Ruský špion v Rakousku, kvůli kterému se ruší zahraniční cesty. Co vlastně prováděl?

„Špionáž je nepřípustná,“ láteří Kurz nad tím, co se dozvěděl v pátek. Sedmdesátiletý plukovník rakouské armády ze Salcburku, jenž je dnes ve výslužbě, totiž po víc než dvacet let předával informace do Ruska. Jak byly závažné, zatím jasné není.

Podle všeho však měla Moskva získat údaje o rakouském letectvu či o rozmístění dělostřelectva. Šlo prý o informace, jež nepodléhaly nejpřísnějšímu stupni utajení a pocházely z armádního intranetu. Kromě toho měl také předávat zprávy mapující nálady a postoje mezi důstojnictvem. Plukovník pracoval na ministerstvu obrany.

Celkově si měl muž, který se již přiznal, přijít na 300 tisíc eur.

Ministr obrany Kunasek k tomu dodal, že po skončení studené války v Rakousku je nutné vytvořit ještě těsnější bezpečností síť. Nelze však prý zajistit stoprocentní ochranu před činností zahraničních výzvědných služeb.

Původní text ZDE.

Rakouské ministerstvo zahraničních věcí, stejně jako ruská diplomacie, nyní povolává velvyslance k vysvětlení. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl podle svých slov zprávami z rakouské metropole nepříjemně překvapený.

Celá událost má již také dohru – rakouská ministryně zahraničních věcí Karin Kneisslová kvůli celé věci zrušila svou plánovanou prosincovou cestu do Moskvy.