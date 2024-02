Poláci stavěli dálnice, my cyklostezky... Majerová v Tachově o fialových brýlích a svobodě po projevu

Rozbité silnice, které se jen „flastrují“. Dálnice z Rozvadova na Plzeň je na úrovni tankodromu. Nové silnice přibývají po jednotkách nebo maximálně desítkách kilometrů, ale cyklostezky, to je stokilometrový boom. Na Tachovsku se uskutečnila beseda žen v politice – SPD a Trikolory. Nejhorší vláda, co jsme kdy měli, hodnotilo se unisono v salonku, kam se natlačilo několik desítek přítomných.

Hosty byly předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, poslankyně SPD za Plzeňský kraj Marie Pošarová a poslankyně SPD za Karlovarský kraj Karla Maříková.

Dlouho očekávané spojenectví

„Začali jsme pomalé sbližování a spojování stran, takže předpokládáme, že volební výsledek bude lepší a že se tentokrát dostaneme do vlády a dříve ještě do krajů a nejdříve v eurovolbách,“ vysvětlila situaci přítomným Pošarová.

Majerová k tomu uvedla: „Spolupráci jsme již začali před komunálními volbami, tam, kde to šlo a sedlo, tak se individuálně SPD domluvila s Trikolorou napříč republikou. Údajně jsme byli nejúspěšnější v získávání zastupitelů na komunální úrovni. Letos nás čeká hodně voleb, začíná to volbami do Evropského parlamentu, kdy lídrem je Petr Mach a jako dvojka je pan současný europoslanec Ivan David a já jsem jako třetí v pořadí. Za námi se to dále kupí a tato kandidátka do voleb je naprosto stejná pro celou Českou republiku.“

Pátý na eurokandidátce je olympijský vítěz ve střelbě, Plzeňák Jan Kůrka.

„Opoziční scéna je tak roztříštěná… Každý chce být předseda. Je smutné, že když nemají jedničku, tak odcházejí, a to je realita. My jsme tedy shodu našli a domluvili jsme se. Ponaučením pro nás byl výsledek z roku 2021, kvůli jejich výsledku tady máme podle mého názoru nejhorší vládu, kterou Česká republika historicky měla. Na vině je i tenkrát, a tu vinu přiznávám i já za Trikoloru, kdy jsme neuspěli a určitě jsme odnesli spoustu hlasů, protože propadlo přes milion hlasů. Nechceme, aby se opakovalo to, že tady opět ve strukturách budou vládnout sice ti, kteří se vzájemně drží pod krkem, ale na veřejnosti dokážou, byť to již nyní tak nevypadá, protože rozjeli kampaň, ale zdá se, že vypadají jednotně, a naopak v opozici se všichni hádají. Myslím, že SPD a Trikolora nyní už jde příkladem,“ uvedla za potlesku přítomných Majerová.

Nálada je víc než pod psa…

Maříková byla očividně překvapena z velké účasti. „U nás v Karlovarském kraji jsou lidé svojí mentalitou trochu jiní. Řada lidí, co nemá ráda EU, na volby do europarlamentu kašle, a to si myslím, že je velká škoda. EU je byrokratická čím dál víc, takže podle toho, jaké tam budeme mít zastoupení v jednotlivých frakcích a jak tam budou europoslanci, co se týká vlastenecké scény z řad všech členských států, což je strašně důležité. My tu EU můžeme zevnitř změnit. Víte, že na vystoupení z EU nemají zájem vyjma SPD a Trikolory žádné politické strany. Bojí se toho, aby lidé rozhodli, jestli zůstat, nebo vystoupit. Nálada ve společnosti je už taková, že lidem se řada věcí nelíbí.“

Kůrka uvedl: „Spojuje nás láska k naší krásné zemi, za kterou bojujeme.Ten zdravý selský rozum, za který mne chválí pan Okamura, jsem nabral tím, že jsem procestoval kus světa a viděl jsem, co se jak děje. Jedna z věcí, kterou jsem prosazoval na konci šedesátých let, tak to byla neutralita. Protože my skutečně jsme v centru Evropy, takže musíme kamarádit jak na sever, na jih, na východ a na západ. Jinou šanci nemáme. Je už mi 80, ale hlava pracuje…,“ představil se krátce za potlesku přítomných známý, stále vitální olympionik.

Cesty necesty

Muž z přítomných se na začátku diskuse pustil do stavu silnic: „Až vyjedete na D5, pozdravujte pana Kupku a mluvčího Ředitelství silnic a dálnic, aby se přijeli podívat na ten tankodrom, co vede z Rozvadova na Plzeň. Oni se pořád chválí, jak je vše v pohodě, zdražují se dálniční známky, ale je to bída! Proč bychom měli platit za něco, co neslouží lidem?“

Pošarová: „Já s tím souhlasím, ale musíme si uvědomit, že nejvíce se na tom podílejí kamiony…“

Muž reagoval slovy: „Kamiony neovlivníme, ty ať si řeší ten, kdo je zavedl.“

Pošarová na to: „Problém má i D1, protože jak nyní Poláci jsou u hranic, blokují ukrajinské kamiony, tak všechno to jezdí zespoda.“

Muž už začínal být nervózní: „Tak ať sem někdo přijede!“

Maříková: „To není problém jen vašeho kraje, to je problém v celé republice a nejsou to jen dálnice, ale i rychlostní silnice. Podívejte se na silnice v obcích, ty vypadají jako ementál. Prostě investuje se do něčeho jiného. Co se týká měst, musíte tlačit na své zastupitele a vedení měst. Peníze se posílají na Ukrajinu a zájmy jsou jiné. Méně se investuje do silniční a dálniční sítě. U nás na Karlovarsku je to to samé, investuje se do něčeho jiného, sázejí se kytičky a jezdíme po neopravených silnicích.“

Bojí se byť jen podívat?

Další muž pokračoval ve stejném módu. „V Tachově se bude dělat náměstí, ale když jedete na dálnici, tak je to každý rok rozbité, jako kdyby tam jezdily žebřiňáky. Pořád se tam dává jen nová šlupička a je to za chvíli zase rozflákané. Pan Rýdl to všechno vidí v růžových brýlích, tak jej sem pozvěte!“

Majerová na to: „Oni vám budou vykládat, že tu máme demokracii, ale ta tady není. Že máme svobodu projevu, ale ne už po něm. Že zde je všechno namalované narůžovo, ale absolutně nic není pořádně namalováno ani nafialovo. Nic nefunguje. Když jezdím na Moravu, ani z Prahy po D1, co se několik let dostavuje postupně třetí pruh, tak vždy jeden z těch dvou je věčně uzavřený a ten druhý se stává tankodromem. Vlak je nejlepší řešení, ale jezdíme vrchem přes Hradec. Jen povzdech – pamatuji se, že na začátku devadesátek jsme se my, Češi, cítili, že jsme na tom o něco lépe než naši severní sousedé, Poláci. Musím vám říci, že můj starší syn se loni ženil a jeho žena je Polka a bydlí ve Štětíně blízko hranic. Z mého rodného Olomouce je to 970 kilometrů a musela jsem se vnitřně omluvit všem Polákům, že jsme si je někdy brali do pusy, protože ta tříproudová dálnice, která vede i po pobřeží, tak hluboce smekám. Tam jsou stovky kilometrů, tady se bavíme o desítkách a jednotkách a vypadá to naprosto tristně. Je to zoufalství, trvající daleko déle, ale je pravda, že co se nepodařilo zničit do této vlády, tak tato vláda definitivně doklepe.“

Další muž souhlasně: „To mohu potvrdit, protože jsem jezdil služebně do Krakova. Přejede se Bohumín, a to je nebe a dudy.“

Peníze nejsou (a nebudou!)

Pošarová na to: „Priorita Poláků byly dálnice. Česká republika se zaměřila na cyklostezky. A chybějí peníze na silnice druhých a třetích tříd. Nemůže za to současná vláda, ale když tu byly krajské volby, tak se všude psalo, že se vybudují stovky cyklostezek. Vzpomeňte si na billboardy. Silnice máme zanedbané, protože se nedělají nové. Peníze nejsou a bude to ještě horší, protože stát má čím dál menší příjmy a čím dál větší výdaje. Nejsou tu peníze na školství, na silnice. Takže se nyní pojedou jen údržbové práce.“

„Ještě připomenu současného hejtmana Plzeňského kraje Špotáka za Piráty, který oznámil, že kraj má 190 milionů nákladů na školství, a dostal jen 160 milionů. Takže nebudou platy na uklízečky a další nepedagogický personál.“

Další, postarší muž nespokojeně: „Kdo vybírá dálniční známky? Je to pořád ještě Kapsch? Nebo český stát? Co se ale s těmi penězi děje? Druhá věc – jsou zdraženy dálniční známky a každý rok se budou navyšovat o inflaci. Kdo za to může a co za to dostane, to se ptejte. Že jsou v pr…li silnice, to vědí všichni,“ končil za potlesku přítomných zdejší tachovský občan.

