Pokud to tu ovládnou menšiny a bojůvky, může přijít nový Adolf. Hovoří trochu jiný youtuber, než je Kovy

Kubásek v rozhovoru mimo jiné uvedl, že pokud aktivistické bojůvky získají nadvládu, menšiny si budou dělat, co chtějí a celý demokratický systém může zkolabovat. „Pak třeba přijde nějaký nový Adolf a znechuceným lidem řekne: Zvolte mě, a já to tady napravím. A lidé ho zvolí, protože budou chtít odstranit to, co tady zavedou aktivisté, a zvolí ho, i když třeba otevřeně řekne, že pro migranty postaví koncentráky. No a já pak půjdu pogratulovat vítačům migrantů, protože ti budou přesně těmi viníky, kteří budou mít na svědomí, že si lidí takového Adolfa zvolí,“ poznamenal.

Kubásek se rovněž netají tím, že nesnáší ultralevičáky a že krajní pravice v podstatě neexistuje. „Krajní pravice prakticky neexistuje, protože se tady neustále hovoří o tom, že krajní pravice má blízko k nacismu. To je jeden z největších bullshitů, které nás ve škole naučí, protože... K tomu někdo přimontoval nenávist k Židům, k Romům, nenávist k lidem, kteří nevypadají tak, jak chci. A to nepatří ani k levici, ani k pravici. To je čistá idiotská nenávist od člověka, který je prostě duševně chorý. Tehdy to tomu malíři z Rakouska bohužel prošlo, a ten do svého ultralevicového programu nasadil nenávist, kterou nemůžete v žádném případě zařadit na jednu či druhou stranu politického spektra. Podle mě ne. Takže pro mě je NSDAP socialismus, takže levice,“ podotkl a zdůvodnil tak to, proč tedy nesnáší ultralevičáky. Ti totiž dle něj dělají z občana ovečku státu, kdy občas dostane v podstatě všechno, ale vlastně nemá nic.

Kdo pro něj představuje mimo jiné krajní levici, je Brusel. „Protože chce kontrolovat naše životy. Zákazy, příkazy, kvóty. Chce kontrolovat členské země a za odměnu jim dává prachy. Tak to je to samé, že? My tady dostáváme velké štědré dotace, nebudu teď polemizovat nad tím, nejsem ekonom, jak moc se nám to vyplatí, ale za odměnu budeme implementovat všechno, co nám nařídí. To je pro mě úplně krásně definovaná ultralevice, a každý, kdo pro to slepě zvedá ručičku jen proto, že to je z EU, reprezentuje EU. Takže když pan Kalousek řekne to, co řekl v nějaké rozpravě, tuším s Klausem mladším, že pro to musíme zvednout ruku, abychom pro EU, pro naše partnery, nebyli brexitáři, tedy czechxitáři, tak je to pro mě reprezentantem protlačování ultralevice z Bruselu, protože pro to chce zvednout ručičku jenom proto, že to jde z té skvělé, dokonalé EU, kterou si nechceme zprotivit,“ zmínil Kubásek. Přitom podle něj to poslední, co EU vymyslela normálního, tak to bylo zrušení roamingu. Jinak vše ostatní vnímá jako zlatý kolovrátek: kvóty, kvóty, kvóty.

Dodal také to, že v Česku naopak nevidí žádného krajního pravičáka. „Ti, kteří chodí na nácičkové kapely, tak je to za prvé titěrné ostré, za druhé vůbec nevědí, o čem to je, kolikrát vůbec neví, čemu věří. Většinou jsou to nějací blázínci, kteří nenašli společenské uplatnění, a jsou dost blbí, když popírají holocaust a podobně,“ sdělil. Existence ultrapravice je dle jeho slov obrovský fake, vzdušný zámek, neexistuje to, není to tady.