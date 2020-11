Pohodový Jan Kraus. Nekřičí, řekla jeho stvořitelka. Ale jiní mluví jinak

„Nikdy nezastavil natáčení, nekřičel, neobviňoval nás, že jsme to zpackali,“ říká producentka Simona Matásková o moderátoru Janu Krausovi, se kterým spolupracuje už 21 let. Z každé situace prý dokáže dostat to nejlepší. Ale když mu do studia chtěl přijít známý provokatér, sochař David Černý s několika dvojníky, Kraus je prý vyhodil. „Křičel na mě, že je to stejné jako kdyby on vylezl na pódium a vykřikoval z něj, že dělám sračky. A pak řekl: Já půjdu na vaši výstavu, a ty věci vám tam rozkopu,“ prohlásil umělec.

Kreativní producentka a televizní dramaturgyně Simona Matásková má za sebou celou řadu divácky úspěšných projektů, jako je první řada reality show VyVolení, Česko Slovensko má talent, StarDance, Pošta pro tebe či pořad Uvolněte se, prosím. V interview pro iDnes uvedla, jak se s Krausem seznámila a jak se dostala ke spolupráci, která trvá již 21 let. Jeho jméno zmínil její bývalý manžel, herec David Matásek, se kterým Kraus hrál v divadle.

„Znala jsem ho málo, jen z jeviště. Shodou okolností byl Honza potom i se svou maminkou hostem Prima jízdy, což bylo dopolední vysílání, kde jsem dělala dramaturgyni. Trochu jsem se bála oznámit mu, co po něm vlastně chci. Vůbec jsem nevěřila, že by na moji nabídku mohl kývnout. Nakonec jsme se ale domluvili a zkusili to. Nějak tak začala naše spolupráce, která trvá už 21 let,“ uvedla Matásková.

Uvedla, že na začátku jejich profesionálního vztahu se dost dohadovali. „Ale vždycky tam byl obrovský respekt. Oba si často prosazujeme svou. Můžeme se pohádat, ale Honza mě naučil neurážet se. To je v pracovním vztahu nesmírně důležité,“ uvedla. Dodala, že s Krausem také získala jistotu a sebevědomí, což není tak obvyklé. „Honza byl od začátku ten, kdo mě ve všem podržel. Když se něco nepovedlo, svět se najednou nehroutil. Řekl: Klid. Tak to uděláte znovu. Tím vyřešil jakýkoliv problém,“ vysvětlila.

Jako příklad toho, co se nepovedlo, uvedla výběr špatného tématu nebo pozvání špatného hosta. „V Sauně jsme zažívali neuvěřitelné věci. V jednom díle jsme měli minimálně šest hostů. Skutečně jsme nikdy netušili, co se stane. Na Honzu jsem se ale mohla vždycky spolehnout. Nikdy nezastavil natáčení, nekřičel, neobviňoval nás, že jsme to zpackali,“ chválila moderátora a dodala: „Z každé situace dokázal dostat to nejlepší. V takové chvíli stojíte v režii, přestanete se bát a začnete se bavit.“

Kraus si dle jejího tvrzení nikdy hosty nevybíral ani je neobvolával. „Jejich jména se dozví až ve chvíli, kdy je složíme a posíláme štábu a televizi. Moderátor si nemůže obvolávat lidi a zvát je do svého pořadu. Mezi námi je důvěra. Neexistuje seznam zakázaných hostů. Většinou si denně voláme, povídáme si, konzultujeme, diskutujeme. Stal se z toho každodenní rituál. Navzájem si posíláme různé rozhovory, které jsme si přečetli a zaujaly nás. Nikdy mezi námi nedošlo k nějakému zásadnímu sporu. Je to trochu zázrak a štěstí. I proto mě to pořád baví,“ řekla.

Ovšem podle zkušeností umělce Davida Černého není Kraus zdaleka tak příjemný na všechny. Dodejme, že Černý provokoval a do studia přišel se třemi dvojníky v parukách a s falešnými vousy. Kraus je ze studia vyhodil. „Připadalo nám to vtipné. Mysleli jsme si, že Kraus bude mít radost a bude to legrace,“ uvedl Černý dle LN. Po Krausově reakci zůstali prý všichni jako opaření. „Řekl, že je to jeho show a ne moje. Křičel na mě, že je to stejné jako kdyby on vylezl na pódium a vykřikoval z něj, že dělám sračky. A pak řekl: Já půjdu na vaši výstavu, a ty věci vám tam rozkopu," popsal sochař konflikt.

Jedním z dvojníků v Uvolněte se, prosím, byl filmař Jaroslav Pašmik. „Jan Kraus to nevydýchal, byl hodně naštvaný,“ řekl. „Rozčiloval se, že je to jeho show. Moc jsem nepochopil, proč vlastně. Asi na to nebyl připravený. Asi měl hotový scénář a nachystané otázky. Nenadálá změna mu vadila, zaskočila ho.“ „Dlouho jsem neviděl tak neuvolněného člověka, jakým byl v tu chvíli Kraus,“ uvedl ještě Černý.

Kraus ovšem tehdy tvrdil, že důvod, proč Černého a spol. vyhodil, byl, že přišel pozdě. „Hosté pořadu se dle dohody mají na představení dostavit do 18.30 – v 19.35 začíná představení. Stejně tak to bylo domluveno i s p. Černým,“ uvedl Kraus a dodal, že Černý nepřišel ani do 19.00. „Dovolat se mu nešlo. Velmi stresující situace. Po 19.00 hod. přišel nějaký mladík v klobouku, s parukou a zbytečně předstíral, že je D. Černý,“ prohlásil a dodal, že se tedy s dramaturgyní rozhodli vyhledat narychlo nového hosta. A Černý se s kolegy prý ukázal až v 19.15, jenže to už byl náhradní host na cestě.

„Po velmi stresujících chvílích, které nám pan Černý v rámci své ‚zábavy‘ připravil, jsme nakonec začali včas, v 19.35 – jako obvykle. S třemi hosty – jako obvykle. Jen bez vytřeštěné čtveřice žertéřů, kteří v parukách nechápavě stáli na dvoře,“ napsal Kraus jako vysvětlení.

Ovšem podle Pašmika zaparkoval Černý i s dvojníky okolo 18.30 na dvoře divadla, kde se pořád natáčí. A marné shánění také odmítl s tím, že jeden z dvojníků měl u sebe telefon Davida Černého. Když do studia poslali jednoho z dvojníků, produkční převlek prohlédla a poslala pro skutečného Černého. Dle Lidových novin se na dvoře divadla pak strhla krátká hádka a lidé, kteří Krausovi s pořadem pomáhají, se nemohli shodnout, zda mohou do pořadu všichni „Černí“ nebo jen ten pravý.

„Slečna chtěla jen Davida. Děsila se, že jinak to bude pěkný průšvih. Nějaký muž byl naopak nadšený, těšil se, jak to bude skvělé,“ řekl Pašmik. Černý a čtverníci ale trvali na tom, že buď všichni, nebo nikdo. Kraus nakonec všechny vykázal a raději si narychlo pozval náhradníka. Dle Pašmika je možné, že si Kraus skutečně myslel, že přišli pozdě, protože hádka s produkcí trvala nějakou dobu.

