Podepište, půjdu s tím za Zemanem. Finále demonstrace přineslo překvapení

Zástupce Svobodných vyjádřil názor, že když předáváme naší suverenitu do Bruselu, nikdy nebudou pro naší vládu občané na prvním místě.

Europoslanec Hynek Blaško měl aplaus hned na úvod. Hovořil o patronovi země české svatém Václavovi. „Něco by mělo skončit a něco začít,“ vyzval. V boji za lepší státnost se nemá polevovat a hlavně se lidé nemají nechat otrávit různými „nálepkáři“.

Zařvěte to Kalouskovi do uší

Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM, se tázala, zda je na místě Petr Fiala. Když minule tak pomlouval spoluobčany, tak že by se tentokrát mohl přijít podívat, kdo vlastně na Václavské náměstí přišel.

„Jste srab,“ vzkázala premiérovi. A arogance této vlády je naprosto nebetyčná . „Stydím se za tuto vládu,“ vzkázala europoslankyně.

Pak předčítala facebookový příspěvek „jednoho bývalého politika“ Miroslava Kalouska.

„Opravdu si myslíte, že máme tyhle proruské nácky chápat, rozmlouvat s nimi, přesvědčovat je a hledat s nimi společnou řeč? Vážně si myslíte, že o to stojí? Ti se dají pouze ignorovat,“ vzkázal bývalý ministr financí. Takovým lidem se podle něj nesmí nikdy ustupovat, a když budou chtít konfrontaci, tak se s nimi musí bojovat.

Jeho slova vyvolala na Václavském náměstí pískot.

„Cítíte se někdo jako proruský nácek? Zařvěte to Kalouskovi do uší,“ vyzvala předsedkyně Konečná.

Vláda ničí lidi, rozdává jim žebračenky. Je třeba jim to opakovat, dokud nezačnou něco dělat, nebo dokud k tomu nepustí někoho schopnějšího.

„Demisi, demisi,“ skandovalo náměstí.

Proto se KSČM postavila na jedno pódium i se stranami, se kterými v některých věcech nesouhlasí.

„Stojíme proti této vládě a to je to důležité,“ ujistila předsedkyně komunistů.

Někdejší místopředseda této strany a prezidentský kandidát Josef Skála vyzval k nezávislé revoluci. K tomu je podle něj třeba jednotné fronty od levice až po vlasteneckou pravici.

„Musíme to udělat co nejdřív, jinak nám skutečně hrozí, že nás tato vláda zatáhne do války s jadernou velmocí,“ obává se Skála.

„My to neděláme proto, že jim závidíme prachy u koryt. My chceme tuto republiku úplně jinou,“ ujistil. Byli jsme podle Skály v extralize světového průmyslu a budeme tam znovu. „Slibme si, že nedáme pokoj, dokud toho nedosáhneme“.

Jsou ve válce. S vlastními občany

Po něm se mikrofonu chopil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Vláda Petra Fialy říká, že je ve válce. Ano, oni jsou ve válce, s českými občany,“ rozohnil se. Platí peníze do ciziny a české občany pak kasírují.

„Je jedno jediné poselství: Chceme demisi vlády. Přechodnou vládu odborníků a předčasné volby,“ uzavřel Foldyna.

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, byla okouzlena rozkvetlým náměstím českých vlajek. Je jich prý stejně, jako na první demonstraci. „My jsme tady pro vás, my jsme tady s vámi. A společně s vámi chceme této vládě dát jeden naprosto jasný signál: Demisi,“ přiměla náměstí opět ke skandování.

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, připomněla, že tuto vládu zvolila naprostá menšina obyvatel. „Snaží se nás zatáhnout do války, ale my chceme mír,“ zdůraznila. Vládní politici podle ní chtějí naší zemi zničit. „My jsme se zde narodili a máme povinnost svou zemi chránit, kolébku svou,“ citovala básníka.

Rajchl: Pošleme do Německa voly a stříbro si necháme

Vrcholem této části bylo vystoupení Jindřicha Rajchla, předsedy strany PRO. Aplaus měl už při příchodu. Hovořil o patronovi českého národa, kterého si dnes připomínáme. Hovořil o jeho knížeti Václavovi a jeho platbám Sasů, které spočívaly ve stříbře a také 120 volech.

Ani po jedenácti staletích se bohužel nic nezměnilo, do Německa posíláme platby stále.

„Poslal do Saska také 120 volů. To je rozdíl, my tam poslali to stříbro a to volové nám tu zůstali a vládnou nám. Tak to pojďme otočit. To stříbro si tu necháme, a těch sto dvacet volů jim pošleme,“ vyzval za aplausu náměstí.

Na této historické demonstraci podle Rajchla přijímáme pochodeň našich předků.

Vyznal se, jak si přeje žít v zemi, kde se za nezávislost nemusí platit rodinným stříbrem. Kde si všichni budou rovni a budou za svou zem bojovat, protože ji milují.

„Ať žije česká vlast, ať žije Česká republika,“ rozloučil se.

Po jeho projevu už následovalo závěrečné vyhlášení demonstrace. To zahrnovalo jeden požadavek a jednu petiční akci.

Požadavek byl na vyhlášení referenda o nákupu plynu z Ruské federace, protože se z průzkumů ukazuje, že většina veřejnosti si to žádá.

Petice směřuje k demisi vlády a vypsání předčasných voleb.

Desátého října ji organizátor demonstrace Vrabel ponese petici prezidentovi.

„Protože naše vláda neplní své zákonné povinnosti zajistit bezpečnost občanů a ekonomickou stabilitu, požadujeme v souladu s článkem 62 písm. a) Ústavy od prezidenta republiky, aby vládu odvolal,“ sdělil z pódia.

Tento článek Ústavy podle něj umožňuje odvolání vlády, nebo odvolání premiéra.

