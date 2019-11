Podnikatel popsal úvahy „chvilkařů“: Můžeme být trochu zlejší

Jihomoravský krajský zastupitel a podnikatel Jiří Hlavenka má za to, že současný prezident Miloš Zeman už nezvládá vykonávat své povinnosti v plném rozsahu a tak, jak si to úřad hlavy státu žádá, takže by měl svůj post opustit. Promluvil také o spolku Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti prý předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) v podstatě varují, že mohou být „trochu zlejší“, pokud udělá něco, co dělat nemá.

„My si zvykáme na to, že prezident je schopný fungovat čím dál méně a méně – nejdřív čtvrt hodiny denně, pak deset minut, pak pět minut. Někde se probudit, říct pár vět, případně za sebe nechat mluvit jiné, přičemž už ani nevím, jestli oni mluví za něj, nebo spíš on za ně,“ pravil Hlavenka před kamerami internetové televize DVTV. „Já si prostě myslím, že dneska je potřeba říct, že k nějakému plnohodnotnému prezidentovi máme dneska opravdu hrozně daleko,“ zdůraznil ještě.

Zdá se mu zkrátka a dobře, že prezident není schopen delší čas udržet pozornost. Prezidenti by měli být podle jeho názoru schopni pracovat 8 až 12 hodin denně, čehož podle Hlavenky schopen není. Pravděpodobně by nezvládl ani velet české armádě, což podle české ústavy dělat má.

Nemá sice tvrdé důkazy o tom, že by Zemana ve skutečnosti řídilo jeho okolí, ale má tolik indicií, že ho to podle jeho názoru opravňuje k vyslovení takto tvrdých soudů. Podle Hlavenky je zkrátka a dobře načase, aby Zeman ze svého postu odešel, byť si je vědom toho, že to Miloš Zeman velmi pravděpodobně neudělá.

Pokud by měl na Miloši Zemanovi něco ocenit, je to prý jeho kladný vztah k Izraeli.

Pár slov řekl také ke spolku Milion chvilek pro demokracii, neboť se také zúčastnil protestů Milionu chvilek. Tyto protesty bere jako pozvednutý varovný hlas, který má politiky upozornit, že se někde musejí zastavit. Např. by prý neměli odvolávat nejvyššího státního zástupce. To platí především o premiérovi Andreji Babišovi.

„Hele, bacha, pokud něco uděláš, tak vyjdeme do ulic a budeme trošku zlejší, bude nás víc,“ varuje podle Hlavenky spolek Milion chvilek předsedu vlády. Hlavenka věří, že tento tlak Babišovi příjemný není.

