Podle docenta Valenčíka se z britského ministra zahraničí už stal normální šílenec. Tentokrát nejde o otráveného agenta, ale o srovnání s Hitlerem

Rusko by letos mělo pořádat světový šampionát ve fotbale. Kvůli aféře ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala teď britští politici uvažují o tom, že by své fotbalisty na šampionát nevyslali. Britský ministr zahraničí Boris Johnson dokonce prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin chce sportovní akci zneužít podobně, jako v roce 1936 zneužil olympijské hry v Berlíně Adolf Hitler. Když tato slova slyšel analytik Radim Valenčík, neudržel se.

Velkou Británií otřásla otrava ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Byli otráveni smrtelně nebezpečným jedem zvaným novičok. Lídři EU se na nedávném jednání shodli na tom, že v útoku má prsty Rusko, protože nikomu jinému by se podobný útok nehodil. Britský ministr zahraničí však v kritice Ruska zašel ještě dál. Na půdě britského parlamentu srovnal Vladimira Putina s Adolfem Hitlerem.

Johnson svým britským kolegům sdělil, že Vladimir Putin může pořádání mistrovství světa ve fotbale v Rusku využít stejně, jako Adolf Hitler zneužil pořádání letních olympijských her v nacistickém Německu v roce 1936. Hitler kdysi využil olympiádu k tomu, aby dodal lesku svému totalitnímu státu.

Když to slyšel docent Radim Valenčík, prohlásil Borise Johnsona za šílence a položil si otázku, zda nás lidé podobného ražení jednou zahubí.

„Většinou byl tento exces odsouzen. Dokonce i mainstreamové Novinky doprovodily zprávu fotkou, na které Johnson vypadá jako šílenec. Zatím však žádný z komentátorů si nepovšiml toho, že z Johnsona nechtěně (v důsledku indolence a ztráty soudnosti, což je typický fenomén u zapouzdřenců) vypadl motiv a načasování akce ‚SKRIPAL‘ . Je to velmi cenné přiznání,“ tvrdí docent v komentáři pro server Vaše Věc.cz.

Neměli bychom prý zapomínat na to, že Johnson už v minulosti obviňoval Rusko, že se snaží ovlivnit nálady obyvatel západních států skrze počínání ruských trolů na sociálních sítích. Přirovnání Putina k Hitlerovi je jen pokračováním stupňování napětí mezi Západem a Ruskem. Otrava Sergeje Skripala slouží podle Valenčíka k témuž. Zato Putin neměl motiv k otravě Skripala.

„Samozřejmě lze uvažovat i to, že si Putin chtěl vylepšit předvolební pozici zavražděním Skripala. Potřeboval to? Je takový magor, aby nevěděl, co to způsobí?“ položil si otázku docent.

Naproti tomu někteří politici na Západě nemohou přijít Putinovi na jméno a údajně touží uvrhnout svět do krize obřích rozměrů.

„Obávám se, že to je poslední tažení těch, kteří se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která nachází své slouhy a poskoky, kteří kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany,“ uvedl Valenčík.

