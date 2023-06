Pohádka v ženských šatech. Byli jsme tam, než přijela ČT

reklama

„Ne zlatí, ale diamantoví komunisti!“ Hned ze startu vzýval z nouze staré časy u dveří kina Art Jan M. z Brna. Patřil k těm, kteří se přijeli v úterý dopoledne podívat, jak předčítá dětem pohádku umělec „vystupující jako drag quenn“. Pohled na muže v ženských šatech musel oželet. „Co se děje v republice, je hrozné. Kurvy dělají buzeranty z malých děcek,“ křičel u vchodu.

Mezitím přijela na místo i Česká televize.

„Hrůza hrůzoucí. Už z malých dětí chtějí dělat buzeranty. Všechno je úkol od Ameriky. Potřebují, aby se stali z této země závisláci. Aby byli závislí na Americe. Vidíte to u Fialy. Celá vláda je závislá na Americe. Všichni jí poklonkují, to je hrůza, co se tady děje,“ poučil redakci ParlamentníchListů.cz. Názor, že bychom měli být otevření novým trendům, odmítl. „Ne, dřív byli zalezlí a byli rádi, že jsou rádi. Teď se to prezentuje jako normální. Vemte si pride pochod v Praze. Strašné, co se tady děje. Pamatujte si, všechno, co se tady momentálně děje v politice a ve všem, jsou notičky z Ameriky. To je jasné,“ vzkázal.

Přede dveřmi zůstal i pan Tomáš a na mikrofon sdělil: „Degenerace naší společnosti. Morální degradace a úpadek. Říkám to jako člověk, který není morální autorita, ani o sobě nemohu tvrdit, že jsem úplně čistý, ale tohle už je konec. Ničí dětskou dušičku. Dítě potřebuje maminku a tatínka. Pokud má někdo problém se svou duší, že má být ostrakizovaný a zavřený ve vězení? Ne! Jen se toto nesmí prezentovat jako norma.“

I paní Ladislava chtěla vidět, co se za zavřenými dveřmi děje. „Malé děti vědí, jestli jsou chlapeček, nebo holčička, a to je všechno. Jinak se o sexualitu nezajímají. Proč jim chtějí vtloukat do hlavy zmatek? Děti přemýšlejí a budou se ptát, proč? A pak uvidí někoho trans oblečeného a řeknou: ano, to je tak správné, mami,“ postěžovala si.

Mezitím se na chvíli dveře pootevřely a s odmítnutím vstupu zase zavřely.

„Musím už být sprostý. Lezte si po sobě ve sklepě, vy kurvy!“ zaznělo a následně přede dveřmi odpůrci kritizovali, která ze stran je více sprostá.

A jestli akce dostala i politický nádech? „Mám děti odrostlé, ale když vidím, co se tady děje? Proto jsem přijel. Chtěl jsem vidět, jak... Nemám šanci vidět, co se tam dělo. Rozhodli se, že nás nepustí! V tuto chvíli udělali soukromou akci. Lidé nebyli vpuštěni. Až vytlačení,“ netajil se názorem Miroslav N., příznivec strany PRO, který se v politice neangažuje.

Jeho vyjádření pro média přerušovaly halasné reakce, když lidé uviděli, jak do budovy zamířily maminky a tatínkové s kočárky. Těm byl přístup bez problémů umožněn.



Dalším ve dveřích doporučili, ať se registrují „teď on-line“, a řada mladších ročníků dobrou radu bez šance testovala na mobilním telefonu.

„Chtěla jsem se jen jít podívat, jak takové vystoupení probíhá. Nikdy jsem ho neviděla. Že s tím nesouhlasím, říkám na rovinu. Jako zdravotník vnímám, že jsou pohlaví pouze dvě,“ popsala Petra Rédová (PRO), kterou si veřejnost dobře pamatuje z předvolebního brněnského boje „o kormidlo“. „Jen jsme chtěli vystoupení vidět a slyšet. Pokud člověk s ostatními nemluví, dělá si domněnky, vznikají dezinformace, a to jsme nechtěli. Volala jsem jim dvakrát, jestli můžu přijít, a řekli mi, že registrace není potřeba. Dneska nás sekuriťák málem vyžďuchal ze schodů,“ dodala.

Lenka Tarabová připomněla, že každá akce přináší reakci. „S Petrou Rédovou jsme si zjistily, že není potřeba žádná registrace. Sekuriťák se proti nám postavil velice hrubě a nadřazeným způsobem nás vytlačoval na schody,“ popsala. „Nechtěly jsme uvnitř dělat jakýkoli nepořádek. Dneska je doba taková, že rodiče mají celý den práci, děti ve školách chodí na různé besedy a často nic raději doma neřeknou. I když se rodič snaží dítě edukovat správně, zásah vzdělávacího systému je šílený,“ popsala. „Chtěla jsem si jen udělat vlastní názor,“ dodala.

Postupem času se debata přesunula k tématu, kdo akci platí, jestli lidé dodržují boží Desatero, nakolik jsou české soudy zkorumpované a kolik dělá schodek státního rozpočtu.

„Moc dětí se sem nežene. Ještě že tak,“ slyšeli jsme. „Také jdeš podporovat zvrácenost? Také už tě zmanipulovali?“ byly častovány maminky s dětmi.

Novináři? Těšte se na tiskovou zprávu!

Postupně se divili i novináři, kteří se vstupu v čas zahájení dožadovali. Od „najaté agentury“ dostali informaci, že se mají těšit na tiskovou zprávu.

Ve finále došlo na peníze a mezi lidmi přede dveřmi zněla otázka, kdo tohle platí? Jihomoravský kraj, nebo město Brno?

Diskusi tvrdě rozsekl devatenáctiletý Alex. „Naštěstí jsou mí rodiče konzervativní. Máme ‚transky‘ ve škole. Holky, které chodí na klučičí záchody, musíme jim tak říkat… Ptal jsem se jich, jestli mě pustí na své záchody? Řekly, že kdybych se tak cítil, tak ano,“ popisoval veřejně poměry a poradil konkrétní film zdarma na Twitteru. „Mám takové štěstí, že jsem jako dítě neřešil, jestli si chci nechat useknout pindíka nebo předělat kozy,“ dodal.

Maminka Zuzana: Samice je stále potřeba. V pořádku

Jedna z maminek s kočárkem pro ParlamentníListy.cz popsala svůj zážitek z besedy takto: „Nás tam pustili. Viděla jsem rádoby nevinnou snahu, aby se děti seznamovaly s LGBT problematikou. Trošku je zvláštní, že muž převlečený za ženu čte pohádku. Hlavně je zvláštní, že o to byl zájem ze strany rodičů. Pohádka byla o tom, že dva tučňáci vysedí vajíčko, a zmiňovali, že vajíčko je od tučňáčí maminky, to je v pořádku. Obávala jsem se, že se budou snažit propagovat, že na to, aby snesl vajíčko tučňák, není potřeba samice. Takto to nebylo. Nechápu, že skupina lidí neměla přístup dovnitř, když byla akce hrazená z veřejných peněz.“

Přede dveřmi zůstaly i dvě dámy středních let. Jedna z nich si povzdechla: „Jela jsem dopravou desítky kilometrů. Teď mi řeknou, že tady byla nějaká registrace, pak tvrdí, že už je naplněná a každou chvíli něco jiného. Když jsem kývla na to, že mě vymění s někým v sále, tvrdili, že to nelze. Opravdu psali na internetu volný vstup. Chtěli jsme to vidět a zamezili nám vstup. Nedovoláte se na nikoho. Pokud se s námi baví teď tak arogantně? Jak se s námi budou bavit, až o něco půjde?“

Na zákon a pořádek dohlížela zpovzdálí policie. K žádným fyzickým potyčkám nedošlo.

Po cca hodině čekání dovnitř pustili organizátoři „velká média“.

Na dostupných veřejných stránkách bylo avizováno: „Moc se na vás těšíme 6. 6. 2023 v 10.00. (Děkujeme za přízeň a pochopení.) Brno Pride Week čtení od Ivory Divine dětem a jejich (pra)rodičům ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Pořad věnovaný rodičům a prarodičům s dětmi, kteří toto téma řeší nebo je z jakéhokoli důvodu zajímá. Pohádkovou knížku ‚Tango: skutečný příběh jedné tučňáčí rodiny'‘ přečte umělec Ivory Divine vystupující jako drag queen. Kniha pro děti ve věku 3–8 let vypráví o dvou tatíncích tučňácích, kteří si vysedí společné vejce. Čtení doprovodí krátké povídání o knize a výtvarná dílna, na které si děti budou moct vyrobit tučňáka. Akce se koná ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.“

