Polák za 260, Čech po slevě za 19 600. Past na Čechy, kteří jedou k moři. Kdo počká, ušetří

Aktuální nabídka mobilních operátorů v Česku již přináší i možnost neomezených dat, ale jde o možnost, za kterou si už člověk musí značně připlatit. Neomezená data v 5G síti T-Mobilu vyjdou měsíčně na 1 340 korun, což znamená, že jen na mobilním internetu takto člověk ročně nechá přes 16 tisíc. Méně nároční zákazníci mají na výběr 15 GB dat a následně neomezená data s rychlostí sníženou na 10 MB/s za 930 Kč měsíčně, 10 GB dat za 720 Kč měsíčně a 4 GB vyjdou na 585 měsíčně.



Vodafone nabízí neomezená data v 5G síti za 1 307 korun měsíčně, ale komu stačí pomalá rychlosti 4 MB/s, ten je může mít od 697 korun. Limit 10 GB pak vyjde na totožnou cenu. 6 GB dat stojí 567 Kč a 3 GB dat 567 korun. Neomezená data u O2 stojí 1349 korun měsíčně s maximální rychlostí v 5G síti. Při omezení rychlosti na 10 Mb/s stojí 949 korun měsíčně a nejlevnější tarif s 4 GB dat pak vyjde na 599 korun měsíčně.

Podobné ceny však přitom v porovnání s ostatními evropskými státy obstojí jen těžko. Dlouhodobě nejvýraznější je pak srovnání Česka s Polskem. Operátor Plus tam 120 GB v 5G síti nabízí po dobu dvou let za 59 zlotých, tedy 340 korun měsíčně. Kdo by potřeboval neomezený limit, ten pochodí u operátora Orange, kde za něj zaplatí 90 zlotých, což je méně než 520 korun měsíčně a první půlrok navíc neplatí za tento balíček vůbec nic. Součástí obou tarifů jsou pak samozřejmě neomezené minuty hovorů a neomezené množství SMS a MMS. Podobnou nabídku má také polský operátor Play. V Česku se přitom na podobnou nabídku nedostane pod 1 300 korun měsíčně.



A zajímavé jsou v Polsku také nabídky pro zákazníky, kteří nechtějí uzavírat žádnou smlouvu, nezajímá je možnost tarifu, a raději dávají přednost jednorázovému čerpání dat. Zatímco v Česku si T-Mobilu řekne ve své aplikaci běžně za 1 GB na měsíc 99 korun (aktuálně v akci pak 49 Kč), v Polsku balíček 400 GB dat v 5G síti na měsíc od T-Mobilu stojí v přepočtu necelých 260 korun. A to máte ještě 400 GB na začátek jako bonus k dobru. Ročně tak za 5 200 GB dat dá polský zákazník kolem 3 120 korun, kdyby si stejnou porci dat takto aktivoval zákazník T-Mobilu v Česku, vyšlo by jej to při aktivaci v aplikaci na 514 800 korun (respektive 254 800 korun při zohlednění aktuální slevy).



Český zákazník, který nechce uzavírat tarif, by si tak připlatil statisíce korun – vždyť i při aktuální akční ceně 49 Kč za 1 GB v aplikaci T-Mobilu by dávka dat, kterou má polský zákazník za 260 korun, vyšla na 19 600 korun. Bez slevy pak dokonce na 39 600. Český zákazník by tak u T-Mobilu zaplatit o 39 340 korun víc za měsíc než polský.





Chystáte se do Egypta a máte Vodafone? Připravte si na 1 GB dat 7 699 korun

Mobilní data, volání a SMS lze čerpat za stejných podmínek jako v ČR v rámci zemí Evropské unie, velmi nepříjemný šok však může čekat na toho, kdo však vyrazí mimo EU třeba na letní dovolenou třeba do Švýcarska, Černé hory, Albánie, Severní Makedonie či některé z dalších zemí mimo EU. Zatímco Spojené království či Norsko a Island jsou operátory zařazeny mezi země se stejnými podmínkami jako v ČR, další evropské země, které nejsou v EU, už patří mezi ty, kde si Češi za spotřebovaná data značně připlatí.



T-Mobile například pro evropské země mimo EU a výjimky nabízí 1 GB dat většinou za 199 korun, což se může i při letní dovolené například do Švýcarska nepříjemně projevit ve vyúčtování. V rámci roamingu pak navíc platíte 35 korun za minutu hovoru, ale též 18 korun za minutu hovoru, pokud někdo zavolá vám. Podobné podmínky čekají Čechy jedoucí do Egypta, Turecka či do USA a Kanady.

Kdo se chystá do exotičtějších destinací, ale klidně i do oblíbeného Maroka či Tuniska, musí se připravit na ještě větší výdaje. U T-Mobilu jsou tyto země a spousta dalších států v Asii, Africe či Jižní Americe v zóně, kde 1 GB dat stojí proměnlivé částky. V USA vás vyjde balíček 1 GB dat 199 korun a v Tunisku například 259 korun.





Pozor by si měli dát zejména lidé, kteří využívají služeb Vodafonu. Využití 1 GB dat kupříkladu v Egyptě zákazníky Vodafonu vyjde na 7 699 korun a balíček se 150 MB stojí 1 369 korun. Kdo jede ale do stále více oblíbenějšího Ománu, ten může za 1 GB čekat u Vodafonu vyúčtování na 26 991 korun v rámci balíčku „připojení ze zahraničí na stálo“, který tento operátor doporučuje. Připojení ze zahraničí na den by pak vyšlo na 28 865 korun, a pokud by se někdo odvážil využít roaming, musí počítat s tím, že pokud si svou spotřebu dat nebude hlídat, může za každý 1 GB zaplatit 302 500 korun.





O2 pak nabízí i mimo Evropskou unii, VB, Island a Norsko možnost koupit si balíček 1 GB dat za 299 korun. Ten lze využít v evropských zemích jako je Černá hora anebo Švýcarsko, ale i v Egyptě či Turecku. V Maroku, Tunisku či Ománu však již platí, že vás 1 GB dat vyjde na 3 900 korun.





Pro cesty do zemí mimo EU, VB, Island a Norsko tak lze častokrát mnohem výhodněji koupit si data přímo na místě. Pokud však již předem víte, že přiletíte v noci anebo budete potřebovat mít připojení hned po příletu, je dobré se předem podívat na mapy zemí u T-Mobilu, Vodafonu či O2 a raději se přesvědčit, zdali se vám chce utratit i kvůli zjištění jedné adresy či nalezení trasy na hotel několik stovek.