Podle ANO a ČSSD by státní tajemníci mohli být odvoláni vládou

Státní tajemníci by podle dohody ANO a ČSSD na úpravách služebního zákona mohli být vládou odvoláni, ministři by si mohli vyměnit odborné náměstky. Vyplývá to z obsáhlých změn, které dnes Sněmovně představily zástupkyně obou vládních stran. Opozice tento postup kritizovala a dožadovala se opětovného projednání novely služebního zákona ve sněmovních výborech. Dolní komora projednávání novely nakonec přerušila.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech nepodléhali kárné odpovědnosti, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jako poslankyně ANO. Odvolání by bylo přezkoumatelné soudem stejně jako u jiných státních úředníků.

Kateřina Valachová (ČSSD) požadovala prodloužit ze 40 na 60 služebních dnů lhůtu, po níž by bylo možné úředníka hodnotit. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 namísto 40 dnů. Totéž navrhl i Jan Bartošek z opoziční KDU-ČSL, který navíc chtěl zrušit zamýšlený dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří.

Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa spřátelenými osobami. Do druhého kola by se totiž mohli kromě kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí. Upravený systém by měl nově podle Marka Bendy platit pouze pro náměstky, které by měl ministr možnost vyměnit, nikoli třeba u ředitelů ministerských odborů a sekcí. Valachová s tím souhlasila.

Zuzana Ožanová (ANO) navrhla možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se do devíti let zavázali získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Poslankyně navrhla také zmírnit požadované vzdělání pro vládní a ministerské rady; nemuseli by mít titul magistra, stačil by jim bakalářský.

Benda i Bartošek se přimlouvali za opětovné projednání navrhovaných úprav sněmovními výbory, předseda Pirátů Ivan Bartoš znovu navrhoval zamítnutí novely. Sněmovna o jeho návrhu ale rozhodne až při závěrečném schvalování.

Novelu předložila ještě menšinová vláda ANO. Nová pravidla by podle vládního hnutí měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Proti novele měl výhrady Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož novela přinese destabilizaci a posílení politického vlivu na státní správu.

autor: nab