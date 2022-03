Polčák nemá klid. Teď to rozmázl Šlachta. Pořádně

reklama

Po zveřejnění případu se Polčák odměny vzdal. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan souhlasí s tím, že pokud Polčák zastupoval jako advokát obce, neměl zároveň prosazovat přijetí odškodňovacího zákona. „Pohled na situaci, kdy vystupoval ve dvou rolích, může být veřejností vnímán jako střet zájmů,“ uvedl Rakušan.

Ministr vnitra Rakušan během čtvrtečních dopoledních interpelací přiznal, že Polčák ve střetu zájmů byl. „Byla politická chyba dělat současně politika a advokáta obcím. Osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl,“ řekl. Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák obchodoval se zákony. „Nikdo tady se zákony neobchodoval,“ prohlásil Rakušan.

Odmítl také tvrzení, že Polčák měl dostat osm milionů korun. Tato suma měla být rozpočítána mezi tři právníky, dodal.

Polčák ve své reakci nakonec rezignoval na funkci místopředsedy vládního hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a zřejmě doufal, že tím alespoň trochu uklidní rozvířené vody kolem jeho osoby a hnutí.

To ještě pořád není všechno! Polčákova „malá domů“ pokračuje, upozorňuje Robert Šlachta z hnutí Přísaha.

Důkazem je smlouva, o které Šlachta hovoří na svém facebooku: „Včera vyšla na povrch smlouva, podle které si za 62 hodin svojí práce měl naúčtovat 2,9 milionů korun! 62 hodin! Šílené,“ naráží na již výše zmíněnou zprávu o tom, že Polčák původně tvrdil, že odměnu téměř osm milionů korun si účtoval za stovky hodin svých advokátních služeb, a ne za lobování v Poslanecké sněmovně. „Teď je úplně jasné, že to nebyla pravda,“ podotýká Šlachta.

Polčák se prý navíc kromě jednorázové odměny také podle smluvních podmínek rozhodl, že si obce zaváže. „Podle smlouvy měl totiž on a jeho firma zpracovávat veřejné zakázky obce. Kdyby se tedy obec rozhodla, že za peníze z odškodného postaví novou školku, tak podmínky soutěže i doporučení, kdo má soutěž vyhrát, by zpracovával opět Polčák! Takže by dostal zaplaceno znova! Navíc, podle toho, jak zatím známe STAN, si můžeme tipnout, kdo by asi veřejnou zakázku vyhrál,“ pokračuje bývalý policista.

A opět v tom Polčák není sám: „Také starosta poškozené obce za STAN si vyjednal odměnu. Víc než milion korun,“ upozorňuje Šlachta s tím, že STAN k tomu opět mlčí: „A STAN? Opět nic. Polčák složil funkci místopředsedy strany. Tím je to pro STAN asi vyřešeno. Za mě by se měl okamžitě vzdát mandátu (europoslance). Evidentně totiž nepochopil, že jeho práce je zastávat zájmy občanů, a ne si domlouvat malé domů,“ uzavírá.

Obyčejní čeští občané řeší inflaci, zvyšování cen energie i pohonných hmot, ale ne to, když náš stát rozkrádají sami politici, povzdechla si v následné diskusi Marie Jančíková. „Je jim jedno, kolik stojí benzín, plyn, elektřina, když si mohou beztrestně takhle vydělávat. Na nás jim nezáleží. Hlavně, že mají dost oni, určitě v tom není pan Polčák sám!“ sdílí svůj názor.

Objevily se výzvy na spojení politických sil, aby členové vládních stran neseděli u koryt. „Pane Šlachta. Konečně jste se probudili. Jasné je, že žádná strana na ten slepenec nemá, ale když se spojíte a okopírujete koalici před volbami, tak budete mít úspěch,“ věří Eva Rosenkrancová.

„Pro to se do politiky chodí. Téhle party jste se měli možnost zbavit, a to jednou pro vždy, ale standardně jste jim nasedli na lopatu, kterou vás a následně i nás zakopou hluboko pod zem. Mají na to pohodlné 4 roky, značnou dobu, po kterou si budou neúnavně celým systémem a lidmi vytírat zadky v přímém přenosu,“ zapojila se komentující Milena Vaničková.

A celá záležitost odráží podle lidí neschopnost českého premiéra Petra Fialy (ODS) učinit těmto nekalostem přítrž. „Premiér, který má koule, by s mima už dávno vymetl. Jenže náš mačo má jiné zájmy,“ rozčílil se Petr Venca Václavík.

Předseda opozičního hnutí SPD označil hnutí STAN doslova za „politicko-podnikatelský projekt“. „Jsou to všechno jenom nejvyšší představitelé hnutí STAN, kteří si rozdělují provize za to, když přijde nějaká dotace nebo nějaký zákon. Já si myslím, že už opravdu ten váš politicko-podnikatelský projekt s názvem hnutí STAN přesahuje všechny meze. Znovu zdůrazňuji, že pro to odškodnění těm obcím postiženým výbuchy jsme tady hlasovali úplně všichni,“ řekl Tomio Okamura na plénu Sněmovny Rakušanovi.

A následně vyzval Víta Rakušana: „Myslím, že už je to opravdu šílené. Myslím, pane ministře vnitra a první vicepremiére a předsedo hnutí STAN Víte Rakušane, že byste k tomu měl zaujmout nějaké jasné stanovisko. Protože to není první vaše kauza,“ vyzval ho Okamura.

Okamura se také zajímal o to, zda Rakušan počítá s tím, že vyzve Stanislava Polčáka k rezignaci na jeho mandát europoslance.

„My, pane Okamuro, tu politickou odpovědnost vyvozujeme. Kdyby všichni politici reagovali na své problémy tak, jako reagovalo hnutí STAN v poslední době, kdyby přijímali odpovědnost, tak vy, pane Okamuro, už tady dávno nesedíte,“ pokračoval Rakušan.

Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák „obchodoval se zákony“. „Nikdo tady se zákony neobchodoval,“ prohlásil Rakušan, a důrazně odmítl tvrzení SPD, že Polčák měl dostat 8 milionů korun. „Tato suma měla být rozpočítána mezi tři právníky,“ zmínil.

Psali jsme: Vojtěch Filip nahlédl do STANu. A viděl tam velmi nevábné věci

„Já tady odmítám slova pana Okamury o tom, že STAN, tedy Starostové a nezávislí, jsou nějakým podnikatelským projektem. Odmítám,“ prohlásil předseda Starostů a nezávislých.

Dále Rakušan poznamenal, že to není tak, že STAN se chová v politice obecně nečestně. „Starostové a nezávislí jsou tihle poslanci, kteří se sem dostali tím, že jim dali důvěru občané téhle země. Jsou to lidé, kteří za sebou mají spoustu dobré politické práce, jsou to lidé, kteří dobrou politickou práci odvádějí i tady, mají lepší účast na hlasování než poslanci hnutí SPD, jsou to lidé, kteří v téhle chvíli odvádějí výbornou práci,“ vyjádřil se.

