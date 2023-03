Pochod neutrálů – v Rakousku odmítli poslouchat Zelenského. Krev se vaří

reklama

„Zákonodárci z proruské, krajně pravicové Strany svobody odešli ve čtvrtek z dolní komory rakouského parlamentu během projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na protest proti tomu, že porušuje rakouskou neutralitu,“ píše o odchodu poslanců strany FPÖ agentura Reuters.

Zelenskij podle Reuters oslovil rakouský parlament prostřednictvím videovzkazu a poděkoval Rakousku za jeho humanitární pomoc a pomoc s projekty, jako je odstraňování pozemních min.

„Rakousko tvrdí, že jeho neutralita mu brání ve vojenském zapojení do konfliktu, a ačkoliv politicky podporuje Ukrajinu, nemůže zemi poslat zbraně v jejím boji proti ruské invazi,“ komentuje situaci u našich jižních sousedů Reuters...

V souvislosti s odchodem poslanců zmíněné Strany svobody (FPÖ) lze ale říci, že nešlo o nic překvapivého. Už několik dní předtím varovala, že proti Zelenského projevu uspořádá nějakou formu protestu. A tak se také stalo. Její zákonodárci se zúčastnili zahájení projevu a poté odešli.

„Je smutné, že FPO je jedinou stranou v parlamentu, která bere naši trvalou neutralitu vážně, a tím také stojí za mírem,“ okomentoval situaci ve svém prohlášení šéf FPÖ Herbert Kickl.

Podle agentury Reuters nechali poslanci FPÖ, kteří odešli z jednací síně, na svých místech cedulky s logem strany a hesly propagujícími buď „prostor pro neutralitu“ nebo „prostor pro mír“.

The times of standing ovations for @ZelenskyyUa are over. When he gave a speech to parliament in Austria politicians left in protest because Zelenskyy is wasting Ukrainian lives instead of seeking peace. The US proxy war propaganda isn’t effective anymore. pic.twitter.com/wYeD2Wz932 — Kim Dotcom (@KimDotcom) March 30, 2023

Kim Dotcom, německo-finský internetový podnikatel v současnosti žijící na Novém Zélandu na svém twitteru situaci okomentoval slovy, že časy potlesku ve stoje pro Zelenského jsou u konce.

„Když pronesl projev k parlamentu v Rakousku, politici na protest odešli, protože Zelenskyj místo hledání míru plýtvá ukrajinskými životy. Americká zástupná válečná propaganda již není účinná,“ napsal známý podnikatel a glosátor politického dění.

I love Austria. Spent there 6 happy years as ambo. And it’s so great that their parliament finally invited Zelensky to speak.



But seeing MPs of the ultra-right FPÖ (founded by ex-Nazis) walk out on a president whose father is a Holocaust survivor - my blood is still boiling. pic.twitter.com/b2YGSG6XD8 — olexander scherba???? (@olex_scherba) March 30, 2023

K situaci se vyjádřil i bývalý ukrajinský velvyslanec v Rakousku Olexander Scherba. Ten na svém twitteru uvedl, že Rakousko miluje a strávil tam 6 šťastných let. Zmínil také, jak je skvělé, že tamní parlament nakonec umožnil Zelenskému, aby k němu promluvil.

„Ale když vidím poslance ultrapravicové FPÖ (založené bývalými nacisty) takto se chovat k prezidentovi, jehož otec přežil holocaust – krev se ve mně pořád ještě vaří,“ uvedl.

The Austrian right-wing FPÖ party boycotted today’s session of the parliament which featured a speech by Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Half of the center-left party SPÖ ended up not being there as well. Not the best look for Austria. https://t.co/DfYlAni9jE — Una Hajdari (@UnaHajdari) March 30, 2023

Una Hajdari, rakouská novinářka věnující se nacionalismu, k odchodu poslanců ze sněmovny uvedla, že rakouská pravicová strana FPÖ bojkotovala zasedání parlamentu, na kterém pronesl projev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

„Polovina středolevé strany SPÖ tam nakonec také nebyla. Není to nejlepší pohled na Rakousko,“ uvedla v reakci na tweet svojí kolegyně z novinářské branže Tanji Male.

Ta napsala, že nešlo jen o protest FPÖ, ale že se k němu připojila i strana SPÖ, jejíž část při projevu Zelenského také ze sálu odešla.

Austria, Market/Paul Lazarsfeld Gesellschaft poll:



FPÖ-ID: 28% (+1)

ÖVP-EPP: 23% (+1)

SPÖ-S&D: 23%

GRÜNE-G/EFA: 11% (+1)

NEOS-RE: 11% (-1)



+/- vs. 13-15 March 2023



Fieldwork: 20-22 March 2023

Sample size: 2,000



? https://t.co/7wdXPVpqOl pic.twitter.com/j0LDAHHrIB — Europe Elects (@EuropeElects) March 25, 2023

Dodejme, že obě zmíněné strany si v současné době vedou v Rakousku velmi dobře, co se týče průzkumu volebních preferencí. Voliči jim vyjadřují stále větší důvěru. Z FPÖ se v březnu stala nejsilnější rakouská strana s preferencemi na úrovni 28 % a SPÖ čísla také vzrostla a s 23 % se dělí o druhé místo s vládní lidoveckou stranou ÖVP.

