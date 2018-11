Policie zřejmě bude moci znovu řešit přestupky pouze domluvou

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy s účinností od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští možnost řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad.