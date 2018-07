Policie navrhla obžalovat extajemníka SPD za nenávistné výroky

Předseda SPD Tomio Okamura v reakci na postup policie zdůraznil, že Staník není členem ani tajemníkem hnutí. „Hnutí SPD se programově distancuje od jakýchkoliv projevů rasismu nebo antisemitismu. Rozhodnutí o vině pana Staníka je na soudu a v případě, že bude shledán vinným, je namístě odpovídající trest,“ napsal ČTK Okamura.

„V souvislosti s vyšetřováním výroku jednoho z bývalých tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny podali kriminalisté prvního policejního obvodu návrh na podání obžaloby konkrétního muže. Návrh na podání obžaloby byl podán pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ sdělil dnes Daněk ČTK. Za uvedené trestné činy hrozí v případě odsouzení až tříletý pobyt za mřížemi.

Na případ loni upozornil server Aktuálně.cz, který s odkazem na některé svědky incidentu uvedl, že Staník posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval k jejich zabíjení. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ řekl serveru bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit). Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. „Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat,“ uvedla.

Staník dnes na návrh obžaloby ČTK sdělil: „K tomu vám můžu říct pouze jediné. Hospodský Palivec dostal deset let za to, že mouchy pokálely obraz císaře pána.“ Jde o odkaz na postavu z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, hospodského v příběhu nechal policista Bretschneider zatknout pro velezradu.

Podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka je v pořádku, že policie konala, pokud dospěla k závěru, že případ splňuje důvody k obžalobě. „Pokud je pravda, že říkal ty věci, tak já si myslím, že za takové věci by měl být potrestán,“ řekl Hamáček na brífinku po jednání vlády. Rovněž vicepremiér Richard Brabec (ANO) míní, že pokud Staník taková slova vyřkl, „důvod ke stíhání tady nepochybně je“. Oba poznamenali, že nebyli ve Sněmovně přímými svědky Staníkova výroku.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. Ve funkci asistenta skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Podle Aktuálně.cz Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Jako tajemník SPD o říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.

Ve zprávě o extremismu za první čtvrtletí letošního roku odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra uvedl, že hnutí SPD převzalo agendu extrémní pravice. Hnutí ale podle zprávy nelze označit za extremistické podle definice používané ministerstvem. Za nenávistnou ideologii SPD kritizovali i zástupci národnostních menšin. Výhrady vůči SPD měl například i bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který SPD letos v únoru v rozhovoru v Hospodářských novinách označil za fašistickou stranu.

