„Pořád jezdíme do Polska na nákupy. Cigarety jsou nesrovnatelně levnější, ale potraviny už tak ne. Člověk se musí hodně vyznat. Teď jsem mladým v Pardubicích několikrát nakoupil v akci dětské pleny. Plena vyšla hodně levně. To tady neseženete ani náhodou. Na to by naše vláda měla víc dbát, když vymíráme,“ sděluje mi řidič autobusu na cestě do Police nad Metují. Jsme na Broumovsku, turisty kvůli svým krásám stále více navštěvovaném, přesto dost zapomenutém koutu republiky.

Území billboardů

Při hlavní cestě z Police nad Metují do Broumova si člověk nemůže nevšimnout spousty předvolebních billboardů. Vítězí „silní lídři pro kraj“ a současní vládci Královéhradeckého kraje hejtman Martin Červíček (ODS) a jeho náměstci Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Martina Berdychová (Východočeši). O bývalém policejním prezidentovi se říká leccos, třeba že jeho generálská hodnost byla přidělena dost rychle a hrála v tom roli jeho „kamarádka“ Jana Černochová. Bělobrádek má zase roztroušenou sklerózu. Jejich billboard je i v poli, kam řidič z hlavní ulice těžko dohlédne.

Na Broumovsku je mnoho billboardů i herce a režiséra, známého hlavně kvůli trilogii Bastardi o tom, jak trojice žáků brutálně znásilní a zavraždí mladou učitelku a její brácha se jako přijatý učitel na stejnou školu pomstí. Tomáš Magnusek, třeba říci, od té doby dost zhubl a nyní vypadá opravdu jako ten pravý akční hrdina.

Hospodský špion

„Hele, Poláci jsou pěkný svině. Největší prase je Polák,“ říká starší žena na zahrádce hospody v centru Teplice nad Metují. Prý jich má jako provozovatelka pensionu doma spousty a je to hrozný. Nicméně prachy nosí. „Hele, málem jsme tady měli vraždu. V trafice ty Romale už holka nerozdejchává. Tak už jim řekla, že nic na sekyru a oni měli ještě kecy,“ dodala. Ještě před tím tato prodavačka v jedněch z místních potravin vysvětlila, že všichni místní jezdí do Polska na nákupy a tak to bude, jestli se v republice něco radikálně nezmění. Což se podle ní nezmění.

Je třeba říct, že veřejná doprava, jak vlaky i autobusy, je na Broumovsku velice spolehlivá. A tak jsem se dostal zpět do Police nad Metují. Tam zrovna vyfukovali hrad pro děti s nálepkou KDU-ČSL. Ve vedlejší uličce hlavního náměstí mají obchod Potraviny a uzeniny z Polska, ale v pozdní odpoledne už měli zavřeno. Nakonec reportér ParlamentníchListů.cz skončil v blízké vinárně. Dvě deci a teď najednou uviděl senátora Červíčka mezi místními. Hodně si všichni pochvalovali, že problém nepřizpůsobivých Romů už není tak palčivý a problémy vytvářejí jen někteří jedinci. Pak přišlo na zahraniční politiku. Červíček vysvětlil, že všechny velmoci jako USA, Rusko a Čína na válce na Ukrajině hodně tratí a proto by nejspíš v blízké době mělo dojít k dohodě.

Nakonec je třeba přiznat, že reportér ParlamentníchListů.cz opět profesionálně zklamal. Když vyfotil Červíčka na náměstí v Polici nad Metují, tak se ho nezeptal na Černochovou, hromadění funkcí či narůstající nedůvěru ve vládní pětikoalici. Prostě šel domů, do chatek spát. Může to jen omluvit fakt, že před tím obešel tři skalní města v oblasti pěšky. A to je i jasný důkaz, že tenhle článek nenapsala umělá inteligence, ale ta lidská. Tak mi promiňte, příště to bude třeba lepší.