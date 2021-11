Podrazili Piráty? Ne. Půta vysvětlil papír, kolem kterého je zle

reklama

„Jsem přesvědčený, že to souvisí s tím vyjednáváním o těch konkrétních ministerských postech, které probíhá právě v těchto dnech. Vnímám to jako tlak na STAN, na vedení STAN, který má mít za cíl vybudování nějakého pocitu viny a zvýšení, řekl bych, pirátského tlaku na požadavky, které samozřejmě při těch vyjednáváních o vládě, o programovém prohlášení a také o odpovědnosti za jednotlivé resorty v tuhle chvíli probíhají,“ dodal. Zároveň uvedl, že považuje za přehnané nazývat daný materiál analýzou. „Nejsou tam relevantní informace obsaženy. Otázkou je proč. I STAN pracuje na analýze a bylo by lepší ty dva materiály projednat interně, zvlášť v těchto hodinách a v těchto dnech,“ dodal Půta.

Podle jeho slov se odehrál veřejný útok na práci celé řady Půtových kolegyň a kolegů. „Oni tu kampaň odpracovali, chodili na náměstí do kontaktní kampaně, i když vůbec nebyli na kandidátce, snažili se lidi přesvědčovat,“ poznamenal Půta. „Ze strany lídra celé koalice, tedy Ivana Bartoše, bych čekal spíš poděkování než útok,“ sdělil.

V analýze mimo jiné stojí následující: „Člen předsednictva hnutí STAN a předseda Starostů pro Liberecký kraj aktivně koordinoval vydání novin Starostů pro Liberecý kraj, které jednostranně podpořilo kandidáty nominované na kandidátní listinu za STAN. Obsah novin byl i přes výhrady Pirátů publikován. Stejně tak byly rozeslány podporující dopisy, které nezohlednily kritické připomínky Pirátů.“ To není pravda? „Ne, to není pravda, to musím odmítnout. V koaliční smlouvě bylo jasně napsáno, co je porušení koaliční smlouvy a porušení koaliční smlouvy by bylo, kdyby ke kroužkování vyzvali kandidáti sami. Žádný náš materiál neobsahoval žádnou výzvu ke kroužkování, my jsme pouze upozorňovali na to, že Starostové pro Liberecký kraj i v těchto volbách kandidují, oslovovali jsme naše tradiční voliče, kteří nás právě při té kontaktní kampani zahrnovali otázkami na koalici. Snažili jsme se v těch materiálech vysvětlit ty důvody, které nás vedly k tomu, že podporujeme koaliční kandidátku Pirátů a Starostů – a i díky té kampani jsme dosáhli toho nadprůměrného výsledku. Takže tady Piráti kritizují jeden ze dvou nejlepších výsledků v celé zemi,“ dodal Půta.

Zároveň také poznamenal, že členské základně Starostů se samozřejmě nelíbí, že Piráti ze své vlastní porážky obviňují STAN. „A já myslím, že právě to, že z té analýzy den před jednáním unikne jenom část, která útočí na Starosty a nezávislé, tak to nebylo šťastné řešení,“ dodal Půta, jenž podle svých slov rozhodně nemůže za osobní neúspěch Ivana Bartoše v Ústeckém kraji.

