Politolog vysvětluje, proč Zeman jede na sjezd KSČM: Jeho černou můrou je vláda Babiše s ODS

Miloš Zeman jako vůbec první prezident České republiky vystoupí na sjezdu KSČM. Podle politologa Jana Bureše zatím není třeba hledat nějaký projev totalitního myšlení. Zeman se i dnes chová jako politický pragmatik. Tak se ostatně choval po celou dobu svého veřejného působení, od roku 1968 až do teď. Dnes se prý snaží zaplašit svou velkou noční můru, kterou pro Zemana představuje návrat ODS do vlády.

Prezident Miloš Zeman se chystá udělat něco, co před ním neudělali ani Václav Havel, ani Václav Klaus. Zeman v pozici hlavy státu promluví na sjezdu komunistů. Stane se tak sedmdesát let poté, co právě komunisté v této zemi uchvátili moc. Je to do jisté míry symbolické, ale politolog Jan Bureš z pražské Metropolitní univerzity by tento prezidentův krok nepřeceňoval.

„Zeman byl vždycky pragmatický. On byl pragmaticky antikomunistou, byl pragmaticky liberálem, byl pragmaticky sociálním demokratem. On vždycky hledá nějakou politickou sílu, nějakou většinu, o kterou se může opřít a prostřednictvím které může prosadit nějaké své priority. Jako prezident si nyní kolem sebe vytváří prezidentskou většinu v Parlamentu, která mu umožní prosazovat vlastní politiku,“ podotkl Bureš.

„On se nechce dostat do situace, kdy by musel trpět vládu, která by byla zcela programově odlišná od jeho představ. Pro něj je největší černá můra, že by tady byla pravicová vláda Babiše s ODS, která bude dělat úplně jinou politiku, než by si představoval. Protože to by voliči vnímali jako jeho neúspěch. Jemu jde o to, vytvořit takovou vládu, kterou budou oceňovat i jeho voliči, kteří ho na Hrad dostali,“ pokračoval.

Když může dnes využít politickou sílu komunistů, Zeman to pragmaticky udělá. Totéž platí o hnutí SPD Tomia Okamury. Nedá se v žádném případě říci, že by Zeman nějak sympatizoval s komunisty nebo s Okamurou. Zeman podle Bureše sympatizuje jen sám se sebou. Samozřejmě že Zeman svým počínáním komunistům pomůže, ale to pro něj prý není rozhodující.

