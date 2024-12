Podezřelé. Světoznámá agentura Reuters dostala 300 mil. dolarů. Od těch, kdo šli po Muskovi

O odhalení na síti X informoval Mike Benz, který v USA vede Nadaci pro svobodu online. Benz vycházel z veřejných dat shromážděných pod úřadem USA Spending Open Data.

„Bidenova administrativa zaplatila agentuře Reuters více než 300 milionů dolarů ve vládních zakázkách. Jedenáct různých vládních agentur pod administrací Bidena se zaměřilo na Elonovy podniky. Všech jedenáct agentur zaplatilo agentuře Reuters miliony. Agentura Reuters poté získala Pulitzerovu cenu za ,jejich práci na Elonu Muskovi a pochybení v jeho podnicích‘,“ píše Mike Benz.

