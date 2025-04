Pojďme to Trumpovi ukrást! Zaorálek vymyslel řešení

Dnešním dnem vstoupila v platnost zvýšená cla na čínský dovoz do Spojených států ve výši 104 %. Zvýšení je součástí balíčku „recipročních cel“ Donalda Trumpa. Původně se dnes měla zvýšit cla na čínský dovoz o 34 %. Trump však přidal dalších 50 % poté, co Čína oznámila, že také zavede reciproční cla ve výši 34 % na americký dovoz.

„Spojené státy na Čínu stále uvalují svévolná cla a neúnavně vyvíjejí extrémní tlak. Čína se proti tomu důrazně staví a nikdy nebude akceptovat takové panovačné a šikanující chování,“ uvedl na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien, cituje CNN.

Situaci týkající se rozvíjející se celní války na sociální síti X monitoruje Lukáš Kovanda. Ekonom upozornil na skutečnost, že Peking nyní žádá čínské státní banky, aby začaly omezovat nákupy amerického dolaru. Čína je přitom druhým největším zahraničním věřitelem Spojených států. „Peking chce, aby čínské banky omezily nákup dolaru jak pro své vlastní potřeby, tak také aby zpřísnily posuzování požadavků klientů na nákup americké měny,“ píše Kovanda.

Dále Kovanda poukázal na to, že investoři po celém světě se začínají zbavovat amerických dluhopisů. To zvyšuje Trumpově administrativě náklady na obsluhu amerického dluhu. Důvodem je podle něj ztráta důvěry v klíčovou roli USA na mezinárodním poli.

„Investoři totiž ztrácejí důvěru ve stěžejní postavení USA ve světě a bojí se tamní recese, resp. stagnace spojené s inflací (stagflace), v níž Trumpovy kroky mohou vyústit,“ vysvětluje Kovanda.

Přepálená globalizace a ukradení revoluce

Donald Trump oznámil zvýšení cel již minulou středu. Den 2. dubna sám prohlásil za Den osvobození a v Růžové zahradě Bílého domu odhalil nové detaily své obchodní politiky. Nových cel se zděsil kde kdo. Ne však Lubomír Zaorálek.

Statutárního místopředsedy SOCDEM a bývalého ministra zahraničí celní válka neděsí, uvedl v krátkém videu sdíleném na sociální síti X. „Co mě má děsit? To, že padají akcie? Ty nadhodnocené akcie, které připravují nějakou další krizi? Nebo mě má děsit to, že nakopl (Trump) oligarchy, kteří se mu klaněli při jeho korunovaci?“ nechápe Zaorálek důvody k panice a připustil, že ho to spíše baví, ačkoliv sám sebe nepovažuje za Trumpova příznivce.

A že Trump „přidusil globalizaci“? Na to Zaorálek reagoval otázkou, zda už globalizace není i tak „přepálená“.

„Obrovské kontejnerové lodě vozí auta, která se vyrábějí v Japonsku, v Číně, do Evropy. Naopak evropská auta se vozí někam do Spojených států. Mobily, ty se vyrábějí tak, že suroviny se těží v Africe, montuje se to v Asii a vozí se to zase po kontinentech…“ kritizuje Zaorálek aspekty světové globalizace a ptá se, zda je takováto dělba práce skutečně tak efektivní, jak tvrdí ekonomové.

„Není to naopak šílené?“ navrhuje Zaorálek a přispěl svým pozorováním dlouholeté politiky Číny, která si podle něj samostatně vytváří klíčové produkty. „Možná je dobré, že nás Trump nakopl. A že nás to aspoň probudí,“ dodává Zaorálek.

Závěrem Záorálek navrhl revoluční reakci. Dle jeho názoru se Trumpově revoluci nelze postavit. Proto přichází s návrhem, že by tu revoluci bylo lepší „ukrást“. „Nevíme, kam míří. On to možná neví ani on sám. A co se dá s revolucí udělat? No, těžko se jí stavět. Revoluci je nejlépe ukrást. Pojďme ukrást Trumpovi jeho revoluci, a pojďme ji předělat podle našich potřeb. To by bylo nejchytřejší,“ říká Zaorálek.

