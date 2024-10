Podnikatel v penzi: Parta grázlů v předklonu před EU a USA. To je dnešní ODS. Dám to Andrejovi, nebo Japoncovi

Jak vnímají českou politickou scénu? Jak si vysvětlují úspěch Martina Kuby na jihu Čech? „Spojují“ ho s ODS? Nejen na to jsme se ptali lidí v Českých Budějovicích. Málokdo chtěl prozradit, koho v krajských nebo v senátních volbách volil. Celé jméno nechtěl prozradit už vůbec nikdo. „Jojo, vrátila se doba, kdy si rozmyslíte, co komu řeknete,“ pokyvoval smutně starší pán.

Kubu ano, ODS ne. Co dnešní mocipáni předvádějí, volá do nebe

Hned na úvod jsme v centru krajského města oslovili mladší pár. Žena se s námi o politice původně vůbec bavit nechtěla, muž se přece jen rozpovídal. Představil se jako Martin a prozradil, že žije od narození na Českobudějovicku. „Ano, Kubu uznávám, ale ODS jako celorepublikově, to ne. Tak se podívejte, kam to vedou. Tedy nejen oni, ale celá vláda. Já podnikám a normálně přemýšlím, jestli to dál vůbec zvládnu. Pořád se nám zvedá sociální, zdravotní. K tomu ceny všeho jdou nahoru. Fakt nevím. Nepodporovala náhodou původně ODS hlavně podnikatele?“ nešetřil sarkasmem.

A v tu chvíli to nedalo ani jeho přítelkyni. „Já jsem ODS dřív volila, ale teď nevím. Já asi teď prostě nemám koho volit,“ krčila rameny.

O něco sdílnější byli starší lidé, s nimiž jsme mluvili. „Já jsem důchodce už pět let, chápu, že zabezpečit důchodový systém není nic jednoduchého. Ale to, co ti dnešní mocipáni předvádějí, to je do nebe volající! No, já je volit určitě nebudu, to ať zapomenou,“ vysvětloval pán, který si prý jen šel projít město, aby se podíval, co je kde nového. „Do kavárny? A za co? Viděli jste teď ty ceny? Kde bych na to asi vzal? Z důchodu?“ podivoval se naší otázce, jestli si zajde na něco dobrého. Jméno prozradit nechtěl. „Jojo, vrátila se doba, kdy si rozmyslíte, co komu řeknete,“ pokyvoval smutně.



České Budějovice (FOTO: N. Brožovská)

Kam Fiala chodí, že mu to tam zlevňujou? A co nám řekl volič SPOLU

A přišel vzkaz i pro premiéra Fialu. „Prosím vás, řekněte mi, co to ten Fiala tady na Živitelce říkal? Že se zlevnily potraviny? A kde jako? Prokrista! Chodí on někdy do obchodu? Nebo kde žije, že mu to tam zlevňujou?“ rozčílil se muž, který se představil jako Zdeněk. Reagoval tak na slova premiéra, která pronesl koncem srpna na Zemi živitelce. – „Zatímco v řadě okolních zemí ceny potravin rostou, v České republice zlevňují, a to dokonce nejvíce ze všech zemí OECD. Náš tlak na dodavatelské řetězce a snížení DPH na potraviny se projevil v peněženkách lidí, přesně, jak jsme slíbili,“ uvedl mimo jiné na Agrosalonu premiér. – „No, já je tedy volit nebudu, to bych se musel zbláznit,“ hudroval pan Zdeněk.

Narazili jsme ale i na voliče SPOLU. „Já jim dám ještě šanci. Tak, ono ten binec, co tady byl, není lehký uklidit. Čtyři roky jsou na to málo. Nechci, abychom se vrátili zase do toho chaosu,“ vysvětloval nám mladý muž, který prý bude vždy volit pravici.

Parta grázlů. Kývajících nesmyslům z Bruselu a z Ameriky

Oslovili jsme i bývalého podnikatele Čestmíra Pommera, který byl mnohem sdílnější než lidé, s nimž jsme mluvili v centru Českých Budějovic.

„Z důvodů dovolené mimo ČR jsem nemohl jít tentokrát v krajských volbách volit, ale kdybych volil, dal bych to Kubovi. Je to proto, že je dobrý Kuba, v žádném případě ne dnešní ODS,“ říká Čestmír Pommer, který dříve žil v Praze a dnes žije v penzi na Českobudějovicku.

Vyjádřil se i k tomu, jak dnes vidí ODS. „Hodně špatně. To nemá s ODS Václava Klause nic společného. To je parta grázlů, parta absolutně, já si troufnu říct, neschopných, nefundovaných lidí, kývajících nesmyslům z Bruselu a z Ameriky, v předklonu, shrbená záda, jen abychom ‚byli ti dobří‘ a nějak to doklepali, abychom měli co nejmíň problémů a potažmo z toho vytřískali pochopitelně co nejvíc,“ říká naštvaně.

„Na Kubovi se mi líbí, že se o ten kraj stará, že mu to de facto funguje. Zatím nemá, si myslím, žádnou aféru. Když byl v Praze, na tom průmyslu, tak to jsem tenkrát říkal, že ne. Ale tady na té krajské pozici, proč ne,“ říká. A že dnes by ho prý klidně viděl i jako předsedu ODS, „při té bídě o slušné lidi“, která tam dnes panuje.



Čestmír Pommer.

Nahrávka od Rychetského. Aby se tam ti přívěsci dostali

Babiš, tlustá čára. Prostě čo bolo, to bolo

Zmínil, komu se chystá hodit hlas v parlamentních volbách příští rok. „Já to dám buď Andrejovi, nebo Japoncovi. Protože o těch dvou vím, že se tam stropro dostanou. Nebudu ty hlasy tříštit těmi malými, není na to zatím doba. A hlavně nechci, aby milion hlasů zase propadlo! Dal bych to klidně Turkovi nebo Trikoloře, názory a vidění světa rozhodně nemají špatné. Ale právě proto, že nemám žádnou jistotu, že dosáhnou kýžených pěti procent, tak nedám. Takže i své známé (když se mne ptají!) nabádam – hele, Babiš, tlustá čára, čo bolo, to bolo. A že mě jejich EET opravdu blahé paměti nestálo málo. Ale on není válečnický rétor a určitě se za jeho vlád tomu normálnímu Čecháčkovi žilo mnohem ,líp'. Tedy ANO + Japonec. A oni se tam už spolu nějak popasujou, Ale rozhodně to nedám nikomu z těch chlapců, co jsou tam teď! Myslím, že už toho předvedli dost!“ říká velmi rázně.

A dodává: „Já jsem se naštěstí v životě staral. Ale i tak mi není jedno, jak to teď je. Že gothaj stojí ne 7 korun, ale 20 nebo 18, mě třeba štve jako kdekoho, ale naštěstí jsem to nepocítil. Ani energie, ani další věci, protože jsem si 30 let dával na stranu. Ale opravdu chudáci někteří lidi dnes,“ říká posmutněle.

Hážou atomem jako my dřív lopatou s uhlím

„Oni si vůbec neuvědomujou, že Ruská federace byla, je a bude jaderná velmoc. A že bota cizího vojáka po Rudém náměstí v životě prostě pochodovat nebude, to jako ať se s tím už konečně probůh smíří. A pokud chtějí Rusové mít Ukrajinu jako nárazníkové pásmo, nelze se jim divit. Mám pocit, že by Džejárové z Dallasu taky příliš vesele na špičky ruských raket, rozestavěných za tou zdí na hranici s Mexikem, nekoukali! Nebo si snad někdo myslí, že jo? Teď ale na Ukrajině naprosto zbytečně už tři roky umírají lidi a všichni dosud dělají všechno pro to, abychom tu Moskvu opravdu hodně nas*ali! Tak to člověk, vzhledem k blízkosti toho konfliktu k nám, fakt nemá dobrej pocit. Já teda určitě ne!

Doufám, že se teda toho Donalda už brzy dočkáme. Vezmou co nejdřív s Vláďou do ruky propisku a podepíšou ,potřebné'. Tak, aby zase svět byl chvíli normální. Moc tomu chci věřit,“ poznamenal.

A na závěr ještě podotkl. „Jen jsem potom moc zvědav na rétoriku těch dnešních mocných. Co budou mektat a co za slátaniny nám bude do hlavy valit mejnstrým potom? No, co asi? Jsme přece v Česku. A šusťák se jenom oklepe od kapek, otočí a nandá zpět, jen obráceně, naruby. Však to známe,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz závěrem bývalý podnikatel z Českých Budějovic.