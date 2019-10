Politik ODS má dlužit miliony. Věřiteli řekl, ať si vylíže prdel. Ten ho složil přímo na radnici. Zadrátovaná čelist, panika, kriminálka. Pouze na PL

V té souvislosti jsme měli možnost hovořit s podnikatelem, kterému Lněnička údajně dluží „velké peníze“ a který se po něm přímo na úřadě ohnal pěstí. Jeho identitu známe, ale uveřejňovat ji nebudeme. Pracovně mu říkejme Petr X.

Vše začalo tím, že podnikatel Petr X. měl na radnici schůzku se starostou, tím je na Praze 18 Zdeněk Kučera (ANO).

„Byl jsem něco řešit s panem starostou, a když jsem vyšel ven, tak pan Lněnička, který je mimochodem můj soused a máme spolu vleklé sousedské spory, tam stál a smál se mi do ksichtu a mně už došla trpělivost a vystartoval jsem po něm. Nebylo to cílené, bylo to v afektu, protože s tímhle pánem mám delší dobu nevyřešený věci, dluží mi spousty peněz, tak to na mě prostě dolehlo,“ řekl nám zmíněný podnikatel, který si už zjevně sáhnul na dno psychických sil.

Psali jsme: Protřelý pražský politik si prý řekl o provizi 35 milionů. Nesmysl, o nic jsem si neřekl, oponuje

Zajímalo nás také, jak místostarosta Lněnička na napadení zareagoval. Prý nijak. „Byla to vteřina a pořád se smál.“

Vzhledem k tomu, že pan Petr X. byl s Ondřejem Lněničkou kamarád, nemají podepsané žádné smlouvy, peníze Petr půjčil na dobré slovo. „To je nejhorší a on to ví. Když jsem ho poprosil, ať to se mnou srovná, tak mi řekl: „Vždyť nemáš papír, tak mi vyliž pr....“

„Znova bych to asi neudělal, protože nejsem ten typ člověka, ale on si to zaslouží. V životě jsem se pral dvakrát, jenom když jsem byl malej. Když si ale uvědomím tu celou anabázi, co s ním za patnáct let mám, tak to jenom vygradovalo. Prostě se to ve mně nakupilo. Člověk, který vám dluží peníze, o spoustu peněz vás okrade a pak se vám směje do obličeje. On je to zločinec první třídy, jenom podvádí a mně už dochází trpělivost a myslím, že by se o to měl už někdo zajímat,“ dodává Petr pro ParlamentníListy.cz.

Na úřadě kvůli incidentu podle našich informací zasahovala kriminální policie. Ondřej Lněnička má mít podle našich zdrojů dokonce zadrátovanou čelist. To jsme se snažili ověřit přímo na radnici Prahy 18. Na e-maily však nikdo neodpovídá a pevná linka v páteční poledne vyzváněla a vyzváněla.

Zkoušeli jsme se dovolat zhruba desetkrát do všech kanceláří. Marně.

O kriminální policii se doslechl i pan Petr. „Slyšel jsem o tom, ale nevím, mám to jenom z doslechu. Jestli tam byla, tak předpokládám, že se mi ozvou. Pakliže to tak je, tak na něj samozřejmě musím podat trestní oznámení, aby lidi věděli, co tam všechno provádí, protože to není člověk na správném místě,“ řekl nám podnikatel a dodal: „Můj kolega ho potkal u školy, kde kouřil a smál se…“

Místostarosta Lněnička se o incidentu bavit nechtěl. „K vámi poptávané záležitosti se nebudu jakkoli vyjadřovat,“ uvedl v SMS zprávě naší redakci.

autor: B. Richterová a T. A. Nový