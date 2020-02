Politický vandalismus, strašný pán Hradu, zuří po volbě Křečka v Havlově knihovně Žantovský. A hned začal vymýšlet protiúder

Strašliví: Hrad, Andrej Babiš (ANO), komunisté, Tomio Okamura (SPD) a zdecimovaná ČSSD. Ti všichni stojí podle ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského za zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem. Žantovský má za to, že ve stávajících politických poměrech to snad ani nemohlo dopadnout jinak. A zamýšlí se nad tím, jak z této situace vybřednout.

reklama

„Tak nám zvolili Křečka. A v řadách opozice se okamžitě vzedmula vlna výčitek do vlastních řad, škodolibě podporovaná vítěznou kryptokoalicí strašného Hradu pána, Babiše a jeho bude líp, zdemoralizovaných špiček ČSSD, komunistů, okamurovců a Klause ml. Za viníky jsou označovány neschopné strany opozice, Milion chvilek pro demokracii a nic netušící Šimon Pánek. Akt politického vandalismu, kterým je zvolení jedenaosmdesátiletého antilidskoprávního, antimenšinového, antimigračního politického vysloužilce za veřejného ochránce práv pochopitelně vzbudil emoce u mnohých poražených a komentátorů,“ napsal na blogu serveru Aktuálně.cz Žantovský.

Realita je přitom taková, že Křečka zvolila politická síla, která dominuje ve Sněmovně. Volba ombudsmana je tajná, ale z vyjadřování jednotlivých politiků lze dovodit, jak ti či oni straničtí kolegové hlasovali.

Pokud se tedy má něco změnit, musí se napřed změnit rozložení politických sil. I kdyby stávající opozice hlasovala v jednom šiku, neměla dost hlasů na to, aby zvolila někoho jiného a ne Křečka. Po příštích volbách to může být jinak, ale to by spolu opoziční strany musely spolupracovat, a ne si konkurovat.

Žantovský zauvažoval, že ODS, STAN a TOP 09 by mohly společně získat 25 procent hlasů. A po volbách by tento trojblok mohl uzavřít koaliční dohodu s lidovci a možná i s Piráty a sociálními demokraty, kteří přece jen nezapomněli, co je to právní stát a demokracie.

Psali jsme: Až Rom nebo lesba uslyší pana Křečka... Poslední prásknutí dveřmi Anny Šabatové Verdikt nad Milionem chvilek. Křečka jste zvolili vy. Češi pod tlakem vzdorují, řekl expert. A důležité postřehy z vřavy Milion chvilek uspořádá demonstraci 1. března v Praze Zabráníme Křečkovi! Je tu plán na zvrat. Patočka na to chce jít silou. A už se to mele. Ozval se Hampl a další

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.