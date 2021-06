Podvodné negativní testy na covid? Pokud se to zjistí... Ministr Vojtěch varoval z ČT

reklama

Moderátorku hned v úvodu zajímalo, zda si Vojtěch kladl nějaké podmínky při opětovném nástupu na úřad. Konkrétně měla na mysli mantinely, kam až může zajít premiér Babiš v ovlivňování rozhodnutí ministra zdravotnictví. Všem totiž utkvěla v mysli vzpomínka na rozhodnutí ministra koncem léta zavést roušky, načež to premiér následně shodil ze stolu. „Tehdy to bylo tak, že mě bohužel nepodpořili ani odborníci,“ uvedl k tématu staronový ministr. A zmínil, že pan premiér nechává rozhodnutí na něm a myslí si, že by to tak mělo zůstat. „Dali jsme si nějaké podmínky,“ dodal Vojtěch.

V poslední době se dostáváme čím dál, tím blíž k normálnímu životu. Podle ministra by bylo dobře jít cestou cíleného testování, a to zejména v krajích, kde je situace zhoršená.

Řeč přišla i na nezákonná opatření, vydávaná Ministerstvem zdravotnictví. Nedávno totiž rozhodl Nejvyšší správní soud, že některý opatření jsou protiprávní. Vedlo to tak k uspíšení rozvolňování. „Já jsem osobně u těch rozhodování nebyl,“ uvedl ve studiu Vojtěch s tím, že to má dva aspekty. „Pokud vědomě někdo dělal něco, co je nezákonné, tak to je samozřejmě špatně. Jiná věc je, že by šlo například o změnu judikatury,“ pokračoval – s tím, že pokud on bude šéfem resortu, tak se toto dít nebude. A že pokud se shledá vědomé pochybení, měly by být vyvozeny personální důsledky.

Řeč se stočila i ke strategii rozvolňování. „Pokud jde o otevírání, tak je vše otevřeno,“ uvedl Vojtěch s tím, že nyní jsou v gesci ministerstva jen režimová opatření. Pokud jde o roušky a respirátory, tak do konce června to pravděpodobně bude končit. „V nákupních centrech zvažujeme zanechat jen chirurgické roušky,“ dodal.

Aktuálním tématem je také sjednocení pokynů, jak člověk může prokázat svoji bezinfekčnost při návštěvě podniků či využívání služeb. „Vždycky jde podvádět,“ reagoval na podnět moderátorky, že ministerstvo klade na stejnou úroveň – s PCR a s antigenními testy provedenými ve zdravotnickém zařízení – čestná prohlášení, která dokládají, že se člověk doma, v práci nebo škole sám otestoval. Podle moderátorky tak vzniká prostor pro případné podvody.

„Pokud se ukáže, že ten, kdo učinil čestné prohlášení, je nakažený, tak je to trestný čin,“ reagoval šéf resortu zdravotnictví. Zdůraznil také, že očekává zvýšenou proočkovanost populace, proto potřeba testování se bude v čase snižovat.

Vojtěch dále nesouhlasil s tím, že je menší zájem o očkování u mladší generace. „Zájem dle statistiky je – a je to dobře,“ podotkl. A dodal, že bohužel není možné, aby lidé hýbali s termíny druhých dávek očkování kvůli dovoleným. „Pokud dnes máme přes 100 tisíc dávek denně, a lidé by hýbali s termíny, tak by to mohlo rozhodit celý systém. Lidsky bych jim to přál, ale z organizačních důvodů to není možné. Je to otázka priorit,“ dodal ministr s tím, že prioritou je co nejvyšší proočkovanost.

