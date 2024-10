Policista Červenka, který popsal konec Policie ČR, už dostal flastr

Asi jen největší naiva by očekával po zveřejnění a následné medializaci textu na webu „Konec Policie ČR“, že se u bezpečnostního sboru hnou ledy a zodpovědní lidé se zamyslí nad tím, co se s neúnosnou situací u policie dá dělat a jak ji zlepšit. Samozřejmě nikoho nepřekvapí, že došlo na ten v našich končinách zcela nejobvyklejší postup – kázeňsky byl postižen ten, kdo si troufl zveřejnit a upozornit na to, že císař je nahý. V policejním formuláři Záznam významné události se píše o výrazně neúspěšném zvládnutí situace, opakovaném či po určitou dobu trvajícím negativním stylu jednání hodnoceno a v jeho závěru je autorovi kritického textu nadporučíku Martinu Červenkovi udělena za jeho jednání výtka.

Připomeňme jen, že Martin Červenka, který má na starosti obvodní oddělení Policie ČR v Písku, poukázal na hluboké podstavy policistů. Snažil se upozornit na to, že policie v základních činnostech padne, což souvisí s případy, kdy po oznámení na linku 158 uplynou i desítky minut, než na místo dorazí hlídka. Je to tím, že se vytlouká při nízkém počtu policistů klín klínem, a tak vyjíždějí hlídky ze vzdálenějších služeben, nikoli místně příslušných. Když se stane zase něco tam, odkud museli vyjet kolegové do jiných rajonů, jedou tam hlídky zase odjinud. Při svých vyjádřeních se odvolal na maily a zprávy od kolegů z celé republiky, které svědčí o tom, že mnohde je to ještě horší, než ve zmíněném Písku.

Popisem mohl vzbudit nedůvěru v Policii ČR

Ve zmíněném dokumentu, který si mohou přečíst i další policisté, je uveden „Stručný popis události“ takto: Na internetových stránkách na veřejně přístupné internetové adrese „konec-pcr.webnode.cz“ jste prezentoval své názory k současné situaci v Policii České republiky. V textu své úvahy zveřejněné na uvedených stránkách jste se negativně vyjadřoval k některým činnostem vykonávaným Policií České republiky, čímž jste mohl vzbudit nedůvěru v Policii České republiky jako instituce. Současně jste se v textu své úvahy nechoval v souladu se služební zdvořilostí vůči dalším policistům.

Tato Vaše vyjádření byla vyhodnocena jako porušení ustanovení § 45 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde je jako základní povinnost příslušníka uvedena povinnost chovat se a jednat i v době mimo službu tak, abyste svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru a dále bylo Vaše vyjádření vyhodnoceno jako porušení přílohy č. 1 k rozkazu policejního prezidenta č. 11/2023, a to konkrétně bodu 1 písm. e), ve kterém je uvedeno, že cílem Policie České republiky je usilovat o podporu a důvěru veřejnosti a dále bodu 4 písm. b), ve kterém je uvedeno, že závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny.

Pozůstalí po obětech z FF by o nedůvěře mohli mluvit

Z výše uvedeného Vám toto Vaše jednání vytýkám a upozorňuji na dodržování výše uvedeného § zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a rozkazu policejního prezidenta č. 11/2023 a přílohy č. 1.

Pro příslušníky policie jde zřejmě o standardní formulace, ale jen trochu objektivně smýšlející čtenář nad nimi nestačí kroutit hlavou. Především nad těmi o „možném vzbuzení nedůvěry v Policii České republiky“. Na to, jaká je důvěra, či nedůvěra v policii a konkrétně v jejího prezidenta Martina Vondráška, by nejlépe mohli odpovědět pozůstalí po obětech masakru na Filozofické fakultě v prosinci minulého roku. Jeho počínání, vyjadřování a mlžení je vedlo k opakovanému volání po jeho odchodu z funkce. Ale díky nevídané loajalitě vůči ministru vnitra Vítu Rakušanovi si může být svým postem jist až do voleb v příštím roce.

Nechoval se v souladu se služební zdvořilostí

Jen pro připomenutí Martin Vondrášek v roce 2012 ještě jako šéf pražské policie čelil kritice kvůli zásahu svých podřízených u dopravní nehody lobbisty Romana Janouška. Ten byl později odsouzen na 4,5 roku vězení za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. A tehdejší policejní prezident Petr Lessy Vondráška nepřímo vyzval, aby kvůli pochybením v postupu policie odešel z funkce. Ten to odmítl. Nedůvěra tehdejšího policejního šéfa vůči Martinu Vondráškovi také určitě nepramenila jen tak z ničeho nic.

Ještě absurdněji zní v „Záznamu významné události“ neboli vytýkacím dopise Martinu Červenkovi formulace, že se „nechoval v souladu se služební zdvořilostí vůči dalším policistům“ nebo že „jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny“. Šikanou a obtěžováním je zřejmě míněno upozornění na skutečný stav u policie a výzva k řešení. To už začíná připomínat móresy vládního komunikátora Otakara Foltýna.

Čekám, že se bude hledat cesta, jak mi zavřít hubu

O vyjádření jsme požádali samotného Martina Červenku, který nám potvrdil, že výtku od nadřízeného skutečně dostal. Při osobním projednávání byl upozorněn na to, že poškozuje dobré jméno policie. Docela silnou kávou je ve světle výše uvedeného tvrzení, že negativním vyjadřováním k některým činnostem mohl vzbudit nedůvěru v PČR jako instituci. „Myslím, že mnohem větší nedůvěru vzbuzuje to, že policie má otřesné dojezdové časy, než to, co já si někde blábolím,“ věcně pro ParlamentníListy.cz reagoval Martin Červenka. Už asi začíná tušit, že u policie se věci k lepšímu měnit nebudou. „Čekám, že se bude hledat cesta, jak mi zavřít hubu,“ podotýká ještě kázeňsky potrestaný policista.

