Pokus o svržení vlády! Fialo a Pekarová, proč takové načasování? Expremiér má jasno. Tuší, co přijde po prázdninách

„Oni nemají žádnou politickou koncepci. Žádný program ekonomický, co by udělali se zemí, kdyby se ujali vlády. Nevědí ani jak postupovat v politických otázkách tohoto typu. Jak řešit krátkodobé politické problémy. Je to dáno jednak nezkušeností dnes nejsilnější pravostředové formace Pirátů a jednak také tím, že těch pět politických stran, které jsou v pravém středu, jsou v zásadě velmi rozdílné. Nemají spolu často mnoho společného,“ konstatoval expremiér Jiří Paroubek, kterého ParlamentníListy.cz požádaly o okomentování čtvrtečního vyslovování nedůvěry vládě.

reklama

Hlasování o nedůvěře vládě: čí to bude blamáž? otázal se ve svém textu na serveru Vaše věc bývalý premiér Jiří Paroubek den před hlasováním o nedůvěře vládě Poslaneckou sněmovnou. Nedůvěru vládě se poslancům vyslovit nezdařilo, čí to tedy byla blamáž? otázaly se ho proto po hlasování ParlamentníListys.cz. „Byla to blamáž především pravice. Uspořádali si vpodstatě dvanáctihodinovou tiskovou konferenci, která tedy byla bez publika v sále, ale s desítkami tisíc u televizních obrazovek. Žádný větší politický vliv to nemělo. Pokud se nepovede prosadit nedůvěru vládě, tak to samozřejmě poškozuje strany, které to navrhly. Komunisté to vymanévrovali myslím velmi dobře,“ řekl.

Ve výše zmíněném textu o jejich roli napsal: „Již nějakou dobu za sebou vláda nemá většinu poslanců ve sněmovně. Komunisté, kteří ji tři roky více méně podporovali, tuto podporu v průběhu ledna a února postupně a pak i definitivně vypověděli. Vláda by se tak stala vcelku snadným terčem pro opozici, pokud by ovšem komunistické stanovisko vůči vládě bylo zcela jasné a definitivní. Předseda KSČM Filip ale mluví jako Pýthie, jednou tak a podruhé jinak. Pravice tak do poslední chvíle nebude vědět, jak se komunisté při vlastním hlasování o nedůvěře zachovají.“ A ještě dodal: „Pokud odejdou ze sněmovny, bude to znamenat, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice nejspíš spadne pod stůl. Komunisté tak budou nohama hlasovat proti vládě a tím vlastně pro ni. Pravice bude nahraná a Andrej Babiš a sociální demokraté budou mít čas na přípravu své volební kampaně.“ A tak se i stalo.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

V den D 3. června totiž „Pýthie“ Filip oznámil, že „jeho strana se nebude účastnit divadla a odchází pracovat pro občany.“ Tím bylo jasné už poměrně záhy, jak všechno dopadne, i když pak následovala ještě mnohahodinová rozprava, než pozdě večer proběhlo hlasování s předem jasným výsledkem. Jak Jiří Paroubek chápe postoj komunistů? „Myslím, že je pochopitelný. Nemohli před svými členy a zejména svými voliči postupovat jinak. Tedy tak, aby se dali dohromady s pravicí. To by jim nikdo neodpáral. Samozřejmě že pak by jim to předhazovala jak sociální demokracie, tak Andrej Babiš,“ domnívá se.

Opozice si počkala, až bude po všem

Anketa Do Poslanecké sněmovny může být zvolen občan, kterému je alespoň 21 let. Je tato hranice správná? Je správná 3% Je třeba ji snížit 1% Je třeba ji zvýšit 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9619 lidí Předseda ČSSD Jan Hamáček ještě před hlasováním upozornil, že pravicová opozice chce vládu shodit ve chvíli, kdy pandemie ustupuje. „Opozice si počkala, až bude po všem. A teď chce vládu svrhnout? Proč to neudělali Petr Fiala z ODS nebo Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 dříve? Myslím, že se báli. Moc dobře věděli, že všechna rozhodnutí během pandemie budou nepopulární. Moc dobře si uvědomovali, jak náročné to je. Dnes chce pravicová opozice vládu shodit. Ve chvíli, kdy pandemie ustupuje. Právě teď, když vláda epidemii zvládla, ochránili jsme ekonomiku a očkujeme ostošest, protože konečně přichází vakcíny. V čase, kdy otevíráme školy a služby,“ řekl.

Co si myslí o načasování hlasování bývalý předseda ČSSD? „Nedává to velký politický smysl čtyři měsíce před volbami poté, co se podařilo vyřešit vládě - často před odpor pravicové opozice - pandemickou situaci, alespoň tedy třetí vlnu. A čtvrtá - pokud se podaří v letních měsících očkování aspoň sedmdesáti procent obyvatel - ani nemusí nastat. Oni vlastně nemají v této chvíli témata, která jsou aktuální,“ je přesvědčen Jiří Paroubek.

Zvláštní také byl fakt - na což upozorňovali někteří znalci politického dění - že pokud by se opozici podařilo vyslovit nedůvěru vládě, nahráli by tím jen trumfy do ruky prezidentu Zemanovi, kterého tak často kritizují. Přáli si tedy vlastně úspěch svého čtvrtečního konání? „Oni nemají žádnou politickou koncepci. Žádný program ekonomický, co by udělali se zemí, kdyby se ujali vlády. Nevědí ani jak postupovat v politických otázkách tohoto typu. Jak řešit krátkodobé politické problémy. Je to dáno jednak nezkušeností dnes nejsilnější pravostředové formace Pirátů a jednak také tím, že těch pět politických stran, které jsou v pravém středu, jsou v zásadě velmi rozdílné. Nemají spolu často mnoho společného,“ konstatoval.

Po prázdninách uvidíme překvapivé průzkumy

Na začátku června také Jiří Paroubek ve svém textu okomentoval preference Medianu za měsíc květen. V nich si všímá poklesu preferencí vedoucí koalice Pirátů a STAN o tři procenta z 27 na 24 procent, a naopak dvouprocentní posílení hnutí ANO na 23 procent. Třetí je koalice Spolu s 19,5 procenty, čtvrtá SPD s 9 procenty, pátá ČSSD se 7 procenty, což je o půl procenta více než v předchozím měsíci.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 31% Mé pocity k němu jsou rozporné 32% hlasovalo: 10139 lidí „Nejsou to žádné zázraky, ale ukazuje se, že strana má určitý potenciál růstu a podle měření výzkumníků Medianu se tento potenciál pohybuje kolem 11 procent. Určitým rizikem je její užší voličské jádro 3 procenta. Sociální demokracie by měla velmi pečlivě dokončit práce na svém volebním programu a zejména velmi seriózně vybrat čtyři prioritní programová témata. Tak, jako za starých časů, kdy byla sociální demokracie úspěšná,“ napsal.

„Velkou šancí pro ČSSD bude, pokud vyjde také s opravdu akčním ekonomickým a zajímavým programem, který se narozdíl od programů obou pravicových koalic bude pohybovat v realistických očekáváních. Pokud bude ekonomický program ČSSD dobře připraven, může to kontrastovat velmi silně s vágním a málo propracovaným ekonomickým programem obou pravicových formací,“ dodal.

„Uvidíme, jestli to naznačí další průzkumy. Pokud se v nich potvrdí další obrat, který bych očekával ve veřejném mínění, že k němu dojde po skončení pandemie. Lidé si v oblasti ekonomické budou muset položit otázku, jestli tyto politické strany, které vedou vládu, jsou kvalifikovanější a dokáží se postarat o lidi lépe, než strany pravostředové. Ty, vždycky když měly odpovědnost za tuto zemi, ať to byla Nečasova nebo Topolánkova vláda, tak to nedokázaly zvládnout. Piráti nemají žádnou vládní zkušenost, často ani zkušenost řízení čehokoliv. Přes prázdniny nemá smysl průzkumy sledovat. Do prázdnin ještě nějaký trend uvidíme a po nich uvidíme, myslím, překvapivé průzkumy,“ uzavřel pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.