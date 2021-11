Podlidé s protilátkami. Rektor na Primě týral Cikrta, tvrdě

reklama

Politolog a rektor pražské Metropolitní univerzity Michal Klíma má za to, že Česko už druhý rok sužuje nejistota a obavy. Zásadní problém vidí v rozdělené společnosti. V tuto chvíli z jeho pohledu neprobíhá nic menšího než studená občanská válka. „Je to evidentní. Po listopadu došlo k tomu bezprecedentnímu rozhodnutí, kdy tady část populace je označena za lidi horší kategorie a nemají přístup do veřejného prostoru. Nemají přístup do restaurací, do divadel, do kin. Je to něco naprosto bezprecedentního. Je to naprosto nefér a nespravedlivé, protože všichni už dnes víme, že očkovaní nejsou chráněni před covidem a my nejsme chráněni před očkovanými. A zároveň se tady ignoruje, že jsou tady miliony lidí, kteří tu nemoc prodělaly. A v medicíně dosud vždycky platilo, že kdo prodělal nemoc, má protilátky. Toto se ignoruje zcela vědomě a místo toho se tady vytváří kult očkování, který evidentně nefunguje,“ řekl Klíma.

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt upozorňoval, že vláda, ať už jakákoli, to bude mít velice těžké. Už proto, že některé regiony, především na Moravě, jsou epidemií hodně zatížené, ale neexistuje shoda na vyhlášení celorepublikového nouzového stavu.

A pokud jde o údajný kult očkování, Cikrt s Klímou zásadně nesouhlasil. „Já tady musím vyslovit svůj hluboký nesouhlas,“ zdůraznil. „Realita není taková, že někdo neočkované označil za lidi nižší kategorie. Realita je taková, že část našich občanů nemá tu spoluzodpovědnost jako ostatní a kvůli tomu, i když nejen kvůli tomu, máme dnes přetížené nemocnice,“ upozornil Cikrt s tím, že na zdravotní péči mají nárok všichni, ale teď momentálně nemocnice zatěžují nezodpovědní očkovaní. Nezodpovědní proto, protože studie ukazují, že očkování pomáhá proti šíření nemoci, nemoc se od očkovaných šíří méně a když už očkovaní onemocní, mají lehčí průběh. „A mě hrozně mrzí, že intelektuál, jako je tady pan rektor, tu situaci takto zjednodušuje,“ zlobil se Cikrt.

Rozzlobil se však i Klíma.

„Vy jste řekl, že očkovaní jsou nezodpovědní. To je přece naprostý nesmysl. Já se scházím s doktory a ti jasně říkají, že kdo si projde tou nemocí, je imunní a má protilátky. A takovýto lidé dostávají od svých praktických lékařů informaci, že oni mají protilátky, oni se nemusí nechat očkovat. Ale dnešní situace je taková, že ten, kdo má protilátky, nemůže s dětmi do kina, nemůže do restaurace a tak dále,“ řekl Klíma.

Cikrt oponoval, že lidé, kteří prodělali covid a nenechali se očkovat, mají různé hladiny protilátek, takže není jisté, jak dlouho budou chráněni.

Klímu však nepřesvědčil. Trval si na tom, že např. profesor Thon říká, že prodělání nemoci poskytne člověku ochranu. Ale některé skupiny mladých lidí toto zpochybňují. „Těch skupin je víc, ale všichni známe manipulátoři.cz, kde jsou naprosto mladí lidé, kteří klidně odstřelí profesora, protože se tady hlásá nějaké jedno dogma,“ vypálil Klíma s tím, že pokud si člověk nemocí projde, není potřeba jeho imunitu posilovat očkováním.

I Cikrt si trval na svém. Trval si na tom, že podle vědeckých studií je nejlepší kombinací prodělání covidu a očkování. Toto si mohou dohledat i mladí lidé.

