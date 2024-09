Policejní skandál. Dětská pornografie? Už padla obžaloba

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2880 lidí podle CNN Prima NEWS natáčet cizí děti i své kolegyně ve sprchách. Navíc měl být poté, co loni odešel na vlastní žádost z řad policie, bývalými nadřízenými doporučen do jedné z pražských mezinárodních škol do pozice ostrahy.



Věc se dostala do médií poté, co CNN Prima NEWS v červenci přinesla rozhovor s expolicisty, podle nichž muž ještě vedoucí skupiny v odboru technického a ekonomického zabezpečení nainstaloval do sprch kamery přímo v centrále Ochranné služby Policie České republiky. Obžalovaný následně podal žádost o odchod loni ke konci dubna, když se na toto dění přišlo.



Vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) následně dospělo k nálezu okolo 700 hodin pornografie přímo na služebních discích bývalého příslušníka, a to včetně pornografie, na níž byly zachycené děti. „Podle policejních zdrojů, které jsou seznámené s případem, bývalý příslušník OS PČR natáčel také vlastní děti v koupelně a nainstaloval též kamery ke své sousedce,“ uvádí CNN Prima NEWS.

Redaktor FTV Prima a CNN Prima NEWS Viet Tran na sociální síti X uvedl, že expolicista, který má být obžalován z poškození cizích práv a z nakládání s dětskou pornografií, byl nadřízenými „podržen“ při dotazu školy, zdali je bezpečné, aby pracoval s dětmi.



„Když se jistá škola ptala, zda je bezpečné, aby tento člověk pracoval s dětmi, exnadřízení z OS ho podrželi. Vazba na Komorouse? Spolu založili motoklub, kde je i náměstek policejního prezidenta Lerch,“ komentuje to Tran.

Co víme dál?



Vazba na Komorouse? Spolu založili motoklub, kde je i náměstek pol. prez. Lerch. — Viet Tran (@VietnamecZHane) September 12, 2024

Kauzy uvnitř policejní ochranky se podle něj „začínají rozbíhat do všech stran“, ale všichni, s nimiž měl mluvit, se měli shodnout na tom, že „jakmile je v tom dětská pornografie, už je to příliš“.

„Ještě poslední věc směrem k politikům napříč celým spektrem: hájili jste se tím, že počkáte na výsledky vyšetřování ze strany GIBS. Byly prázdniny. A teď zase budou volby. Brzy vám ale napíšu a budu chtít znát vaše názory. Už se není na co vymluvit a milosrdný jsem byl dost,“ vzkázal též novinář směrem k politikům, že věc „nenechá plavat“.

Ještě poslední věc směrem k politikům napříč celým spektrem: hájili jste se tím, že počkáte na výsledky vyšetřování ze strany GIBS. Byly prázdniny. A teď zase budou volby.



Brzy vám ale napíšu a budu chtít znát vaše názory. Už se není na co vymluvit a milosrdný jsem byl dost. — Viet Tran (@VietnamecZHane) September 12, 2024

Obžalovaný muž se měl podle CNN Prima NEWS po odchodu od policie ucházet o místo hned na několika pražských školách jako ostraha. „Do jedné z nich se nakonec dostal, a to díky doporučení z vedení policejní ochranky. To potvrdili jak bývalí kolegové obžalovaného, tak vedení školy, které bylo uvedeno v omyl,“ uvádí stanice CNN Prima NEWS.

„Vedení školy si ověřovalo minulost tohoto bývalého policisty, kdy minimálně jeden vysoce postavený důstojník OS jim na telefonický dotaz v prosinci 2023 sdělil, že ho může doporučit – že je bezproblémový. V prosinci 2023 o jeho kauze ale věděl doslova každý člověk z OS. Víme, že škola si to u útvaru ověřovala ještě jednou – letos v červenci, protože obdržela informace o jeho minulosti, a ten samý vysoce postavený důstojník jim řekl, že v prosinci o ničem nevěděl,“ uvedl pro stanici jeden z bývalých policistů. Spolupráci s mužem škola rozvázala až letos v červenci, kdy dostala upozornění, že probíhá jeho vyšetřování ze strany GIBS v souvislosti s dětskou pornografií.

Stanice dodává, že podle tvrzení několika bývalých příslušníků ochranné služby měl mít obžalovaný expolicista blízký vztah k řediteli Jiřímu Komorousovi, jelikož byl právě ostatně také zakládajícím členem motorkářského klubu Cohortes Equites Praetoriani, jemuž Komorous šéfuje.

