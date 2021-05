Pohlreich se nasr*l: Zdraví hostů? Nic jim do toho není! Odborář koukal

reklama

Pohlreich s Dufkem se střetli už v listopadu loňského roku. Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 13% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7802 lidí

Tehdy Dufek restauratérům popřál „ať zkrachují“.

V listopadu minulého roku se do sebe Bohumír Dufek a Zdeněk Pohlreich pustili opravdu tvrdě. V duelu na CNN Prima News na sobě vzájemně tehdy nechali nit suchou. Televize teď zařídila druhé kolo tohoto slavného klání.

Dufek zopakoval, že je mu to líto, ale domnívá se, že zkrachuje asi 50 procent českých hospod. Nedokážou podle něj přežít bez turistů.

„Je fakt, že pan Dufek si asi moc kamarádů nenadělal, ale to je jeho věc. To je zbytečně osobní,“ okomentoval to Pohlreich. „Mě na tom celým vlastně děsí jedna jediná věc. Že už to je půl roku, co to bylo, protože ten čas letí neskutečně,“ dodal.

Celý duel naleznete zde

Pohlreich věří, že až se zahrádky otevřou, dorazí do nich spousta Čechů, protože kultura sezení v restauraci je u nás zažitá.

A stejně tak si myslí, že nedojde na kontroly hostů, zda jsou očkovaní nebo zda prodělali covid.

„Já si myslím, že je to v praxi neproveditelný. Dokonce si myslím, že to je asi i zbytečný. Zaprvé si myslím, že číšník nemá žádnej legální status k tomu, aby mohl kontrolovat něco tak privátního, jako je něčí zdravotnická dokumentace. Prostě a krátce řečeno, těm lidem do toho vůbec nic není. ... Myslím si, že návštěva restaurace je nějakým servisem pro hosty, kteří tam jsou. A to, že budete někoho kontrolovat, to není úplně dobrej začátek," rozparádil se šéfkuchař Pohlreich. Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 77% Nechci 15% Je mi to jedno 8% hlasovalo: 8713 lidí

„Já s tím, co říká pan Pohlreich, nesouhlasím. Já myslím, že se ta situace úplně změní. Že tady budou vyžadovány základní hygienický návyky a jedním z nich bude, že se bude vyžadovat doklad o očkování,“ oponoval okamžitě Dufek s dovětkem, že když už to funguje v kadeřnictvích, proč by to nemohlo fungovat v restauracích.

Posléze se od plic rozzlobil na ty restauratéry, kteří zahrádky už otevřeli.

„Podle mě by se to nemělo dovolit. Je tady chyba obchodní inspekce. Její ředitel už by dávno měl skončit, protože tady nejde, aby se porušovaly předpisy, který jsou daný,“ rozčílil se Dufek.

„Covid je tak příšerná nemoc a máme zatím obrovský množství mrtvých, že si musíme dát pozor, protože pokud si nedáme pozor, tak se nám to sem vrátí,“ hřímal Dufek s tím, že lidé už zase polevují v ostražitosti.

„Já si říkám, jestli z toho nejsme vyplašení až úplně moc. I když se můžu plést,“ kontroval Dufkovi Pohlreich.

Když dostal znovu slovo Dufek, zopakoval, že v květnu neotevře polovina restaurací. „Říkám to tady znova, je mi jich líto, ale bude to 50 procent. A já jsem tehdy řekl, že by se měli jít přeškolit třeba na svářeče. ... Lidi, co odešli z restaurací, šli i na svářečské kurzy a dneska už se nikdy do restaurací nevrátí,“ upozorňoval Dufek.

Pohlreich vyjádřil naději, že zkrachuje méně než 50 procent restaurací, ale realita se podle něj tak či onak teprve ukáže. Osobně si prý nedokáže představit, že by na podzim přišel další lockdown.

Dufek si však trval na svém a zopakoval, že na krachy dojde a restauratéři budou muset změnit práci.

Psali jsme: Bartoš s Michálkem brzdí, jenže… Jiní Piráti chtějí rozdávat peníze všem. Plán za 600 miliard ročně Oznamovatelé protiprávní činnosti budou chráněni před svými zaměstnavateli Katastrofa pro nemocnice: Jde o peníze. Piráti bijí na poplach Testy v hospodách: Už vzniká mapa, kde je mít nemusíte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.