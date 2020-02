Politická neziskovka, hysterie. Babiš napsal do novin o Ondráčkově Transparency, odepsal mu Šafrův Jandourek

Sociolog a editor deníku Forum24 Jan Jandourek se pustil do českého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) za to, že z pozice premiéra útočí na neziskovou organizaci Transparency International. Babiš označil TI za politickou neziskovku a popsal, jaký je podle něj rozdíl mezi obyčejnou neziskovou organizací a tzv. politickou neziskovkou.

Premiér Andrej Babiš dal v textu pro deník Právo najevo, že českou pobočku neziskové organizace Transparency International (TI) považuje za „politickou neziskovku“, která získává body tím, že zasahuje do české politiky, aniž by lidé z této neziskové společnosti chtěli do politiky přímo vstoupit.

Příkladem podle něj může být, že jsme si podle TI pohoršili v žebříčku vnímání korupce. Na prvním místě v tomto žebříčku je Dánsko, jenže touto zemí otřásl v loňském roce skandál. Ukázalo se totiž, že tamní obří bankovní ústav Danske bank byl zapojen do praní ruských špinavých peněz. Objektivně vzato to tedy\s korupcí v Dánsku není nijak slavné, jen to tamní lidé nevidí tak černě. Zkrátka a dobře, jde o žebříček vnímání korupce, jak Babiš v komentáři zdůraznil, je to „žebříček pocitů“.

„A pocity je snadné ovlivňovat. Třeba tak, že podáte trestní oznámení nebo stále dokola vykřikujete nesmysly o střetu zájmů, Vytvoříte hysterii, abyste si získali pozornost médií,“ konstatoval Babiš. A přesně takhle Transparency International postupuje.

A proč to dělají? To je jednoduché. ... Čím je víc podle nějaké neziskovky ohrožena demokracie, tím získávají víc grantů a víc příspěvků od lidí. To jsou prostě politické neziskovky, které dělají politiku, ale v politice být nechtějí,“ konstatoval Babiš

Naproti tomu, neziskové organizace, které chtějí opravdu společnosti prospět, problémy uměle nevytvářejí, ale snaží se řešit ty reálně existující. Třeba se snaží pomoct seniorům nebo lidem zatíženým exekucí.

Jan Jandourek se kvůli tomuto článku rozhodl Transparency International hájit a ukázat, proč na ni Babiš tolik útočí.

„Má střet zájmů? Má. Vyřešil ho? Nevyřešil. Pokud jde o toky peněz, mnohem zajímavější jsou sumy, které přitekly do jeho podnikání za dobu, co je v politice. Dost si polepšil. Že nemá vliv na chod svých firem, když na ně ‚nezávisle“ dohlíží mimo jiné jako protektorka jeho manželka a jím kdysi dosazení lidé, to je směšná představa. Nebo si někdo opravdu myslí, že jím dosazení šéfredaktoři jsou najednou vzorem novinářské nezávislosti? No ano, myslí si to možná lidé, kteří věří té podobě Babiše, kterou na Facebooku servíruje pod jeho jménem Marek Prchal. Soudný člověk za reálného Babiše považuje spíše toho nervózního pána, který není schopen souvisle odpovědět na jedinou pro něj nepříjemnou otázku. Proto také před přímou konfrontací s oponenty uniká, jak jen může,“ nešetřil ostrými slovy Jandourek.

