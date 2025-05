Dopis rumunských umělců nezabral. Obávaný Simion ovládl první kolo

Vítězství George Simiona v opakovaných rumunských prezidentských volbách předpověděly nejprve tzv. exit polly, tedy průzkumy veřejného mínění, v nichž jsou dotazováni lidé vycházející z volebních místností. George Simion měl podle nich 30 %.

Za Simionem následovali centrističtí kandidáti Crin Antonescu a Nicusor Dan se shodnými 23 % a v sídle Svazu pro sjednocení Rumunů, Simionovy strany, už vypukly oslavy. Pravicový kandidát v nahraném projevu prohlásil, že nezradí důvěru, kterou v něj Rumuni vkládají. „Chci z celého srdce poděkovat všem, kteří se rozhodli volit mě s číslem jedna na volebním lístku. Byl to akt odvahy, důvěry a solidarity. Jsem vděčný a ujišťuji vás, že důvěra voličů nebude zrazena,“ řekl Simion, jakmile se objevila konkrétní čísla.

Podle úřadů se voleb zúčastnilo něco málo přes 53 % voličů – zhruba 9,5 milionu lidí. Data z exit pollů nezahrnují značný počet hlasů Rumunů v zahraničí, kde jsou Simion a Dan velmi populární.

V průběhu večera se postupně sčítaly hlasy a Simionův výsledek ještě překonával průzkumy. Po polovině sečtených hlasů měl 42,3 procenta, na druhém místě se usadil Antonescu s 22,5 procenta.

Ten je společně s Danem považován za kandidáta, kterého by ráda viděla Evropská unie. Antonescu je veteránem levostředové liberální koalice, bývalým předsedou Senátu, zatímco Nicosur Dan je primátorem Bukurešti. Se svou poslední stranou se rozešel kvůli jejímu příliš bigotnímu postoji k homosexuálům a rozruch ve funkci vyvolal obstrukcemi proti stavbě památníku holokaustu. V kampani se objevila obvinění, že přijímá peníze od neziskových organizací George Sorose, sám ale tvrdí, že podporu od nich dostával pouze v minulosti na svou ekologickou neziskovku, na politiku nikdy.

V předvečer voleb desítky rumunských spisovatelů, filmařů a historiků napsaly otevřený dopis, v němž vyzývaly voliče, aby podpořili proevropského kandidáta a vyhýbali se „extremistům“. „Rumunská společnost ztratila důvěru v politiku,“ uvádí se v dopise. „Zvolení prezidenta, který je čestný, důvěryhodný, angažovaný, proevropský a orientovaný na podstatné reformy, takový, který není zadlužený zkorumpovaným nebo extremistickým stranám, je prvním krokem z krize.“ Dopis George Simiona nejmenoval, ale byl jasně namířen proti němu.

„Měli bychom se znovu začít bát strašlivého selhání, které může Rumunsko utrpět, pokud budeme mít po 18. květnu protievropského prezidenta,“ řekl jeden ze signatářů, spisovatel Radu Vancu. „Se Simionem jako prezidentem riskuje Rumunsko ztrátu svého významu v Evropské unii,“ dodal Vancu.

Simion už dříve prohlásil, že zastaví vojenskou pomoc Ukrajině, odmítl však, že by byl proruský. Rumuni podruhé během půl roku rozhodují o tom, kdo se stane prezidentem. Výsledky listopadového hlasování rumunský ústavní soud v prosinci anuloval kvůli obavám z „agresivní hybridní operace“ vedené Ruskem.

Simionova strana v průběhu dne informovala o pochybnostech o férovém průběhu voleb, má prý poznatky o manipulacích s obálkami a také o hlasování za zemřelé osoby. Sám Simion to v průběhu dne komentoval: „O druhé místo se bojuje bez skrupulí. Kdyby neměli tolik mrtvých duší na seznamech, mohli jsme se vyhnout druhému kolu.“

Na to nejspíš ale dojde. Je plánováno na 18. května.

Postoupit by do něj měli George Simion a Crin Antonescu, kteří po sečtení 90 procent hlasů mají 40 a 21 procent.

90,22% votes counted.



George Simion - 40,13%

Crin Antonescu - 21,13%

Nicusor Dan - 19,45%

Victor Ponta - 14,31%



Nicusor Dan might be the one who will be in the second round after we receive the votes from Diaspora. pic.twitter.com/mwJwasU5jx