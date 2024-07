Podporovat Ukrajinu, dokud se Rusko nevyčerpá. Zní ze severu

Vojenský analytik na Royal Danish Defence College Anders Puck Nielsen k ruskému vpádu na Ukrajinu poznamenal, že Rusko záměrně zkresluje skutečnost, že exministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov jsou pohnáni před mezinárodní trestní soud v Haagu za páchání válečných zločinů. Podle analytika, který se vyjádřil v podcastu pro server Kyiv Post poznamenal, že současný ruský režim své obviněné do Haagu nepošle. Aby ukázal, za jak bezvýznamný tento soud považuje.

Podle Nielsena to také ukazuje, že v ruském vpádu na Ukrajinu šlo o víc než jen o zábor území sousedního svobodného státu.

„Ve válce jde o mnohem víc, než jen o území na východní Ukrajině, jde skutečně o něco většího a jde o budoucí světový řád, ve kterém chceme žít. Jde tedy o to ukázat, že tento soud je k ničemu, že nefunguje, a ponížit ICC a prostřednictvím toho zpochybnit myšlenku světového řádu založeného na pravidlech,“ poznamenal Nielsen. „Jde jen o to, že se zde hodně hraje a skutečně to ukazuje, jak hluboký je hodnotový význam také mezi západním světonázorem a ruským světonázorem. … Jde tedy o to ukázat, že tento soud je k ničemu, že nefunguje, a ponížit ICC a prostřednictvím toho zpochybnit myšlenku světového řádu založeného na pravidlech,“ dodal analytik s tím, že Rusko chce tato pravidla změnit.

A proto prý taky mír hned tak nebude.

„Máme tendenci předpokládat, že pokud se dokážou dohodnout, kde by měla být hranice na východní Ukrajině, pak můžeme mít mír. A to absolutně neplatí. Cíle Ruska s válkou jsou mnohem větší. Stále mají ambice redefinovat světový řád, aby se skutečně posunuli směrem k systému, kde jsou to velmoci, kdo tvoří pravidla. A to také znamená, že jsme ve skutečnosti, myslím, docela daleko od uzavření jakékoli trvalé mírové dohody,“ varoval Nielsen.

Je přesvědčen, že právě z tohoto důvodu neuspěje se svým mírovým plánem ani Donald Trump, stane-li se prezidentem USA. Když se na to podíváme touto ruskou optikou snažící se měnit zavedená světová pravidla, pak je podle Nielsena jasné, že je v zájmu Západu podporovat Ukrajinu a čekat, než se Rusko vyčerpá. „Myslím si, že z čistě vojenského hlediska je ve skutečnosti v zájmu Ukrajiny válku protáhnout a prodloužit, ale samozřejmě že to závisí na pokračující západní podpoře,“ uvedl Nielsen s tím, že Rusko se vyčerpá dřív než Západ, takže z dlouhodobého hlediska je čas spíše na straně Ukrajiny.

Nielsen nepochybuje o tom, že konečným cílem Ruska je už od února 2022 vládnout na Ukrajině tak, jak vládnou i Bělorusku. Udělat z ní vazalský stát. Z celé Ukrajiny. Nikoli jen z východní části země. Přitom způsob, jakým Vladimir Putin vede samotné Rusko, není podle Nielsena dlouhodobě udržitelné a nabízí se podle něj otázka, co skončí dřív. Jestli válka proti Ukrajině, nebo Putinův režim.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) v této souvislosti upozornil, že Rusko se 1. července poprvé od dubna 2023 ujalo svého měsíčního rotujícího předsednictví v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN) a pravděpodobně tuto pozici využije k prosazování svého pohledu na fungování světa.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov bude předsedat rozpravám Rady bezpečnosti OSN 16. a 17. července. ISW během ruského předsednictví v dubnu 2023 vyhodnotil, že Rusko využilo svého předsednictví v Radě bezpečnosti OSN k dalšímu vyprávění o žádoucím vlivu Ruska v mezinárodním systému. Navíc je podle institutu zřejmé, že Rusko využívá své právo veta v Radě bezpečnosti OSN jako základ pro projekci moci.

Není bez zajímavosti, že ministerstvo pro sjednocení Jižní Koreje 1. července oznámilo, že severokorejský státní televizní kanál Korean Central TV přešel na vysílání prostřednictvím ruských satelitů namísto čínských satelitů.

A mezitím boje na Ukrajině stále pokračují. „Ukrajinské síly nedávno postupovaly u Kreminny a ruské síly nedávno postupovaly u Avdijivky,“ napsal ISW.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil, že za poslední den se počet bojových střetů zvýšil na 161. „17krát nepřítel zaútočil na naše pozice v kupjanském směru. Obránci úspěšně odrazili útok u osad Sinkivka, Stepova Novoselivka, Pishchane a Stelmakhivka. U Sinkivky pokračují tři potyčky. Ve směru na Kramatorsk zastavily ukrajinské jednotky pět nepřátelských útoků v okresech Nový a Kliščijivka,“ uvedl generální štáb, z jehož vyjádření citoval server Ukrajinská pravda.