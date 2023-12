Poláci chtěli kvůli Rusku zbrojit. A hodně! Jenže zádrhel, nepůjčili jim

reklama

Od Jižní Koreje si Varšava objednala tanky K2 a houfnice K9A1. Dále ale musí splatit taky 250 tanků Abrams, 500 odpalovacích zařízení Himars, 96 vrtulníků Apache, nebo 32 letadel F-35. Polsko v současnosti nakupuje vybavení mimo klasické potřeby, na základě takzvané naléhavé operační potřeby, informoval server iROZHLAS.cz.

Tehdejší opozice vládu kritizovala vládu za to, že nákupy vojenské techniky mají proběhnout bez řádného výběrového řízení a žádala odvolání ministra obrany Mariusze Blaszczaka kvůli porušení kázně veřejných financí.

Nyní, po změně vládní garnitury, současný premiér Donald Tusk oznámil změny ve zbrojních kontraktech. Novinářům v týdnu sdělil, že v souvislosti s financováním nákupů v Korejské republice „vznikl problém“, protože úvěr, který měl část nákupů financovat, nebyl poskytnut. Oznámil také spravedlivou a rychlou revizi zbrojních kontraktů. „S korejskými nákupy byl problém a nevím, kdo koho uvedl v omyl, zda to špatně spočítal ministr Blaszczak, nebo zda Korejci vycouvali, ale důležitá část korejských nákupů měla být financována z půjčky, kterou měla poskytnout Korea. Ve finále se ukázalo, že došlo k určitému nedorozumění,“ nechal se slyšet polský předseda vlády.

„Nechci to teď na nikoho házet, ale ukázalo se, že ten korejský úvěr nebyl, takže pokud jsou pochybnosti o korejských zakázkách, tak je to kvůli tomu, co vyšlo najevo ještě před tím, než jsme vyhráli volby,“ zhodnotil Tusk pro Fórum polské ekonomiky.

„Poslední rok a půl jsem se ptal, o čem je každá z velkých smluv bez ohledu na to, s jakou zemí byla uzavřena – zda je vše v pořádku a zda v ní nejsou nějaká úskalí. Tyto informace se nám nepodařilo získat. S ohledem na rozsah nákladů a bezpečnostní otázky se pokusíme provést spravedlivou a okamžitou kontrolu stávajících smluv. Se záměrem v nich pokračovat, aby nevznikly pochybnosti,“ uzavřel premiér Tusk s tím, že bude chtít veřejnosti objasnit všechny pochybnosti.

Varšava měla podepsat zbrojní smlouvy z Jižní Koreje jako součást úsilí o vybudování své armády v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Bývalý ministr obrany Mariusz Blaszczak nyní naopak v televizi Republika prohlásil, že pro Polsko by bylo katastrofální odstoupit od dohod s Koreou, protože „Korea má velký potenciál“, ale připustil, že druhá fáze exekutivních dohod byla spojena s žádostí o úvěr.

Blaszczak rovněž uvedl, že první tanky K2 a houfnice K9 byly dodány během několika měsíců od podpisu dohod. „Byla to jen předehra, protože jsme jednali o spolupráci, která měla skončit koprodukcí tanků a houfnic v Polsku. Druhá jmenovaná smlouva byla závislá na souběžných jednáních o půjčkách v Koreji. Rád bych připomněl, že tehdejší opozice popírala oprávněnost uzavírání úvěrů a tvrdila, že zruší mimorozpočtové financování zbrojení. To by byla trestuhodná chyba. O úvěry je tedy třeba usilovat,“ uvedl.

Z prohlášení ministra Blaszczaka lze vyvodit, že výroba tanků K2 a houfnic K9 v Polsku byla závislá na dodatečném úvěrovém financování, o němž probíhala jednání. Tato jednání byla dokončena až po změně vlády, uvedl polský server Defence24.pl.

Poté, co server důkladně zanalyzoval smluvní půjčky z Koreje, uvedl, že je velmi pravděpodobné, že premiér Tusk neměl na mysli smlouvy exekutivní, ale rámcové. Protože hodnota aktuálně uzavřených prováděcích smluv je nižší než polovina částky, kterou bude nutné vynaložit na realizaci všech rámcových smluv. A budování výrobních kapacit v polském průmyslu.

Rétorika premiéra Tuska tak může být snahou zlepšit vyjednávací pozici a například přesvědčit korejskou stranu, aby poskytla lepší podmínky jak z hlediska financování, tak transferu technologií.

Podle neoficiálních informací Defence24.pl je také známo, že americké úřady vyslaly v polovině roku Občanské platformě Donalda Tuska poměrně silné signály, aby nerušila zbrojní dohody uzavřené minulou vládou, protože to může ovlivnit spolupráci v oblasti bezpečnosti.

Nynější deklarace premiéra mohou být pokusem se z této situace dostat, protože mohlo padnout rozhodnutí nešetřit na amerických zakázkách, ale na jiných.

