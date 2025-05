„Vy jste blázni, hotovo“. Okamura nevydýchal Kupkův výklad o silné Ukrajině

Okamura mimo jiné uvedl, že Petr Fiala slíbil, že s ním půjde do Partie, ale bojí se. Kupka vykládal, že Fiala se nemá čeho bát, neboť umí čelit ostrým dotazům a debaty jsou jeho silná stránka.

Moderátorka otevřela debatu novým průzkumem, který ukazuje, že Svoboda a přímá demokracie by získala i díky spolupráci s dalšími subjekty 12,5 procenta. Koalice SPOLU má necelých 20 procent a hnutí ANO Andreje Babiše 31,5 procenta hlasů

„Náš úkol je jasný. Přesvědčit lidi, že ty kroky, které jsme dělali v oblasti infrastruktury, jsou pro ně prospěšné,“ podotkl Kupka. A hned dal další příklad. „To, že jsme díky krokům vlády energeticky bezpečnější,“ zdůrazňoval Kupka. Opozice podle něj tvrdí, že Česko je spálenou zemí, ale reálná čísla podle Kupky ukazují něco jiného. „Lidé spotřebovávají víc, víc nakupují, víc důvěřují ekonomice. A co je také důležité, rostou mzdy,“ zdůrazňoval Kupka s tím, že už při pohledu na jiné země V4 je vidět, že se Česku opravdu daří.

„Dovolte mi na úvod poděkovat občanům. Máme téměř 13 procent a stále rosteme. Je to pro mě velký závazek. Je to velmi příjemný pohled na těch 12,6 procenta,“ pochvaloval si Okamura. Čtvrté hnutí STAN je pod deseti procenty.

Ministr Kupka dal najevo, že věří v sílu premiéra Petra Fialy i v to, že voliči opravdu uvidí, že se v Česku daří dobře. „Petr Fiala je silný v diskusích,“ zdůrazňoval Kupka.

Okamura naproti tomu nešetřil ostrými slovy. „Vždyť je to šílený, co se děje,“ hřímal Okamura. „Když vidíte kauzu dozimetr, což je hnutí STAN, nebo kauzu bytů v Brně, což je ODS, tak to se za tři roky neposunulo,“ soptil Okamura.

Trval si také na tom, že pokud někdo říká, že existuje dvacet pohlaví, tak je to na posouzení na psychiatrii. Ve svých předvolebních novinách Okamura uveřejnil prohlášení, že je třeba z Česka „dostat úchyly“. „A já jsem přesvědčen, že v těch novinách mluvíme jazykem, kterým mluví většina populace,“ zdůrazňoval v televizi.

Připomínal, že pod migračním paktem je i podpis ministra vnitra za vládní koalici.

Kupka se okamžitě bránil.

„Co se týče migračního paktu, tak je to jednoznačně Česká republika, která chce v celé EU nastavit přísnější podmínky. A jasná data ukazují, že migrace klesá,“ zdůrazňoval Kupka. A ukázal data, která jeho tvrzení doložila.

„A proč vy také neřeknete, že máme nejnižší nezaměstnanost v EU,“ žádal Kupka. Pokud jde o vysoké ceny energií, Kupka zdůraznil, že nový systém MPSV Jenda pomohl těm, kteří to opravdu potřebovali. Ale podle Kupky bychom neměli zapomínat, že vysoké ceny energií trápily i jiné země, Německo, Rakousko a další.

Jenže Okamuru nepřesvědčil. „Vaší vládě věří jen 2 procenta občanů,“ vmetl Kupkovi. Poukázal na to, že na Slovensku, v Polsku i v dalších zemích byly ceny energií menší než v Česku. „Vy jste se na to vykašlali a raději jste poslali předražené zbraně na Ukrajinu.“

„Tohle je úplný nesmysl a je potřeba ho jedno pro vždy vyvrátit. Není pravda, že bychom nepomáhali našim občanům. Dělali jsme to a dělali jsme to adresně. Ano, domácnosti na Slovensku mají nižší cenu elektřiny, ale zaplatí to podnikatelé,“ zdůrazňoval Kupka. Jedním dechem dodal, že vláda posílila plynárenskou infrastrukturu a udělala i další kroky. „Kroky pro to, abychom v případě nějaké další krize byli odolnější,“ vysvětloval Kupka.

Okamura žádal zřízení státního obchodníka s energiemi, který by nehonil marže. Volal po tom, aby se opět posílily pozice Energetického regulačního úřadu, jak je měl ještě v roce 2000. A dál si trval na tom, že zatímco slovenská vláda pomohla vlastním občanům s cenami energií, česká vláda místo toho pomohla Ukrajincům. Tak to vidí Okamura.

Když opět dostal slovo Kupka, uznal, že se vládní koalici nepodařilo postavit desítky tisíc bytů, jak to slibovala v předvolební kampani v roce 2021. Přitom uznal, že jedinou cestou z krize bydlení je postavit nové byty.

Ministr se okamžitě bránil, že to není pravda a poukazoval na to, že se v Česku našla města, která jsou schopna potřebným najít dostupné bydlení.

Moderátorka poté otevřela téma války na Ukrajině. Kupka zdůraznil, že chce, aby bylo míru dosaženo, co nejrychleji. „Ale aby to nebyla kapitulace,“ zdůrazňoval ministr.

Tomio Okamura konstatoval, že bez angažmá USA Ukrajina nebude mít sílu se bránit. „Víme, že USA v podstatě financují chod Ukrajiny a nebýt USA, tak by ta válka skončila nadneseně řečeno za den,“ vyjádřil svůj názor Okamura.

Vadí mu prý především to, že EU nejedná o míru a jen zbrojí. Okamura tady zdůraznil, že SPD jako jediná politická strana ve Sněmovně hlasovala proti zvýšení výdajů na obranu. „Češi potřebují dostupné zdravotnictví, dostupné bydlení, dostupnější sociální služby. To jsou věci, které občané potřebují,“ vysvětloval Okamura, proč SPD na rozdíl od hnutí ANO hlasovalo proti zvýšení výdajů na zbrojení.

Kupka trval na tom, že pokud mají jednání o míru na Ukrajině skončit mírem, bude nezbytné Ukrajinu podpořit. Např. i ze strany Německa.

„Posílání zbraní na Ukrajinu vede jen k nekonečné válce,“ oponoval Okamura s tím, že na Ukrajině žije početná ruská menšina, která nechce být součástí Ukrajiny. Česko by se podle Okamury mělo starat o to, aby mělo akceschopnou armádu, ale armádu užitečnou pro české občany. „Přitom vojáci si musí kupovat vybavení v Army-shopech. Vždyť je to destrukce,“ soptil Okamura.

Kupka se vrátil k válce na Ukrajině a poukazoval na to, že v Česku žije mnoho ukrajinských uprchlíků, kteří přispívají české ekonomice.

Okamura nabídl trochu jiný pohled a zdůrazňoval, že pokud bude SPD ve vládě, zruší povolení k pobytu všem těm Ukrajincům, o jejichž pracovní místo by mohli mít zájem čeští občané. „Ať si jdou, kam chtějí,“ nechal se slyšet Okamura. „Aby tady skutečně zůstali jen ti, kteří pracují na pracovním místě, o které nemají zájem čeští občané,“ vysvětloval Okamura. „Ano, kriminalita Ukrajinců stoupá, to jsou čísla ministerstva vnitra," volal Okamura.

Ve studiu zesiloval hlas také nad tím, že Ukrajinci zvyšují v Česku výdaje na školství, na zdravotnictví i v jiných sektorech.

A poukázal na ještě další problém.

Kupkovi znovu vyčetl, že vláda Petra Fialy chce na Ukrajině vést nekonečnou válku. „Přitom je třeba sednout si ke stolu,“ volal Okamura.

Tomio Okamura kontroval, že hlavním mírotvorcem je dnes 47. prezident USA Donald Trump.

„Takže podle vás je už i Donald Trump proruský? Vy jste blázni. Hotovo,“ rozčílil se Okamura.

A moderátorka Terezie Tománková raději debatu uzavřela.

