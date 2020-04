Podvod! Porušil pravidla! Minář má problém, už je tu řev kvůli dnešní demonstraci

reklama

„Já už to potřebuji jít rozdýchat na čerstvý vzduch... Proto půjdu ve středu 29. dubna v 18:00 hodin na procházku do Letenských sadů. Vezmu si s sebou transparent, na který napíšu otázku, která mě nejvíce pálí. Vezmu si samozřejmě také roušku a budu udržovat bezpečnou vzdálenost, ale nebudu mlčet,“ nabádal Minář o minulém vikendu na Twitteru.

Ty, kteří se chtějí přidat, ať se budou nacházet kdekoli, vyzýval, aby se v ten samý den vyfotili se svou otázkou, která je pálí a na kterou jim vláda dluží odpověď. „Všechny tyto otázky pak sebereme a od vlády na ně budeme vyžadovat odpovědi,“ uzavřel s tím, že pokud vláda do jednoho měsíce nedá odpovědi, vystaví jí vyúčtování.

Lidé jeho výzvu pochopili a ve středu skutečně zaplnili místo pod kyvadlem na Letné, dodržovali dvoumetrové rozestupy, jak sám Minář nabádal. S senou měli i vyrobené transparenty například s hesly „Nechceme vakcínu, chceme svobodu", „Moje děti mají právo na vzdělání", „Vládo, kdy odejdeš do čínské provincie?" či „Otevřete školy!"

Před 19. hodinou se pak lidé vydali přes Letenskou pláň ke Kramářově vile, která je sídlem předsedy vlády. Tam mnozí své transparenty se svými otázkami a vzkazy zanechali. Po cestě také psali křídou vzkazy vládě i na chodníky na Letné. Řadu vzkazů napsali i na cestě přímo k vládní vile.

Ne všechny však Minářův nápad potěšil. „Na pana Miníře se restrikce nevztahují?“ podivuje se například politik Jan Klán.

„A to je to fungování našeho právního systému po česku. Každý si danou věc vyloží po svém, ale veřejné akce jsou zakázány. No, a že pan Minář celou akci podal jako procházku, kde se ‚náhodně‘ sešlo několik stovek lidí, je porušením pravidel, která musíme všichni dodržovat. Za tento podvod, respektive svůj výklad nařízení vlády, by neměl zůstat nepotrestán, když policie může pokutovat za nenošení roušky?“ táže se ve svém facebookovém příspěvku komunista.

I v tomto případě by organizátor oné „procházky“ měl podle něj dostat pokutu: „A to dosti vysokou, aby si přestal vykládat zákony ve svém duchu. Jenže co čekat od člověka, který je sponzorován penězi od donátorů, kteří brojí proti současné vládě s tolerancí komunistů, a podporován pravicovou politickou elitou? Zřejmě nemůžeme očekávat nic světoborného,“ zhodnotil.

Je to prý pořád to ohrané: současná vláda je špatná, zavádí restrikce, aby ochránila občany, ale nám chvilkařům se to nelíbí, protože nemůžeme protestovat. „Zajímalo by mě, jak by reagoval, kdyby byl pan Minář nakažen novým koronavirem? Opět by protestoval, pořádal jeho protestní procházky, nebo by konečně dostal rozum?“ přemítal dál Klán a dodává: „Rozum asi ne, protože ten buď na procházce ztratil, nebo spíš mu nebyl nikdy shůry dán.“

„Takže si pamatujme, co je spolek Milion chvilek vlastně zač: je to spolek, který nechce dodržovat platné zákony, nařízení a vlastně ani právní stát a demokracii, kterou si vykládají ve svém významu ‚já si mohu dělat, co chci“. Na závěr jedno rčení: všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější,“ dodal Klán závěrem.





