pomáhal podivným způsobem financovat stranu.

Když se dostal ke slovu Poche, zdůraznil, že spor o jeho osobu nemá řešit on nebo ČSSD, ale někdo jiný. „Na vině není sociální demokracie, na vině je nedohoda mezi premiérem a panem prezidentem,“ zdůraznil. Pokud jde o samotný resort, tak ten prý řídí Hamáček a Poche mu jako tajemník jen připravuje podkladové materiály.

Zdůraznil také, že není žádným „vítačem migrantů“, jak mu podsouvají hradní mluvčí Jiří Ovčáček a další kritici. „Všechny ty argumenty, které kladl na stůl pan prezident, jsou podle mého názoru zástupné,“ prohlásil Poche. Obratem dodal, že by Zeman pravděpodobně stejně hlasitě kritizoval i jiné nominanty ČSSD. Stačí si představit, že by ČSSD nominovala na ministra třeba bývalého tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu. Ani z něj by prý Zeman asi nebyl nadšen.

Vedle prezidenta Zemana Pocheho kritizovali i komunisté. I proto Kováčik nabídl jedno řešení. Poche by prý mohl upozadit své osobní politické ambice. A pak je ještě jedna možnost. Poche by se mohl stát plnohodnotným náměstkem na ministerstvu.

Bartoš byl tentokrát podstatně tvrdší. Na adresu ČSSD pravil, že jednání o vládě zkrátka nezvládla. Holedbala se tím, že získala pět ministerských křesel ve vládě, ale podle šéfa Pirátů má ČSSD fakticky tři ministry. Jednak kvůli Pochemu a jednak kvůli ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi. „Pan Toman je de facto Zemanův člověk, protože kandidoval za SPOZ. Podle mého sociální demokracie to vyjednávání nezvládla,“ vypálil předseda Pirátů.

autor: mp